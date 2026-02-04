Nemzeti Sportrádió

Nehezen, de az Inter legyőzte a Torinót, és bejutott az Olasz Kupa elődöntőjébe

2026.02.04. 22:57
Bonny gólja (Fotó: Getty Images)
A labdarúgó Olasz Kupa negyeddöntőjében az Internazionale 2–1-re legyőzte a Torinót szerdán, amivel bejutott az elődöntőbe.

 

A bajnokságban élen álló, sokkal esélyesebbnek számító Inter 2–0-s vezetésre tett szert. A 35. percben Issiaka Kamate remek beadása után Ange-Yoan Bonny teljesen tisztán fejelhetett kapura öt méterről, nem is hibázta el a ziccert. A második gólnál remek összjáték végén Andy Diouf középről passzolt a kapu közepébe. Ám ezzel még nem dőlt el a meccs…

Az 57. percben fellazult az Inter-védelem, Sandro Kulenovic szép fejessel fejezte be a torinóiak kontráját (2–1). A 74. percben Matteo Prati egyenlíthetett volna, ám gólját nem adták meg, mert pár centivel lesen tartózkodott.

Maradt a 2–1, ezzel az Inter elsőként jutott be az elődöntőbe. Az Olasz Kupa legutóbbi 30 kiírásában az Inter 19-szer jutott el a legjobb négyig.

OLASZ KUPA
NEGYEDDÖNTŐ, szerdai mérkőzés
Internazionale–Torino 2–1 (Bonny 35., A. Diouf 48., ill. Kulenovic 57.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Csütörtökön
21.00: Atalanta–Juventus
Február 10., kedd
21.00: Napoli–Como
Február 11., szerda
21.00: Bologna–Lazio

 

