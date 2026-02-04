A TFSE vendégeként nyert a Kazincbarcika a férfi röpi Extraligában

A listavezető Vegyész RC Kazincbarcika 3:1-re győzött a TFSE otthonában a férfi röplabda Extraliga szerdai játéknapján.
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
TFSE–Vegyész RC Kazincbarcika 1:3 (–17, –19, 23, –22)
