Muriqi vezérletével a Mallorca legyőzte a Sevillát

2026.02.02. 23:01
Vedat Muriqi duplázni tudott a Sevilla ellen (Fotó: Getty Images)
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 22. fordulójának hétfő esti, záró mérkőzésén a Mallorca hazai pályán 4–1-re nyert a Sevilla ellen.

A mérkőzés hőse a mallorcai Vedat Muriqi volt, aki két gólt szerzett – az elsőt tizenegyesből. Mellette hazai részről még Samú Costa talált a sevillai kapuba, majd a 96. percben a csereként beálló Pablo Torre állította be a végeredményt.

A vendégek gólját a múlt héten a Marseille-től kölcsönben szerződtetett Neal Maupay szerezte az első félidő hosszabbításban, egy egészen csodálatos, jobb oldalról leadott lövést követően – azonban hiába született a szépségdíjas találat, csapata nem tudott ponttal távozni a Baleár-szigetekről, a Mallorca 4–1-re megnyerte az összecsapást.

SPANYOL LA LIGA
22. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Mallorca–Sevilla 4–1 (Muriqi 26., 74. – az elsőt 11-esből, S. Costa 53., P. Torre 90+6., ill. Maupay 45+1.)

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK
Athletic Bilbao–Real Sociedad 1–1 (Galarreta 88., ill. Guedes 37.)
Kiállítva: B. Méndez (83., Real Sociedad)
Betis–Valencia 2–1 (C. Ávila 23. – 11-esből, Fornals 88., ill. Rioja 20.)
Getafe–Celta Vigo 0–0
Real Madrid–Rayo Vallecano 2–1 (Vinícius Jr. 15., K. Mbappé 90+10. – 11-esből, ill. De Frutos 49.)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Oviedo–Girona 1–0 (Saira 74.)
Osasuna–Villarreal 2–2 (V. Munoz 20., Budimir 45+2., ill. Gerard Moreno 17., 70. – az első 11-esből)
Levante–Atlético Madrid 0–0
Elche–FC Barcelona 1–3 (Á. Rodríguez 29., ill. Lamine Yamal 6., Ferran Torres 40., Rashford 72.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Espanyol–Alavés 1–2 (R. Fernández 15., ill. A. Blanco 27., Boyé 71.)

   
1. Barcelona22181360–23+3755
2. Real Madrid22173247–18+2954
3. Atlético Madrid22136338–17+2145
4. Villarreal21133539–23+1642
5. Betis2298536–28+835
6. Espanyol22104826–27–134
7. Celta Vigo2289529–23+633
8. Real Sociedad2277830–30028
9. Osasuna22751026–27–126
10. Alaves22741120–27–725
11. Athletic Bilbao22741121–31–1025
12. Girona2267921–36–1525
13. Elche2259830–32–224
14. Sevilla22731229–37–824
15. Mallorca22661028–34–624
16. Getafe22651116–27–1123
17. Valencia2258923–35–1223
18. Rayo Vallecano22571018–30–1222
19. Levante21461124–34–1018
20. Oviedo22371212–34–2216
az állás

 

 

 

