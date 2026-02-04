Zaragozai vereséggel zárta Euroliga-szereplését a DVTK
A tartalékos miskolciak számára már nem volt tétje a mérkőzésnek, legfeljebb a nyeretlenség elkerülése, de már a kezdés előtt tudni lehetett, hogy kevés az esély a sikerre. A remek formában lévő Zaragoza a playinbe kerülésért játszott, méghozzá nagyon összpontosítva, és korán körvonalazódó győzelmével el is érte célját.
NŐI KOSÁRLABDA EUROLIGA
MÁSODIK CSOPORTKÖR, F-CSOPORT
6. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Zaragoza (spanyol)–DVTK HunTherm 66–40 (21–12, 15–9, 19–9, 11–10)
Jegyzőkönyv később…
A csoport többi szerdai mérkőzése
Fenerbahce (török)–Basket Landes (francia) 78–69
Venezia (olasz)–Pamesa Valencia (spanyol) 69–55
A csoport végeredménye
1. Fenerbahce 23 pont
2. Landes 20 pont
3. Venezia 19 pont
4. Zaragoza 19 pont
5. Valencia 18 pont
6. DVTK 13 pont
A csoport első két helyezettje ott lesz a zaragozai hatos döntőben, a harmadik és a negyedik rájátszásban harcolhatja ki a bejutást.
