La Liga: elhalasztják a Levante és a Villarreal meccsét

A várható heves esőzés miatt volt kénytelen elhalasztani a spanyol első osztályú bajnokság (La Liga) 16. fordulójában december 14-ére, vasárnapra kiírt Levante–Villarreal mérkőzést – írja honlapján a Királyi Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF). A szervezet, illetve az érintettek azért döntöttek a találkozó elnapolása mellett, mert Valencia tartomány északi és déli part menti régióira vörös riasztást adtak ki – áll a közleményben.