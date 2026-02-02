Muriqi vezérletével a Mallorca legyőzte a Sevillát

A mérkőzés hőse a mallorcai Vedat Muriqi volt, aki két gólt szerzett – az elsőt tizenegyesből. Mellette hazai részről még Samú Costa talált a sevillai kapuba, majd a 96. percben a csereként beálló Pablo Torre állította be a végeredményt.

A vendégek gólját a múlt héten a Marseille-től kölcsönben szerződtetett Neal Maupay szerezte az első félidő hosszabbításban, egy egészen csodálatos, jobb oldalról leadott lövést követően – azonban hiába született a szépségdíjas találat, csapata nem tudott ponttal távozni a Baleár-szigetekről, a Mallorca 4–1-re megnyerte az összecsapást.

SPANYOL LA LIGA

22. FORDULÓ, hétfői mérkőzés

Mallorca–Sevilla 4–1 (Muriqi 26., 74. – az elsőt 11-esből, S. Costa 53., P. Torre 90+6., ill. Maupay 45+1.)

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK

Athletic Bilbao–Real Sociedad 1–1 (Galarreta 88., ill. Guedes 37.)

Kiállítva: B. Méndez (83., Real Sociedad)

Betis–Valencia 2–1 (C. Ávila 23. – 11-esből, Fornals 88., ill. Rioja 20.)

Getafe–Celta Vigo 0–0

Real Madrid–Rayo Vallecano 2–1 (Vinícius Jr. 15., K. Mbappé 90+10. – 11-esből, ill. De Frutos 49.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Oviedo–Girona 1–0 (Saira 74.)

Osasuna–Villarreal 2–2 (V. Munoz 20., Budimir 45+2., ill. Gerard Moreno 17., 70. – az első 11-esből)

Levante–Atlético Madrid 0–0

Elche–FC Barcelona 1–3 (Á. Rodríguez 29., ill. Lamine Yamal 6., Ferran Torres 40., Rashford 72.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Espanyol–Alavés 1–2 (R. Fernández 15., ill. A. Blanco 27., Boyé 71.)