NS-nyelvművelés: az olvasóinktól is várjuk a magyarosító ötleteket

A Nemzeti Sport által is felkarolt kezdeményezés keretében ezúttal már az olvasóinktól, hallgatóinktól várjuk a nyelvújító javaslatokat. A legjobb ötleteket beküldők között pedig egy rangos nemzetközé kézilabda-mérkőzésre sorsolunk ki belépőket. Az eredményhirdetés a Magyar Kultúra Napján, 2026. január 22-én lesz.

A törekvés szakmai támogatója és felügyelője a közmédia anyanyelvápolásért is felelős szerve, az Aczél Petra vezette Montágh Testület. Történeti előzményként és szellemi mintaként szolgál a Nemzeti Sport 1931-ben indított, több mint tíz éven át futó sportnyelvmagyarító mozgalma. A Vadas Gyula főszerkesztő nevével fémjelzett időszakban – a sportlap időről időre meghirdetett pályázatai nyomán – mintegy ötven idegen kifejezés magyar megfelelője gyökeresedett meg, ilyenek például a dressz helyett javasolt mez, a trénert helyettesítő edző vagy a startot kiváltó rajt.

Az alábbiakban látható az a 25 szó – Tóth Béla és Kreisz Bálint gyűjtése nyomán –, amelyekre várjuk a magyar megfelelőket az [email protected] e-mailcímre.