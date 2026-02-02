La Liga: Lookman már orvosin az Atletinél – hivatalos
Az Atlético Madrid hivatalos weboldalán közölte: az Atalanta nigériai szélsője megérkezett a spanyol fővárosba, ahol az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatok elvégzése után aláírhat a „matracosokhoz”.
Hamarosan az Atlético Madrid játékosa lehet Ademola Lookman, az Atalanta 28 éves nigériai válogatott szélsője – írja hivatalos weboldalán a spanyol klub. A piros-fehér mezesek portálja további részleteket nem közölt, de amennyiben a támadó megfelel a teszteken, aláírhatja szerződését a spanyol bajnokság 3. helyén álló fővárosiakhoz.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|22
|18
|1
|3
|60–23
|+37
|55
|2. Real Madrid
|22
|17
|3
|2
|47–18
|+29
|54
|3. Atlético Madrid
|22
|13
|6
|3
|38–17
|+21
|45
|4. Villarreal
|21
|13
|3
|5
|39–23
|+16
|42
|5. Betis
|22
|9
|8
|5
|36–28
|+8
|35
|6. Espanyol
|22
|10
|4
|8
|26–27
|–1
|34
|7. Celta Vigo
|22
|8
|9
|5
|29–23
|+6
|33
|8. Real Sociedad
|22
|7
|7
|8
|30–30
|0
|28
|9. Osasuna
|22
|7
|5
|10
|26–27
|–1
|26
|10. Alaves
|22
|7
|4
|11
|20–27
|–7
|25
|11. Athletic Bilbao
|22
|7
|4
|11
|21–31
|–10
|25
|12. Girona
|22
|6
|7
|9
|21–36
|–15
|25
|13. Elche
|22
|5
|9
|8
|30–32
|–2
|24
|14. Sevilla
|21
|7
|3
|11
|28–33
|–5
|24
|15. Getafe
|22
|6
|5
|11
|16–27
|–11
|23
|16. Valencia
|22
|5
|8
|9
|23–35
|–12
|23
|17. Rayo Vallecano
|22
|5
|7
|10
|18–30
|–12
|22
|18. Mallorca
|21
|5
|6
|10
|24–33
|–9
|21
|19. Levante
|21
|4
|6
|11
|24–34
|–10
|18
|20. Oviedo
|22
|3
|7
|12
|12–34
|–22
|16
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik