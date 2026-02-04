Nemzeti Sportrádió

Milánó 2026: áramszünet után sima kanadai és svéd siker a curling vegyes párosok nyitányán

2026.02.04. 21:32
Fotó: Getty Images
A svédek és a kanadaiak sima győzelmével kezdődött meg szerdán a milánói-cortinai téli olimpián a curling vegyes párosok tornája, amelyet rövid időre áramszünet zavart meg.

Rögtön a kezdés után elment a világítás a Cortina d'Ampezzó-i csarnokban és az elektronikus eredményjelző sem működött. A versenyzők között zavar támadt, de aztán mintegy öt perc után visszajött az áram és folytatódhatott a küzdelem.

Az ugyanebben az összeállításban az előző olimpián negyedik britek – akik 2021-ben skót színekben lettek világbajnokok – a Pekingben ezüstérmes norvégokat győzték le 8–6-ra. A két évvel ezelőtti vb-győztes svéd Wrana testvérek a hatodik end után fogadták a dél-koreaiak gratulációját és 10–3-ra diadalmaskodtak.

A svájciak extra end után verték a curlingben először induló észteket, míg a két kétszeres olimpiai bajnokkal, John Morrissal és Kaitlyn Lawesszel felálló kanadaiak simán, 10–5-re győztek a csehek ellen.

CURLING 
VEGYES PÁROS
CSOPORTKÖR
Svédország–Dél-Korea 10–3
Nagy-Britannia–Norvégia 8–6
Kanada–Csehország 10–5
Észtország–Svájc 7–9 – extra end után

A tíz csapatot felvonultató alapszakaszban a körmérkőzések után a legjobb négy duó jut be az elődöntőbe, amelyre hétfőn kerül sor, az éremcsatákat pedig kedden rendezik.

 

