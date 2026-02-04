A téli olimpia teljes programja; Redzic Damir Szoboszlai nyomdokain a Bundesligába?

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

Az Európa-bajnoki aranyért Hollandia következik. Szeleczki Róbert Funchalban látogatta meg a döntő csatára készülő női vízilabda-válogatottat, amelynek csapatkapitánya, Keszthelyi Rita egyrészt tíz éve ott volt a legutóbbi Eb-győztes csapatban, másrészt rajong a mostani fiatal csapatért, amely Párizs óta sorozatban a harmadik nagy döntőjét játssza – és bízik benne, hogy ezt már meg is nyeri… Címlapsztori két oldalon.

Redzic Damir tudta, hogy a Salzburg mellett dönt majd. Az osztrák sztárcsapathoz igazoló magyar válogatott csatár igencsak eltökélt a jövőjét illetően, Szoboszlai Dominik útját szeretné bejárni, azaz úgy teljesíteni, hogy az majd német Bundesliga-szerződést érjen.

Másodpercekkel a vége előtt fejelt Sporting-góllal esett ki a Puskás. Az UEFA Ifjúsági Ligájában nem volt messze a bravúrtól a felcsúti csapat, már-már tizenegyespárbajba torkollott a 16 közé jutásért vívott csata, ám a végén a portugálok voltak a szerencsésebbek. Borsos László tudósítása.

Szoboszlaiból tökéletes liverpooli csapatkapitány lehet. Így fogalmazott a Liverpoolhoz kapcsolódó egyik legnagyobb független portál, a DaveOCKOP főszerkesztője, David O’Connell, aki a januári átigazolási időszak lezártával Gyenge Balázsnak értékelte a klub helyzetét.

Éremremény műkorcsolyában, kezdődik a téli olimpia. A Pavlova, Sviatchenko páros pontszerzése realitás, a dobogó álom, de nem reménytelen. Milánóban és Cortina d’Ampezzóban pénteken fellobban a láng, a Nemzeti Sport további két teljes oldalon közli a játékok percre lebontott tejes programját.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!