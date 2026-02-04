Tenisz: Udvardy Panna a 16 között búcsúzott Ostravában

A világranglista 98. helyezettje a cseh Darja Vidmanová (142.) vasárnapi búcsúztatása után, a 16 között a francia Diane Parryval csapott össze. A 23 éves ellenfél volt már 48. is a WTA-rangsorban, jelenleg a 119. helyen áll, és mindegyik Grand Slam-versenyen eljutott már a harmadik fordulóig. Rossz előjel volt a kaposvári születésű, de Floridában élő magyar játékosnak, hogy korábbi két találkozójukat a nizzai teniszező nyerte meg 2021-ben Buenos Airesben, illetve Montevideóban.

A harmadik csatát is Parry kezdte és folytatta jobban, rögtön az első játékban elvette Udvardy adogatását, majd még kétszer brékelte, és mindössze 29 perc alatt szettelőnybe került. A második játszma sem hozott fordulatot, végig a francia teniszező irányított, aki 1 óra 18 perc alatt megnyerte a találkozót.

TENISZ

WTA 250-ES TORNA, OSTRAVA (283 000 ezer dollár, kemény pálya)

NŐI EGYES

NYOLCADDÖNTŐ

Diane Parry (francia)–Udvardy Panna (8.) 6:1, 6:2