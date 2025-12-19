Zsarolták, megfenyegették, megalázták – Kitálalt a Real Madrid korábbi táplálkozási szakértője

A számos diplomával és szakmai titulussal rendelkező Itziar González de Arribát eredetileg azzal a szándékkal szerződtette a Real Madrid, hogy véget vessen az állandó sérüléseknek. Elsőre nehezen fogadta el a felkérést a pozícióra, mivel szavai szerint korábban más csapatoknál rossz tapasztalatokat szerzett az orvosi stábok működéséről. Végül azért mondott sokadik megkeresésre igent a madridiaknak, mert Florentino Pérez kifejezett kérése volt a szerződtetése. A szakember egészen augusztusig volt a Real Madrid táplálkozási tanácsadója, s szavai szerint ez alatt rengeteg nehézséggel szembesült.

„Az orvosi stáb már az első perctől ellenséges légkört teremtett – kezdte a Marcának adott leleplező interjúját González de Arriba. – Az első napomon azt mondták, hogy csak az elnök heppje miatt vagyok itt, de tudják, hogyan manipulálják, mindent megtehetnek, és meggyőzik majd őt a hülyeségemről és kirúgatnak. Be sem mutatkoztak, nem köszöntek, nem beszéltek velem. Soha nem is találkoztak velem, pedig többször is kértem őket, hogy válaszoljanak az üzeneteimre.”

Később még durvább vádakat is megfogalmazott az orvosi csapat viselkedését illetően: „Az első héten azzal vádoltak meg, hogy elloptam egy egész adag táplálékkiegészítőt. Sikerült bebizonyítanom az ártatlanságomat, de megijedtem.”

A szakember arról is beszélt, hogy a problémák ellenére a játékosokkal remek volt a kapcsolata, és Florentino Pérez elnökről is jó véleménnyel van. Szavai szerint a játékosok végig érdeklődően viszonyultak a javaslataihoz, megszerette őket: „Az öltözőben nagyon pozitívak voltak a visszajelzések, és az orvosi stáb ezt ki nem állhatta. A játékosok áldozatok egy aranyozott ketrecben, semmit nem tehetnek ez ellen” – mutatott rá.

„Maga az elnök jött el hozzám, hogy elmondja, mit szeretne. Ez pedig teljesen más volt, mint azok a parancsok, amiket állítólag az elnöktől kaptam...” – tért át egy újabb nehezen feldolgozható pillanatra.

Szakmailag a legnagyobb bajnak azt látta, hogy az orvosok figyelembe sem vették a javaslatait: „A Real Madridnak egyáltalán nincs táplálkozási személyzete, mivel az orvos, aki érkezésemkor felelős volt ezért, azt mondta, hogy az étrendnek és a táplálékkiegészítőknek semmi köze a teljesítményhez és a sérülésekhez. A szakács azt főz, amit akar. A munkám pedig értéktelen.”

Ahogy telt az idő, egyre nehezebben élte meg az állandósuló zaklatásokat az orvosi kar részéről: „Folyamatosan kinevettek, gúnyoltak a WhatsApp-csoportokban, és azt mondták a játékosoknak, hogy más dolgokat szedjenek, mint amiket én javasolok. Minden nehézség ellenére azonban a legtöbb játékos szerette volna betartani az irányelveket. ”

„Féltem, szorongtam, állandóan sírtam, nem tudtam aludni. Segítséget kértem a vezetőségtől, akik azt mondták, hogy tartsak ki és folytassam a munkám” – folytatta.

Elbocsátásának körülményeire így emlékezett vissza: „A HR-igazgató felhívott, hogy megköszönje a munkámat. Azt mondta, mindent jól csináltam, kivételes munkát végeztem és kifizetik a szerződésemből fennmaradó részt. Elmondtam nekik, csak azt akarom, hogy az elnök és a játékosok tudják az igazságot, és követeltem, hogy vonják vissza az összes hazugságot, amit a klubnál rólam terjesztettek. Erre nagyon udvariasan közölték, hogy ez sajnos nem lehetséges.”

Hozzátette, annak ellenére is jogi lépéseket tesz, hogy ezt többen határozottan nem tanácsolták neki, mi több, ekkor megfenyegették: „Panasszal élek annak ellenére is, hogy többen tanácsolták, ne tegyem, mert esélyesem sincs nyerni, és tönkreteszik az életem. Azt mondtam nekik, hogy ez nem a győzelemről vagy a vereségről szól, csak azt akarom, hogy az elnök, a játékosok és akik fontosak nekem, tudják az igazságot.”

Arra a kérdésre, hogy miért csak most állt elő a vádjaival, González de Arriba azt mondta: „Mert mindenki azt mondta nekem, hogy a Real Madridnak nagy hatalma van, és el fogják ferdíteni az információkat. Fizikailag bántalmazni fognak, és kárt tesznek a nevemben, elrontják a hírnevemet. De még mindig rémálmaim vannak, minden egyes éjjel. Szeretném örökre lezárni ezt a fejezetet, de úgy érzem, amíg nem mesélem el a történetemet, addig nem leszek képes erre.”