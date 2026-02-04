Háromgólos győzelemmel jutott be a címvédő a Német Kupa elődöntőjébe
Az első félidőben a Kiel veszélyes ellentámadásokkal ijesztgette élvonalbeli ellenfelét, de nem sikerült gólt szereznie. A fordulás után, egy bal oldalról középre ívelt szabadrúgást követően aztán Deniz Undav közelről a kapuba kotorta a labdát.
Úgy tűnt, a Stuttgart beéri ezzel az egy góllal, de az utolsó pillanatokban a csereként beálló Chris Führich, valamint Atakan Karazor is rúgott egyet-egyet, biztossá téve, hogy a címvédő ott lesz a legjobb négy között.
NÉMET KUPA
NEGYEDDÖNTŐ, szerdai mérkőzés
Holstein Kiel (II.)–VfB Stuttgart 0–3 (Undav 56., Führich 90., Karazor 90+2.)
Kedden játszották
Bayer Leverkusen–St. Pauli 3–0
Február 10.
Hertha BSC (II.)–Freiburg
Február 11.
Bayern München–RB Leipzig
A TOVÁBBI PROGRAM
Április 21–22.: elődöntő
Május 23.: döntő