A TFSE vendégeként nyert a Kazincbarcika a férfi röpi Extraligában

2026.02.04. 22:22
null
Fotó: FB/VRC Kazincbarcika
A listavezető Vegyész RC Kazincbarcika 3:1-re győzött a TFSE otthonában a férfi röplabda Extraliga szerdai játéknapján.

RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
TFSE–Vegyész RC Kazincbarcika 1:3 (–17, –19, 23, –22)

 

