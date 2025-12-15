A csapategységet dicsérte az Alavés legyőzése után Xabi Alonso
Amint arról beszámoltunk, a Real Madrid vendégként 2–1-es győzelmet aratott a középmezőnyhöz tartozó Alavés otthonában a spanyol első osztályú labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában. A találkozó első félidejében Kylian Mbappé révén szereztek vezetés a „királyiak”, és noha a házigazdák a szünet után egyenlíteni tudtak, Rodrygo idénybeli első bajnoki góljával megszerezte a rendkívül fontos három pontot a fővárosi gárda.
„Mindnyájan együtt vagyunk, együtt harcolunk, így helyes, mint a kevésbé jó pillanatokban – fogalmazott Xabi Alonso, a Real vezetőedzője a mérkőzés utáni a sajtótájékoztatón. – A csapat jól küzdött. Remekül kezdtünk, és a végén még rá tudtunk tenni egy lapáttal. Az egység a legfontosabb, a győzelemért elismerés illeti a srácokat. Sok hiányzónk volt, örülök Víctor Valdepenas bemutatkozásának. A Celta ellen rosszul játszottunk, sok minden hiányzott a futballunkból. Ma rengeteg pozitívum akadt, és persze olyan dolgok is, amelyeken javítanunk kell. Ahhoz, hogy sorozatban tudjunk nyerni, egyenletes teljesítményt kell nyújtanunk.”
A 44 éves szakember arról is beszélt, hogy Víctor García játékvezető adósa maradt csapatának egy tizenegyessel, amikor a mérkőzés hajrájában a Vinícius Júniorral szemben elkövetett szabálytalanság után nem ítélt büntetőt.
„Nekem tiszta tizenegyesnek tűnt. Nagyon meglepett, hogy a játékvezető nem nézte vissza az esetet” – jelentette ki Xabi Alonso.
SPANYOL LA LIGA
16. FORDULÓ
DEPORTIVO ALAVÉS–REAL MADRID 1–2 (0–1)
Vitoria-Gasteiz, Mendizorroza Stadion, 19 290 néző. Vezette: V. García
ALAVÉS: Sivera – Jonny, Tenaglia, Pacheco, Parada (Youssef, 89.) – A. Blanco – Calebe (Carlos Vicente, 68.), P. Ibánez (T. Martínez, 68.), D. Suárez (Guevara, 83.), Rebbas (Alená, 68.) – Boyé. Vezetőedző: Eduardo Coudet
REAL MADRID: Courtois – Valverde, R. Asencio, Rüdiger, Valdepenas (Huijsen, 78.) – Arda Güler (G. García, 78.), Tchouaméni, Jude Bellingham – Rodrygo (Brahim Díaz, 83.), K. Mbappé, Vinícius Júnior (Mastantuono, 89.). Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: Carlos Vicente (68.), ill. K. Mbappé (24.), Rodrygo (76.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|17
|14
|1
|2
|49–20
|+29
|43
|2. Real Madrid
|17
|12
|3
|2
|34–16
|+18
|39
|3. Villarreal
|15
|11
|2
|2
|31–13
|+18
|35
|4. Atlético Madrid
|17
|10
|4
|3
|30–16
|+14
|34
|5. Espanyol
|16
|9
|3
|4
|20–16
|+4
|30
|6. Betis
|15
|6
|6
|3
|25–19
|+6
|24
|7. Athletic Bilbao
|17
|7
|2
|8
|15–22
|–7
|23
|8. Celta Vigo
|16
|5
|7
|4
|20–19
|+1
|22
|9. Sevilla
|16
|6
|2
|8
|24–24
|0
|20
|10. Getafe
|16
|6
|2
|8
|13–18
|–5
|20
|11. Elche
|16
|4
|7
|5
|19–20
|–1
|19
|12. Alavés
|16
|5
|3
|8
|14–17
|–3
|18
|13. Rayo Vallecano
|15
|4
|5
|6
|13–16
|–3
|17
|14. Mallorca
|16
|4
|5
|7
|18–23
|–5
|17
|15. Real Sociedad
|16
|4
|4
|8
|20–24
|–4
|16
|16. Osasuna
|16
|4
|3
|9
|14–20
|–6
|15
|17. Valencia
|16
|3
|6
|7
|15–25
|–10
|15
|18. Girona
|16
|3
|6
|7
|15–30
|–15
|15
|19. Oviedo
|16
|2
|4
|10
|7–26
|–19
|10
|20. Levante
|15
|2
|3
|10
|16–28
|–12
|9