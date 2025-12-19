Nemzeti Sportrádió

Alpesisí-vk: meglepetésre a cseh Jan Zabystran győzött szuper-óriásműlesiklásban

Vágólapra másolva!
2025.12.19. 15:00
null
A hidegben is csúszott a pezsgő (Fotó: Getty Images)
Címkék
Jan Zabystran téli sportok szuper-óriásműlesiklás
Nagy meglepetésre a cseh Jan Zabystran győzött szuper-óriásműlesiklásban az alpesisízők világkupa-sorozatának Val Gardenában megrendezett pénteki futamán.

A 29-es rajtszámmal indult 27 éves Zabystran kihasználta azt, hogy a versenyen javultak az időjárási körülmények, és 22 századmásodperccel megelőzte a svájci Marc Odermattot, aki még csütörtökön ötödikként elérte az 50. világkupa-győzelmet.

A cseh versenyzőnek eddigi legjobb eredménye a világkupában a nyolcadik hely volt, amelyet a tavaly márciusi kvitfjelli szuperóriás-műlesikló viadalon szerzett.

Zabystran Csehország első győzelmét szerezte a férfi világkupában.

A dobogó harmadik fokára az olasz Giovanni Franzoni állhatott fel, aki 37 századmásodperccel maradt el a győztestől.

 

Jan Zabystran téli sportok szuper-óriásműlesiklás
Legfrissebb hírek

Majdnem nyolc év után világkupafutamot nyert Lindsey Vonn

Téli sportok
2025.12.12. 12:15

Curling Eb: megszerezte első győzelmét a magyar férfiválogatott

Téli sportok
2025.11.25. 11:08

Gyorskorcsolya: Kim Minseok 18. lett 1000 méteren

Téli sportok
2025.11.22. 10:08

Milánó 2026: véglegesítették az olimpiai lángváltó útvonalát

Téli sportok
2025.11.18. 17:08

Rövid pályás gyorskorcsolya: Somodi Maja az elődöntőben folytathatja 1500 méteren Montrealban

Téli sportok
2025.10.11. 07:18

Milánó 2026: még nincs kész az olimpiai falu

Téli sportok
2025.10.09. 11:17

Műkorcsolya: Vlasenko Aleksandr 11. a rövidprogram után Pekingben

Téli sportok
2025.09.20. 09:15

Szombaton rendezik a Havas Sportok Családi Napját

Téli sportok
2025.09.15. 12:51
Ezek is érdekelhetik