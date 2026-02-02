Nemzeti Sportrádió

La Liga: Lookman már orvosin az Atletinél – hivatalos

2026.02.02. 16:00
Ademola Lookman – itt még az Atalanta mezében (Fotó: Getty Images)
Serie A Ademola Lookman Atlético Madrid Atalanta La Liga
Az Atlético Madrid hivatalos weboldalán közölte: az Atalanta nigériai szélsője megérkezett a spanyol fővárosba, ahol az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatok elvégzése után aláírhat a „matracosokhoz”.

Hamarosan az Atlético Madrid játékosa lehet Ademola Lookman, az Atalanta 28 éves nigériai válogatott szélsője – írja hivatalos weboldalán a spanyol klub. A piros-fehér mezesek portálja további részleteket nem közölt, de amennyiben a támadó megfelel a teszteken, aláírhatja szerződését a spanyol bajnokság 3. helyén álló fővárosiakhoz.

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Barcelona22181360–23+37 55 
2. Real Madrid22173247–18+29 54 
3. Atlético Madrid22136338–17+21 45 
4. Villarreal21133539–23+16 42 
5. Betis2298536–28+8 35 
6. Espanyol22104826–27–1 34 
7. Celta Vigo2289529–23+6 33 
8. Real Sociedad2277830–3028 
9. Osasuna22751026–27–1 26 
10. Alaves22741120–27–7 25 
11. Athletic Bilbao22741121–31–10 25 
12. Girona2267921–36–15 25 
13. Elche2259830–32–2 24 
14. Sevilla21731128–33–5 24 
15. Getafe22651116–27–11 23 
16. Valencia2258923–35–12 23 
17. Rayo Vallecano22571018–30–12 22 
18. Mallorca21561024–33–9 21 
19. Levante21461124–34–10 18 
20. Oviedo22371212–34–22 16 

 

 

