A csapategységet dicsérte az Alavés legyőzése után Xabi Alonso

Amint arról beszámoltunk, a Real Madrid vendégként 2–1-es győzelmet aratott a középmezőnyhöz tartozó Alavés otthonában a spanyol első osztályú labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában. A találkozó első félidejében Kylian Mbappé révén szereztek vezetés a „királyiak”, és noha a házigazdák a szünet után egyenlíteni tudtak, Rodrygo idénybeli első bajnoki góljával megszerezte a rendkívül fontos három pontot a fővárosi gárda.

„Mindnyájan együtt vagyunk, együtt harcolunk, így helyes, mint a kevésbé jó pillanatokban – fogalmazott Xabi Alonso, a Real vezetőedzője a mérkőzés utáni a sajtótájékoztatón. – A csapat jól küzdött. Remekül kezdtünk, és a végén még rá tudtunk tenni egy lapáttal. Az egység a legfontosabb, a győzelemért elismerés illeti a srácokat. Sok hiányzónk volt, örülök Víctor Valdepenas bemutatkozásának. A Celta ellen rosszul játszottunk, sok minden hiányzott a futballunkból. Ma rengeteg pozitívum akadt, és persze olyan dolgok is, amelyeken javítanunk kell. Ahhoz, hogy sorozatban tudjunk nyerni, egyenletes teljesítményt kell nyújtanunk.”

A 44 éves szakember arról is beszélt, hogy Víctor García játékvezető adósa maradt csapatának egy tizenegyessel, amikor a mérkőzés hajrájában a Vinícius Júniorral szemben elkövetett szabálytalanság után nem ítélt büntetőt.

„Nekem tiszta tizenegyesnek tűnt. Nagyon meglepett, hogy a játékvezető nem nézte vissza az esetet” – jelentette ki Xabi Alonso.

SPANYOL LA LIGA

16. FORDULÓ

DEPORTIVO ALAVÉS–REAL MADRID 1–2 (0–1)

Vitoria-Gasteiz, Mendizorroza Stadion, 19 290 néző. Vezette: V. García

ALAVÉS: Sivera – Jonny, Tenaglia, Pacheco, Parada (Youssef, 89.) – A. Blanco – Calebe (Carlos Vicente, 68.), P. Ibánez (T. Martínez, 68.), D. Suárez (Guevara, 83.), Rebbas (Alená, 68.) – Boyé. Vezetőedző: Eduardo Coudet

REAL MADRID: Courtois – Valverde, R. Asencio, Rüdiger, Valdepenas (Huijsen, 78.) – Arda Güler (G. García, 78.), Tchouaméni, Jude Bellingham – Rodrygo (Brahim Díaz, 83.), K. Mbappé, Vinícius Júnior (Mastantuono, 89.). Vezetőedző: Xabi Alonso

Gólszerző: Carlos Vicente (68.), ill. K. Mbappé (24.), Rodrygo (76.)