La Liga: Lookman már orvosin az Atletinél – hivatalos

Hamarosan az Atlético Madrid játékosa lehet Ademola Lookman, az Atalanta 28 éves nigériai válogatott szélsője – írja hivatalos weboldalán a spanyol klub. A piros-fehér mezesek portálja további részleteket nem közölt, de amennyiben a támadó megfelel a teszteken, aláírhatja szerződését a spanyol bajnokság 3. helyén álló fővárosiakhoz.

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Barcelona 22 18 1 3 60–23 +37 55 2. Real Madrid 22 17 3 2 47–18 +29 54 3. Atlético Madrid 22 13 6 3 38–17 +21 45 4. Villarreal 21 13 3 5 39–23 +16 42 5. Betis 22 9 8 5 36–28 +8 35 6. Espanyol 22 10 4 8 26–27 –1 34 7. Celta Vigo 22 8 9 5 29–23 +6 33 8. Real Sociedad 22 7 7 8 30–30 0 28 9. Osasuna 22 7 5 10 26–27 –1 26 10. Alaves 22 7 4 11 20–27 –7 25 11. Athletic Bilbao 22 7 4 11 21–31 –10 25 12. Girona 22 6 7 9 21–36 –15 25 13. Elche 22 5 9 8 30–32 –2 24 14. Sevilla 21 7 3 11 28–33 –5 24 15. Getafe 22 6 5 11 16–27 –11 23 16. Valencia 22 5 8 9 23–35 –12 23 17. Rayo Vallecano 22 5 7 10 18–30 –12 22 18. Mallorca 21 5 6 10 24–33 –9 21 19. Levante 21 4 6 11 24–34 –10 18 20. Oviedo 22 3 7 12 12–34 –22 16