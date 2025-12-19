Vitek Dárius, Végh Richárd és Bognár Erika lett az év birkózója

Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) nagycsarnoka adott otthont birkózóink évzáró gálájának, amelyet a sportolók, világ- és Európa-bajnokok, olimpikonok, edzők, a magyar birkózócsalád tagjai mellett megtisztelt jelenlétével Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára, Märcz Tamás, a Nemzeti Sportügynökség Zrt. sportszakmai igazgatója, Bozó Tibor altábornagy, Bacsa Péter, a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) ügyvezető alelnöke, Lőrincz Tamás, a KIMBA olimpiai bajnok szakmai igazgatója, Süle László, a KIMBA kurátora, Bábszky Gergely, a Birkózó Módszertani Központ (BMK) igazgatója, valamint Rögler Gábor, az MBSZ főtitkára.

Fábián László köszöntőbeszédében úgy fogalmazott: „Jól sikerült éven, szuper eredményeken van túl a magyar birkózás, ráadásul olimpia utáni esztendőt írunk. Előttünk áll a következő két év, amely meghatározó időszak, nem lesz egyszerű a kvótaszerzés, de tudom, hogy a sportág felkészült erre, fantasztikus szakmai munka folyik.”

Bacsa Péter leszögezte: „Ez a nap elsősorban a köszöntésről, a gratulációról szól, de nem csak ez a lényeg, hanem a közösségi élmény is. Van mit ünnepelni, s van minek örülni, új olimpiai ciklusban fantasztikus Eb-eredménnyel rukkoltunk elő, Lévai Levente és Losonczi Dávid aranyérme önmagáért beszél. A hagyományos rangsorversenyünkön tizenkét érmet szereztünk, ami előrevetítette, hogy jó világbajnokság előtt állunk: olimpiai kategóriában elért két éremmel és három ötödik hellyel elismerésre méltó módon szerepeltünk. Szeretném megköszönni mindenkinek az áldozatos munkáját, hiszen enélkül nem érnénk el sikereket. Szívből remélem, hogy jövőre is hasonló eredményeknek örülhetünk.”

A köszöntőket követően a szövetség átadta az idei év legjobbjainak járó díjakat, elismerésben részesítette a sportágért tevékenykedő szakembereket, valamint 80. születésnapja alkalmából köszöntötte Moszkva olimpiai bronzérmesét, Seres Ferencet.

AZ MBSZ 2025-ÖS DÍJAZOTTJAI

Az év birkózói

Felnőtt

Nők: Bognár Erika

Kötöttfogás: Vitek Dárius

Szabadfogás: Végh Richárd

U23

Női: Elekes Enikő

Kötöttfogás: Lévai Levente

U20

Női: Terék Gerda

Kötöttfogás: Darabos László

Szabadfogás: Arszunkaev Musza

U17

Leány: Zsitovoz Mária

Kötöttfogás: Kovács Keve

Szabadfogás: Juhász György

U15

Leány: Sillei Janka

Kötöttfogás: Budai Milán

Veterán: Dajka Zsolt

Az év válogatott edzője: Lőrincz Viktor

Az év klubedzője: Lévai Zoltán

MBSZ-életműdíj: Nagy Lajos, Petrezselyem Antal, Sarkadi Imre

Fél évszázad-díj: Berde László, Páli Sándor, Hencz Gyula, Deme János

Médiadíj: Regős László Pál

A Magyar Birkózásért-díj: dr. Béres György, dr. Zsámboki Endre, Euro-Profil Kft., Webstar Csoport Kft.

Az év bírója: Kajtán Olivér