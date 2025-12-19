Alpesisí-vk: meglepetésre a cseh Jan Zabystran győzött szuper-óriásműlesiklásban

Nagy meglepetésre a cseh Jan Zabystran győzött szuper-óriásműlesiklásban az alpesisízők világkupa-sorozatának Val Gardenában megrendezett pénteki futamán.
A 29-es rajtszámmal indult 27 éves Zabystran kihasználta azt, hogy a versenyen javultak az időjárási körülmények, és 22 századmásodperccel megelőzte a svájci Marc Odermattot, aki még csütörtökön ötödikként elérte az 50. világkupa-győzelmet.
A cseh versenyzőnek eddigi legjobb eredménye a világkupában a nyolcadik hely volt, amelyet a tavaly márciusi kvitfjelli szuperóriás-műlesikló viadalon szerzett.
Zabystran Csehország első győzelmét szerezte a férfi világkupában.
A dobogó harmadik fokára az olasz Giovanni Franzoni állhatott fel, aki 37 századmásodperccel maradt el a győztestől.
