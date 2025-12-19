Legyőzte Japánt, de csak az ötödik helyért játszhat a magyar futsalválogatott a poreci tornán

A 4–3-as győzelem azt jelenti, hogy a magyar válogatott 3 ponttal végzett, csakúgy, mint a japán és a szlovén válogatott. Mivel a szlovénektől 4–1-re kaptunk ki korábban, a mieink gólkülönbsége –2 lett, ami az utolsó helyet jelenti az A-csoportban. Vasárnap a B jelű trió harmadikja lesz Sergio Mullor csapatának ellenfele az 5. helyért – később dől el, hogy pontosan melyik csapat.

A magyar válogatott január 8. és 18. között Telkiben edz majd, és a franciákkal egy, a szerbekkel két felkészülési mérkőzést játszik. Az Európa-bajnokságot január 21. és február 7. között rendezik meg Rigában, Kaunasban és Ljubljanában. A magyar együttes Szlovéniában játssza csoportmérkőzéseit, január 24-én a lengyelekkel, 27-én a legutóbbi két Európa-bajnokságot megnyerő portugálokkal, majd 29-én a szintén kétszeres Eb-győztes olaszokkal csap össze. A négy csoport első két-két helyezettje jut a negyeddöntőbe. Ez lesz a 13. kontinenstorna, és – 2005, 2010, valamint 2016 után – a negyedik, amelyen a magyar válogatott is részt vesz.

FUTSAL

Nemzetközi felkészülési torna, Porec

Csoportkör, A-csoport, 2. forduló

Magyarország–Japán 4–3 (2–1)

Magyar gólok: Rafael Henrique Da Silva (2), Suscsák, Rábl