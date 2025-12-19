Gates és a mellé álló közönség együtt legyőzte Mansellt a darts-vb-n

A világbajnokság negyedik női szereplője a nyolc év kihagyás után 2024-ben újra versenyszerűen dartsozni kezdő Gemma Hayter volt, a 32 éves angol hölgyre az egyik legjobb formában lévő játékos, Josh Rock várt. Az északír mindössze 23%-os kiszállózással is 3–1-re megnyerte az első játszmát, majd 3/3-as duplázással, 100-as átlag felett hozta 3–0-ra a másodikat. A harmadikban Hayter kihasználta, hogy Rock kiengedett, és 3–1-re megnyerte a szettet – bár a női indulók közül előzetesen őt tartották a legkevésbé esélyesnek a sikerre az első fordulóban, neki sikerült az, amiért Lisa Ashton, Noa-Lynn van Leuven és Fallon Sherrock hiába küzdött, azaz játszmát nyert.

A negyedik 2–2-ig szoros volt, aztán Rock be tudta fejezni, és ha a vártnál nehezebben is, de tovább jutott a második fordulóba.

Rockék meccse előtt a tavaly Mike De Deckert legyőző Leonard Gates a bevonuláskor bemutatott táncával maga mellé állította a közönséget, így az északír Mickey Mansellnek az amerikai mellett a közeggel is meg kellett küzdenie. Az első szettben ez nagyon nehezen ment ez az 52 éves északírnek, a nála három évvel idősebb Gates került előnybe. A másodikban a kiszállói bedobása után szúrós szemekkel a nézőtérre tekintő Mansell egyenlített, a közönség pedig ettől elcsendesedett. Gates azonban nem adta fel, a harmadik szettben 99.6 pontos átlagot dobva újra felhergelte a londoni nézősereget, és már 2:1-re vezetett. Mansell a negyedikben 69.86-os átlaggal is képes volt visszavágni, többek között a vb eddigi legrosszabb legjét is megnyerte a 33. nyilával.

A döntő játszmát Gates brékkel kezdte, majd Mansell újabb megingásait kihasználva 2–0-ra elhúzott, és a negyedik meccsnyilát bedobva kiharcolta a továbbjutást. Miközben az északír méreggel kevert csalódottsággal vonult le a színpadról, az amerikai a színpadon táncolva ünnepelt, és egyedi pecsétjével látta el az eredményét vezető lapot.

A holland Kevin Doets az első játszmát egy 152-res kiszállója ellenére elbukta az angol Matthew Dennant ellen, de utána sorozatban hármat megnyerve fordított az egyébként nagyon kiegyenlített találkozón. A darts-vb első argentin szereplője, az idei csapat-vb-n remekül játszó Jesús Salate nem tudott versenybe szállni az angol Ryan Meikle-lel, csak a harmadik játszmában nyert egy leget, amivel elkerülte a teljes söprést. Így is harmadik játékosként jött le az első fordulóban a színpadról úgy, hogy nem tudott 180-as kört dobni (az első kettő a norvég Cor Dekker és az ausztrál Joe Comito volt, utóbbi a 2. fordulóban is részt vesz), és csak Dimitri Van den Bergh kiszállózott rosszabbul az ő 1/8-as, azaz 12.5%-os mutatójánál (a belga 5.88%-kal dobta a duplákat).