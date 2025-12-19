Asztalitenisz: vereséggel kezdett a Budaörsi SC az Európa-kupában

A Bajnokok Ligájában kezdte meg az idényt a Budaörsi SC női asztalitenisz-csapata, majd miután a csoportkörből nem sikerült továbbjutnia, átkerült az Európa-kupába. A második számú nemzetközi sorozat második szakasza küzdelmeinek ezen a hétvégén a franciaországi Lille ad otthont, a nyolcszoros magyar bajnok francia, spanyol, olasz és cseh együttessel szerepel együtt az A-csoportban. A budaörsiek felkészülése árnyaltan fogalmazva sem volt zökkenő mentes, ami a klub által kiadott közleményből is kiderül.

„A csapat felkészülését, és aktuális helyzetét sajnos nagyban befolyásolja, hogy az országos szövetség (MOATSZ) hosszú hónapok óta nem utalja át a klubnak azon összegeket, ami az egyesületet megilleti. Ez a kettő es hárommillió forint közé eső összeg nem támogatás, hanem korábbról meglevő elmaradás. A Budaörsi Sport Club egyetlen magyar csapatként vállalja a nemzetközi kupaszereplést, teszi ezt 2003 óta folyamatosan. A játékosok, edzők, a szakosztályvezetők köszönik mindenkinek, kiemelten Budaörs Város Önkormányzatának a támogatást, és közösen állnak értetlenül az előtt, hogy a szövetség nem csak hogy nem támogatja semmilyen tekintetben a csapatot, de még azt a pénzt se adja oda, ami jár.”

A lille-i torna nyitó napján a házigazda CP Lyssois Lille Métropole volt az ellenfél, s a találkozó igazi presztízscsatát ígért, hiszen mindkét fél közelmúltbeli eredményei tiszteletet parancsolnak: a franciák 2016-ban megnyerték az Európa-kupát, 2019-ben a másodikok lettek, míg a budaörsiek egy első (2024), két második (2021, 2023) és egy harmadik hellyel (2025) büszkélkedhetnek.

Az évtizedek óta kizárólag magyar játékosokat foglalkoztató Budaörs a Madarász Dóra, Imre Leila, Molnár Kendra hármassal állt asztalhoz. A csapat húzóembere ezúttal is Madarász volt, a négyszeres Eb-bronzérmes játékos Lucie Mobarek és Anna Wegrzyn ellen is nyert – utóbbival szemben 2:2 után rövidített játszmában –, de mivel Imre és Molnár ezúttal nem tudott hozzátenni még egy győzelmet, a franciák 3:2-es sikerével zárult a találkozó.

A Budaörs szombaton kétszer is asztalhoz áll, előbb a spanyol Son Cladera TTC Mallorca, majd a cseh SKST Hodonín ellen.

ETTU-KUPA, NŐK, 2. SZAKASZ, A-CSOPORT, LILLE

CP Lyssois Lille Métropole (francia)–Budaörsi SC 3:2

Mobarek–Madarász Dóra 1:3 (9, –8, –8, –11)

Wegrzyn–Imre Leila 3:0 (8, 9, 6)

Degraef–Molnár Kendra 3:0 (6, 7, 5)

Wegrzyn–Madarász 2:3 (–8, 4, 9, –8, 3, 3:6)

Mobarek–Imre 3:1 (5, –13, 4, 9)