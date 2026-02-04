Endrick egyelőre remek fogás: bombája megalapozta a Lyon továbbjutását a Francia Kupában

A Lyon sokáig nem bírt a Lavallal, de aztán az utolsó tíz percre fordulva Endrick óriási lövést küldött a léc alá, amivel megalapozta a továbbjutást. A brazilnak ez már az ötödik gólja volt azóta, hogy néhány hete kölcsönadta őt a Real Madrid – ilyen hatékonyan legutóbb Lisandro López mutatkozott be az OL-ben, ő 2009-ben hat gólnál járt az első öt tétmeccse után.

A statisztikusok Paulo Fonsecáról is szolgáltak egy érdekes adattal: a vezetőedzőnek ez volt az 50. tétmérkőzése és a 33. győzelme az OL kispadján; ennél jobb mérleggel csak Gérard Houiller büszkélkedhet ennél a klubnál, ő trénerként 34-et nyert meg az első ötven tétmeccséből.

Ami pedig az este drámáját illeti: a Nice a 70. percben még kétgólos hátrányban volt a Montpellier ellen, de sikerült fordítania – Szofian Diop remek lövése a 98. percben hozta meg a győzelmet és a továbbjutást Claude Puel csapatának.

FRANCIA KUPA

NYOLCADDÖNTŐ – szerdai mérkőzések

Lorient–Paris FC 2–0

Lyon–Laval (II.) 2–0

Nice–Montpellier (II.) 3–2

Toulouse–Amiens (II.) 1–0

Troyes (II.)–Lens 2–4

Kedden játszották

Reims (II.)–Le Mans (II.) 3–0

Olympique Marseille–Rennes 3–0

Csütörtökön játsszák

21.00: Strasbourg–Monaco

A TOVÁBBI PROGRAM

Március 4.: negyeddöntő

Április 22.: elődöntő

Május 23.: döntő