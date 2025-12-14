La Liga: elhalasztják a Levante és a Villarreal meccsét
A várható heves esőzés miatt vasárnap nem rendezik meg a Levante–Villarreal mérkőzést a spanyol első osztályú labdarúgó-bajnokság (La Liga) 16. fordulójában – jelentette be honlapján a szövetség.
A várható heves esőzés miatt volt kénytelen elhalasztani a spanyol első osztályú bajnokság (La Liga) 16. fordulójában december 14-ére, vasárnapra kiírt Levante–Villarreal mérkőzést – írja honlapján a Királyi Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF). A szervezet, illetve az érintettek azért döntöttek a találkozó elnapolása mellett, mert Valencia tartomány északi és déli part menti régióira vörös riasztást adtak ki – áll a közleményben.
