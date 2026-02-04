Ibériai csatát rendeznek a futsal Eb döntőjében

Két, látványosan különböző játékstílus csapott össze az első elődöntőben, a spanyolok a rögzített helyzetekben bíztak, míg a horvátok a játékosaik magasságát igyekeztek kihasználni, így gyakran előfordult, hogy a kapusuk Piplica Peric fejét kereste dobott labdákkal. Mindkét oldalon remekeltek a kapusok, viszont a vezetést a spanyolok szerezték meg, az első félidő második felében Pablo Ramírez a horvát kapuvédő lába között helyezett a hálóba. Nem sokkal a szünet előtt megduplázta előnyét az ibériai együttes, Mellado kapásból vette be a kaput.

A második játékrészben sokáig nem esett gól, majd bő három perccel a vége előtt szépítettek a horvátok, Cekol beadása Mario Rivillosról a saját kapujába pattant. A folytatásban délnyugati szomszédaink az egyenlítésért támadtak, de újabb gól nem született – Spanyolország jutott be elsőként a döntőbe.

Mamadou Touré korai góljával még a franciák vezettek a második elődöntőben, de a félidő végén bő egy perc leforgása alatt két gólt szereztek a portugálok (Diogo Santos és Tomás Paco volt eredményes), így ők vonulhattak előnyben a szünetre.

A fordulás után Erick góljával elhúzott a címvédő, majd Amine Gueddioura öngóljával tovább duzzadt az előnye – Portugália a korai hideg zuhany után átgázolt ellenfelén, és sorozatban harmadszor nyerheti meg a kontinensviadalt, ha legyőzi a spanyolokat a döntőben.

FUTSAL

Férfi Európa-bajnokság, Ljubljana

Elődöntő

Horvátország–Spanyolország 1–2

Franciaország–Portugália 1–4