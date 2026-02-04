Endrick egyelőre remek fogás: bombája megalapozta a Lyon továbbjutását a Francia Kupában

Nemzeti Sportrádió

2026.02.04.
Endrick a vezető gólját ünnepli (Fotó: AFP)
A Lyon 2–0-ra győzött a másodosztályú Laval ellen a labdarúgó Francia Kupa nyolcaddöntőjének szerdai játéknapján, és bejutott a legjobb nyolc közé, akárcsak a Lens, a Lorient, a Nice, valamint a Toulouse.

A Lyon sokáig nem bírt a Lavallal, de aztán az utolsó tíz percre fordulva Endrick óriási lövést küldött a léc alá, amivel megalapozta a továbbjutást. A brazilnak ez már az ötödik gólja volt azóta, hogy néhány hete kölcsönadta őt a Real Madrid – ilyen hatékonyan legutóbb Lisandro López mutatkozott be az OL-ben, ő 2009-ben hat gólnál járt az első öt tétmeccse után.

A statisztikusok Paulo Fonsecáról is szolgáltak egy érdekes adattal: a vezetőedzőnek ez volt az 50. tétmérkőzése és a 33. győzelme az OL kispadján; ennél jobb mérleggel csak Gérard Houiller büszkélkedhet ennél a klubnál, ő trénerként 34-et nyert meg az első ötven tétmeccséből.

Ami pedig az este drámáját illeti: a Nice a 70. percben még kétgólos hátrányban volt a Montpellier ellen, de sikerült fordítania – Szofian Diop remek lövése a 98. percben hozta meg a győzelmet és a továbbjutást Claude Puel csapatának.

FRANCIA KUPA
NYOLCADDÖNTŐ – szerdai mérkőzések
Lorient–Paris FC 2–0
Lyon–Laval (II.) 2–0
Nice–Montpellier (II.) 3–2
Toulouse–Amiens (II.) 1–0
Troyes (II.)–Lens 2–4

Kedden játszották
Reims (II.)–Le Mans (II.) 3–0
Olympique Marseille–Rennes 3–0
Csütörtökön játsszák
21.00: Strasbourg–Monaco

A TOVÁBBI PROGRAM
Március 4.: negyeddöntő
Április 22.: elődöntő
Május 23.: döntő

 

