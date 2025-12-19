Alpesisí-vk: meglepetésre a cseh Jan Zabystran győzött szuper-óriásműlesiklásban

A 29-es rajtszámmal indult 27 éves Zabystran kihasználta azt, hogy a versenyen javultak az időjárási körülmények, és 22 századmásodperccel megelőzte a svájci Marc Odermattot, aki még csütörtökön ötödikként elérte az 50. világkupa-győzelmet.

A cseh versenyzőnek eddigi legjobb eredménye a világkupában a nyolcadik hely volt, amelyet a tavaly márciusi kvitfjelli szuperóriás-műlesikló viadalon szerzett.

Zabystran Csehország első győzelmét szerezte a férfi világkupában.

A dobogó harmadik fokára az olasz Giovanni Franzoni állhatott fel, aki 37 századmásodperccel maradt el a győztestől.