Zaragozai vereséggel zárta Euroliga-szereplését a DVTK

A tartalékos miskolciak számára már nem volt tétje a mérkőzésnek, legfeljebb a nyeretlenség elkerülése, de már a kezdés előtt tudni lehetett, hogy kevés az esély a sikerre. A remek formában lévő Zaragoza a playinbe kerülésért játszott, méghozzá nagyon összpontosítva, és korán körvonalazódó győzelmével el is érte célját.

NŐI KOSÁRLABDA EUROLIGA

MÁSODIK CSOPORTKÖR, F-CSOPORT

6. (UTOLSÓ) FORDULÓ

Zaragoza (spanyol)–DVTK HunTherm 66–40 (21–12, 15–9, 19–9, 11–10)

Jegyzőkönyv később…

A csoport többi szerdai mérkőzése

Fenerbahce (török)–Basket Landes (francia) 78–69

Venezia (olasz)–Pamesa Valencia (spanyol) 69–55

A csoport végeredménye

1. Fenerbahce 23 pont

2. Landes 20 pont

3. Venezia 19 pont

4. Zaragoza 19 pont

5. Valencia 18 pont

6. DVTK 13 pont

A csoport első két helyezettje ott lesz a zaragozai hatos döntőben, a harmadik és a negyedik rájátszásban harcolhatja ki a bejutást.