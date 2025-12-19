Ismét Konkoly Zsófia lett az Év paraúszója

Akárcsak egy éve, idén is a paralimpiai bajnok Konkoly Zsófia kapta az Év paraúszója címet a Magyar Úszószövetségnél (MÚSZ).
A MÚSZ a közösségi oldalán emlékeztetett: egy ezüst- és két bronzérmével Konkoly volt a magyar csapat legeredményesebb versenyzője a szingapúri világbajnokságon.
„Szívből gratulálunk Zsófinak és edzőjének, Jancsik Árpádnak!” – írta a szövetség.
