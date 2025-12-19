NS-nyelvművelés: az olvasóinktól is várjuk a magyarosító ötleteket
A Nemzeti Sport által is felkarolt kezdeményezés keretében ezúttal már az olvasóinktól, hallgatóinktól várjuk a nyelvújító javaslatokat. A legjobb ötleteket beküldők között pedig egy rangos nemzetközé kézilabda-mérkőzésre sorsolunk ki belépőket. Az eredményhirdetés a Magyar Kultúra Napján, 2026. január 22-én lesz.
A törekvés szakmai támogatója és felügyelője a közmédia anyanyelvápolásért is felelős szerve, az Aczél Petra vezette Montágh Testület. Történeti előzményként és szellemi mintaként szolgál a Nemzeti Sport 1931-ben indított, több mint tíz éven át futó sportnyelvmagyarító mozgalma. A Vadas Gyula főszerkesztő nevével fémjelzett időszakban – a sportlap időről időre meghirdetett pályázatai nyomán – mintegy ötven idegen kifejezés magyar megfelelője gyökeresedett meg, ilyenek például a dressz helyett javasolt mez, a trénert helyettesítő edző vagy a startot kiváltó rajt.
Az alábbiakban látható az a 25 szó – Tóth Béla és Kreisz Bálint gyűjtése nyomán –, amelyekre várjuk a magyar megfelelőket az [email protected] e-mailcímre.
A magyarítandó sportkifejezések
|Íme, az első körben magyarításra kiszemelt idegen szavak, kifejezések listája (Tóth Béla és Kreisz Bálint gyűjtése nyomán):
|alley-oop
|box to box játékos
|flag football
|Grand Slam
|money time
|All Star
|break (tenisz)
|floater
|inning
|offtube
|bodicsek
|challenge
|frame
|laser run
|scrimmage line
|boulder
|clean sheet
|gegenpressing
|leg
|touchdown
|box (F1)
|end (curling)
|goaltending
|major sport
|World Series