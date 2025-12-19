Nemzeti Sportrádió

NS-nyelvművelés: az olvasóinktól is várjuk a magyarosító ötleteket

S. D.S. D.
Vágólapra másolva!
2025.12.19. 17:35
null
A Vadas Gyula vezette Nemzeti Sport a sportnyelv magyarításának élére állt
Címkék
Nemzeti Sportrádió NS-nyelvművelés nyelvújítás
Véget ért az első szakasza a Nemzeti Sportrádió kezdeményezésének, amelyben ösztönzi az idegen nyelvű kifejezések magyarítását a sportvilágban. Az elmúlt bő egy hónapban a rádió minden hétköznap bemutatott egy szót – összesen huszonötöt –, amelynek kereste a magyar megfelelőjét.

 

A Nemzeti Sport által is felkarolt kezdeményezés keretében ezúttal már az olvasóinktól, hallgatóinktól várjuk a nyelvújító javaslatokat. A legjobb ötleteket beküldők között pedig egy rangos nemzetközé kézilabda-mérkőzésre sorsolunk ki belépőket. Az eredményhirdetés a Magyar Kultúra Napján, 2026. január 22-én lesz.

A törekvés szakmai támogatója és felügyelője a közmédia anyanyelvápolásért is felelős szerve, az Aczél Petra vezette Montágh Testület. Történeti előzményként és szellemi mintaként szolgál a Nemzeti Sport 1931-ben indított, több mint tíz éven át futó sportnyelvmagyarító mozgalma. A Vadas Gyula főszerkesztő nevével fémjelzett időszakban – a sportlap időről időre meghirdetett pályázatai nyomán – mintegy ötven idegen kifejezés magyar megfelelője gyökeresedett meg, ilyenek például a dressz helyett javasolt mez, a trénert helyettesítő edző vagy a startot kiváltó rajt.

Az alábbiakban látható az a 25 szó – Tóth Béla és Kreisz Bálint gyűjtése nyomán –, amelyekre várjuk a magyar megfelelőket az [email protected] e-mailcímre.

A magyarítandó sportkifejezések

Íme, az első körben magyarításra kiszemelt idegen szavak, kifejezések listája (Tóth Béla és Kreisz Bálint gyűjtése nyomán):
alley-oopbox to box játékosflag footballGrand Slammoney time
All Starbreak (tenisz)floaterinningofftube
bodicsekchallengeframelaser runscrimmage line
boulderclean sheetgegenpressinglegtouchdown
box (F1)end (curling)goaltendingmajor sportWorld Series

 

 

Nemzeti Sportrádió NS-nyelvművelés nyelvújítás
Legfrissebb hírek

Nemzeti Sportrádió: a sztársportolóknak hatalmas véleményformáló szerepük van

Egyéb egyéni
2025.12.17. 16:39

Keresztes Krisztián segített a Fradinak a Rangers elleni meccs előtt

Európa-liga
2025.12.10. 15:32

Németh András: Mindig abban hibáztam, hogy túl sokat akartam

Kézilabda
2025.12.09. 20:07

Madaras Norbert: Mindkét válogatottunknak nehéz az útja a négy közé az Eb-n, de mint mindig, most is ez a cél

Vízilabda
2025.12.08. 19:18

Szvitacs Alexa: A paralimpiai arany még hiányzik, ez motivál, ezzel kelek, ezzel fekszem

Egyéb egyéni
2025.12.04. 13:57

Schmidt Ádám: Egész Európában problémák vannak a sportszakember-képzéssel

Egyéb egyéni
2025.12.01. 12:18

Száz év rádiózás: számtalan sportsiker története

Egyéb egyéni
2025.12.01. 11:23

Nemzeti Sportrádió: Buffon a XXI. század legnagyobb kapusa

Minden más foci
2025.11.20. 12:05
Ezek is érdekelhetik