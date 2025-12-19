Nemzeti Sportrádió

Magyar szereplője lesz a motokrossz-vb MX2 kategóriájának

2025.12.19. 16:27
Zanócz Noel 2026-ban az MX2-es vb-n indul (Fotó: Sári Péter)
motokrossz Zanócz Noel MX2 KTM
Magyar szereplője is lesz 2026-ban a motoktossz-világbajnokság második számú kategóriájának, az MX2-nek, amelyben a KTM gyári támogatását élvező holland Van Venrooy Racing szerződtette a 18 éves Zanócz Noelt.

Zanócz Noel a 125 köbcentis géposztályban junior világbajnoki és Európa-bajnoki címet szerzett, 2025-ben pedig már egy géposztállyal feljebb, az EMX250-es kategóriában versenyzett.

A 2026-os idény előtt az osztrák KTM gyár 2+1 éves szerződést kötött Zanócz Noellel, akinek az első MX2-es idényében a holland Van Venrooy-csapat biztosítja a szakmai hátteret és a technikai kiszolgálást. Az istállóval tavaly a holland Cas Valk a 12. lett a bajnokságban.

„Húsz világbajnoki forduló vár rám, és ebben a szakágban korábban még egyetlen magyar versenyző sem jutott el ideáig – erre rendkívül büszke vagyok. Idén ültem először 250 köbcentis motorra, ami nagy váltás volt a 125-ös kétütemű motor után, ennek ellenére már a második helyet is sikerült megszereznem, ami ebben a mezőnyben ritkaságnak számít. A négyütemű motor kifejezetten fekszik nekem, könnyebb vele versenyezni, igaz, a világbajnoki mezőny rendkívül erős lesz, de nagyon várom a kihívást” – idézte a fiatal versenyzőt a szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóközlemény.

 

