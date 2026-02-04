Hanusz Egon két góllal tért vissza Rennes-be – kézilabdakörkép

Szabó Anna öt, Faragó Luca kettő, Kuczora Csenge egy góllal járult hozzá az Európa-liga-címvédő Thüringer HC 39–33-as hazai sikeréhez a Göppingen ellen a német női élvonalban. A vendégeknél a junior-világbajnok Hlogyik Petra négy lövést védett.

Szikora Melindának tíz védése volt a listavezető Borussia Dortmundban, amely 39–29-es sikerrel távozott az SV Union Halle-Neustadt otthonából.

Vámos Petra és Albek Anna is három alkalommal volt eredményes a címvédő Metz HB csapatában, amely 36–24-re nyert a Paris 92 otthonában a francia női bajnokságban. Szabó Edina vezetőedző együttese, a Saint-Amand HB Porte du Hainaut házigazdaként 27–25-re nyert a HB Plan-de-Cuques ellen.

Az Európa-bajnoki bronzérmes Papp Nikoletta három góllal járult hozzá a CS Minaur Baia Mare 29–27-es győzelméhez a Rapid Bucuresti ellen a román női bajnokságban. A fővárosiaknál Korsós Dorina egyszer talált a hálóba.

Zsembery Viktória nyolc gólja ellenére a BM Porrino 24–22-re kikapott a Caja Rural Aula Valladolid vendégeként a női spanyol Királynő-kupa nyolcaddöntőjében. Török Lilly egyszer talált a hálóba a CBM Morvedre színeiben, ám csapata házigazdaként 27–25-ös vereséget szenvedett a Mecalia Atlético Guardesszel szemben.