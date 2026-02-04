Nemzeti Sportrádió

Háromgólos győzelemmel jutott be a címvédő a Német Kupa elődöntőjébe

2026.02.04. 22:46
Deniz Undav (fehér mezben) lőtte a vezető gólt, és benne volt a másik kettő előkészítésében is (Fotó: Getty Images)
VfB Stuttgart Holstein Kiel Német Kupa
A VfB Stuttgart 3–0-ra győzött a második ligás Holstein Kiel vendégeként a labdarúgó Német Kupa negyeddöntőjének szerdai játéknapján, és bejutott a legjobb négy közé.

Az első félidőben a Kiel veszélyes ellentámadásokkal ijesztgette élvonalbeli ellenfelét, de nem sikerült gólt szereznie. A fordulás után, egy bal oldalról középre ívelt szabadrúgást követően aztán Deniz Undav közelről a kapuba kotorta a labdát.

Úgy tűnt, a Stuttgart beéri ezzel az egy góllal, de az utolsó pillanatokban a csereként beálló Chris Führich, valamint Atakan Karazor is rúgott egyet-egyet, biztossá téve, hogy a címvédő ott lesz a legjobb négy között.

NÉMET KUPA
NEGYEDDÖNTŐ, szerdai mérkőzés
Holstein Kiel (II.)–VfB Stuttgart 0–3 (Undav 56., Führich 90., Karazor 90+2.)

Kedden játszották
Bayer Leverkusen–St. Pauli 3–0
Február 10.
Hertha BSC (II.)–Freiburg
Február 11.
Bayern München–RB Leipzig

A TOVÁBBI PROGRAM
Április 21–22.: elődöntő
Május 23.: döntő

 

