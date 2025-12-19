Gates és a mellé álló közönség együtt legyőzte Mansellt a darts-vb-n
A világbajnokság negyedik női szereplője a nyolc év kihagyás után 2024-ben újra versenyszerűen dartsozni kezdő Gemma Hayter volt, a 32 éves angol hölgyre az egyik legjobb formában lévő játékos, Josh Rock várt. Az északír mindössze 23%-os kiszállózással is 3–1-re megnyerte az első játszmát, majd 3/3-as duplázással, 100-as átlag felett hozta 3–0-ra a másodikat. A harmadikban Hayter kihasználta, hogy Rock kiengedett, és 3–1-re megnyerte a szettet – bár a női indulók közül előzetesen őt tartották a legkevésbé esélyesnek a sikerre az első fordulóban, neki sikerült az, amiért Lisa Ashton, Noa-Lynn van Leuven és Fallon Sherrock hiába küzdött, azaz játszmát nyert.
A negyedik 2–2-ig szoros volt, aztán Rock be tudta fejezni, és ha a vártnál nehezebben is, de tovább jutott a második fordulóba.
Rockék meccse előtt a tavaly Mike De Deckert legyőző Leonard Gates a bevonuláskor bemutatott táncával maga mellé állította a közönséget, így az északír Mickey Mansellnek az amerikai mellett a közeggel is meg kellett küzdenie. Az első szettben ez nagyon nehezen ment ez az 52 éves északírnek, a nála három évvel idősebb Gates került előnybe. A másodikban a kiszállói bedobása után szúrós szemekkel a nézőtérre tekintő Mansell egyenlített, a közönség pedig ettől elcsendesedett. Gates azonban nem adta fel, a harmadik szettben 99.6 pontos átlagot dobva újra felhergelte a londoni nézősereget, és már 2:1-re vezetett. Mansell a negyedikben 69.86-os átlaggal is képes volt visszavágni, többek között a vb eddigi legrosszabb legjét is megnyerte a 33. nyilával.
A döntő játszmát Gates brékkel kezdte, majd Mansell újabb megingásait kihasználva 2–0-ra elhúzott, és a negyedik meccsnyilát bedobva kiharcolta a továbbjutást. Miközben az északír méreggel kevert csalódottsággal vonult le a színpadról, az amerikai a színpadon táncolva ünnepelt, és egyedi pecsétjével látta el az eredményét vezető lapot.
A holland Kevin Doets az első játszmát egy 152-res kiszállója ellenére elbukta az angol Matthew Dennant ellen, de utána sorozatban hármat megnyerve fordított az egyébként nagyon kiegyenlített találkozón. A darts-vb első argentin szereplője, az idei csapat-vb-n remekül játszó Jesús Salate nem tudott versenybe szállni az angol Ryan Meikle-lel, csak a harmadik játszmában nyert egy leget, amivel elkerülte a teljes söprést. Így is harmadik játékosként jött le az első fordulóban a színpadról úgy, hogy nem tudott 180-as kört dobni (az első kettő a norvég Cor Dekker és az ausztrál Joe Comito volt, utóbbi a 2. fordulóban is részt vesz), és csak Dimitri Van den Bergh kiszállózott rosszabbul az ő 1/8-as, azaz 12.5%-os mutatójánál (a belga 5.88%-kal dobta a duplákat).
PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
1. FORDULÓ
13.30 (Tv: Sport1)
Kevin Doets (holland, 92.11)–Matthew Dennant (angol, 86.75) 3:1 (2–3, 3–1, 3–2, 3–2)
Ryan Meikle (angol, 89.14)–Jesús Salate (argentin, 80.85) 3:0 (3–0, 3–0, 3–1)
Mickey Mansell (északír, 83.00)–Leonard Gates (amerikai, 87.05) 2:3 (2–3, 3–0, 1–3, 3–1, 0–3)
Josh Rock (északír, 11., 90.18)–Gemma Hayter (angol, 80.73) 3:1 (3–1, 3–0, 1–3, 3–2)
KÉSŐBB
20.00 (Tv: Sport1)
William O’Connor (ír)–Krzysztof Kciuk (lengyel)
Daryl Gurney (északír, 22.)–Beau Greaves (angol)
Nathan Aspinall (angol, 15.)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki)
Keane Barry (ír)–Tim Pusey (ausztrál)
A szombati program
2. FORDULÓ
13.30 (Tv: Sport1)
Ryan Searle (angol, 20.)–Brendan Dolan (északír)
Andreas Harrysson (svéd)–Szakai Motomu (japán)
Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–James Hurrell (angol)
Dave Chisnall (angol, 21.)–Ricardo Pietreczko (német)
20.00 (Tv: Sport1)
Michael Smith (angol, 28.)–Niels Zonneveld (holland)
Chris Dobey (angol, 8.)–Andrew Gilding (angol)
Stephen Bunting (angol, 4.)–Nitin Kumar (indiai)
Jonny Clayton (walesi, 5.)–Dom Taylor (angol) – játék nélkül
A vasárnapi program
2. FORDULÓ
13.30 (Tv: Sport1)
Ryan Joyce (angol, 24.)–Krzysztof Ratajski (lengyel)
Joe Cullen (angol, 32.)–Mensur Suljovic (osztrák)
Luke Woodhouse (angol, 25.)–Max Hopp (német)
Rob Cross (angol, 17.)–Ian White (angol)
20.00 (Tv: Sport1)
Martin Schindler (német, 13.)–Keane Barry (ír)/Tim Pusey (ausztrál)
Gerwyn Price (walesi, 9.)–Wesley Plaisier (holland)
Luke Littler (angol, 1.)–David Davies (walesi)
Damon Heta (ausztrál, 16.)–Stefan Bellmont (svájci)
AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT
Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Darius Labanauskas (litván) 3:0
Mario Vandenbogaerde (belga)–David Davies (walesi) 0:3
Joe Cullen (angol, 32.)–Bradley Brooks (angol) 3:0
Mensur Suljovic (osztrák)–David Cameron (kanadai) 3:1
Damon Heta (ausztrál, 16.)–Steve Lennon (ír) 3:1
Raymond van Barneveld (holland)–Stefan Bellmont (svájci) 0:3
Rob Cross (angol, 17.)–Cor Dekker (norvég) 3:0
Ian White (angol)–Mervyn King (angol) 3:2
Chris Dobey (angol, 8.)–Cung Hsziao-csen (kínai) 3:1
Andrew Gilding (angol)–Cam Crabtree (angol) 3:1
Luke Woodhouse (angol, 25.)–Boris Krcmar (horvát) 3:1
Martin Lukeman (angol)–Max Hopp (német) 1:3
Gerwyn Price (walesi, 9.)–Adam Gawlas (cseh) 3:0
Lukas Wenig (német)–Wesley Plaisier (holland) 1:3
Ryan Joyce (angol, 24.)–Owen Bates (angol) 3:0
Krzysztof Ratajski (lengyel)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki) 3:0
Stephen Bunting (angol, 4.)–Sebastian Bialecki (lengyel) 3:2
Richard Veenstra (holland)–Nitin Kumar (indiai) 2:3
Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–Andy Baetens (belga) 3:2
James Hurrell (angol)–Stowe Buntz (amerikai) 3:1
Martin Schindler (német, 13.)–Stephen Burton (angol) 3:1
Keane Barry (ír)–Tim Pusey (ausztrál)
Ryan Searle (angol, 20.)–Chris Landman (holland) 3:0
Brendan Dolan (északír)–Tavis Dudeney (angol) 3:1
Jonny Clayton (walesi, 5.)–Adam Lipscombe (angol) 3:1
Dom Taylor (angol)–Oskar Lukasiak (svéd) 3:0
Michael Smith (angol, 28.)–Lisa Ashton (angol) 3:0
Niels Zonneveld (holland)–Haupai Puha (új-zélandi) 3:0
Ross Smith (angol, 12.)–Andreas Harrysson (svéd) 2:3
Thibault Tricole (francia)–Szakai Motomu (japán) 0:3
Dave Chisnall (angol, 21.)–Fallon Sherrock (angol) 3:0
Ricardo Pietreczko (német)–José de Sousa (portugál) 3:1
Luke Humphries (angol, 2.)–Ted Evetts (angol) 3:1
Jeffrey de Graaf (svéd)–Paul Lim (szingapúri) 1:3
Wessel Nijman (holland, 31.)–Karel Sedlácek (cseh) 3:0
Gabriel Clemens (német)–Alex Spellman (amerikai) 3:0
Nathan Aspinall (angol, 15.)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki)
Mickey Mansell (északír)–Leonard Gates (amerikai) 2:3
Mike De Decker (belga, 18.)–David Munyua (kenyai) 2:3
Kevin Doets (holland)–Matthew Dennant (angol) 3:1
James Wade (angol, 7.)–Azemoto Rjuszei (japán) 3:0
Ricky Evans (angol)–Man Lok Leung (hongkongi) 3:0
Cameron Menzies (skót, 26.)–Charlie Manby (angol) 2:3
Matt Campbell (kanadai)–Adam Sevada (amerikai) 1:3
Gian van Veen (holland, 10.)–Cristo Reyes (spanyol) 3:1
Alan Soutar (skót)–Teemu Harju (finn) 3:2
Dimitri Van den Bergh (belga, 23.)–Darren Beveridge (skót) 0:3
Madars Razma (lett)–Jamai van den Herik (holland) 3:1
Michael van Gerwen (holland, 3.)–Tacunami Micuhiko (japán) 3:1
William O’Connor (ír)–Krzysztof Kciuk (lengyel)
Peter Wright (skót, 30.)–Noa-Lynn van Leuven (holland) 3:0
Kim Huybrechts (belga)–Arno Merk (német) 1:3
Gary Anderson (skót, 14.)–Adam Hunt (angol) 3:2
Connor Scutt (angol)–Simon Whitlock (ausztrál) 3:2
Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Dominik Grüllich (német) 3:2
Scott Williams (angol)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki) 3:0
Danny Noppert (holland, 6.)–Jurjen van der Velde (holland) 3:1
Nick Kenny (walesi)–Justin Hood (angol) 0:3
Ritchie Edhouse (angol, 27.)–Jonny Tata (új-zélandi) 0:3
Ryan Meikle (angol)–Jesús Salate (argentin) 3:0
Josh Rock (északír, 11.)–Gemma Hayter (angol) 3:1
Niko Springer (német)–Joe Comito (ausztrál) 1:3
Daryl Gurney (északír, 22.)–Beau Greaves (angol)
Callan Rydz (angol)–Kovács Patrik 3:0
A 2. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT
Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–David Davies (walesi)
Joe Cullen (angol, 32.)–Mensur Suljovic (osztrák)
Damon Heta (ausztrál, 16.)–Stefan Bellmont (svájci)
Rob Cross (angol, 17.)–Ian White (angol)
Chris Dobey (angol, 8.)–Andrew Gilding (angol)
Luke Woodhouse (angol, 25.)–Max Hopp (német)
Gerwyn Price (walesi, 9.)–Wesley Plaisier (holland)
Ryan Joyce (angol, 24.)–Krzysztof Ratajski (lengyel)
Stephen Bunting (angol, 4.)–Nitin Kumar (indiai)
Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–James Hurrell (angol)
Martin Schindler (német, 13.)–Keane Barry (ír)/Tim Pusey (ausztrál)
Ryan Searle (angol, 20.)–Brendan Dolan (északír)
Jonny Clayton (walesi, 5.)–Dom Taylor (angol) – játék nélkül
Michael Smith (angol, 28.)–Niels Zonneveld (holland)
Andreas Harrysson (svéd)–Szakai Motomu (japán)
Dave Chisnall (angol, 21.)–Ricardo Pietreczko (német)
Luke Humphries (angol, 2.)–Paul Lim (szingapúri)
Wessel Nijman (holland, 31.)–Gabriel Clemens (német)
Nathan Aspinall (angol, 15.)/Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki)–Leonard Gates (amerikai)
David Munyua (kenya i)–Kevin Doets (holland)
James Wade (angol, 7.)–Ricky Evans (angol)
Charlie Manby (angol)–Adam Sevada (amerikai)
Gian van Veen (holland, 10.)–Alan Soutar (skót)
Darren Beveridge (skót)–Madars Razma (lett)
Michael van Gerwen (holland, 3.)–William O’Connor (ír)/Krzysztof Kciuk (lengyel)
Peter Wright (skót, 30.)–Arno Merk (német)
Gary Anderson (skót, 14.)–Connor Scutt (angol)
Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Scott Williams (angol)
Danny Noppert (holland, 6.)–Justin Hood (angol)
Jonny Tata (új-zélandi)–Ryan Meikle (angol)
Josh Rock (északír, 11.)–Joe Comito (ausztrál)
Daryl Gurney (északír, 22.)/Beau Greaves (angol)–Callan Rydz (angol)