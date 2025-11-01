Nemzeti Sportrádió

Kylian Mbappé duplázott, a Real Madrid tükörsima győzelemmel hangolt a Pool elleni ütközetre

2025.11.01. 23:00
Kylian Mbappé (balra) és Jude Bellingham (jobbra) szállította a Real Madrid első három gólját (Fotó: Getty Images)
Valencia Real Madrid La Liga
A Real Madrid 4–0-s győzelmet aratott a Valencia felett a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 11. fordulójának szombat esti mérkőzésén.

Noha a Real Madrid–Valencia párosítás a spanyol élvonal egyik hagyományosan nagy rivalizálását jelöli, a szombat esti meccsnek ehhez képest merően ellentétes helyzetből vágtak neki a felek: a királyi gárda a tabella élén, míg a „denevérek” (akik áprilisban még 2–1-re nyertek a Bernabéuban!)  a kiesőzónában várták a kezdő sípszót.

A mérkőzés az előjeleknek megfelelően madridi mezőnyfölényt hozott, majd bő negyedóra játék után megtört a jég: a játékvezető Tárrega kezezésénél ítélt tizenegyest, a büntetőt pedig Kylian Mbappé magabiztosan vágta a jobb alsóba. Alig több mint tíz perccel később már a második gólját ünnepelhette a meccs előtt az előző idénybeli góltermését honoráló Aranycipőt bemutató francia: Bellingham remek ütemérzékkel ugratta ki Arda Gülert, aki a hosszú oldalon érkező Mbappé bal lábára varázsolta a labdát, ő pedig a kapu bal oldalába lőtt.

A 43. percben újabb tizenegyessel jöhetett a Real, miután Correia elütötte a 16-oson belül Carrerast. A labda mögé Vinícius Jr. állt, de lövését, majd Güler ismétlését is védte Julen Agirrezabala. Alig egy perccel később viszont már a baszk kapus sem tudott csodát tenni, Jude Bellingham 18 méteres átlövése védhetetlenül csapódott a bal alsó sarokba.

A megnyugtató előny birtokában kettőt is cserélt a szünetben Xabi Alonso, aki vélhetően Gülert és Tchouaménit is pihentetni akarta a Liverpool elleni keddi ütközetre – helyüket Ceballos és Camavinga foglalta el. Az idő múlásával a madridiak visszavettek a tempóból (vélhetően a már emlegetett BL-csörtére tartogatva energiáikat) – ebből következett a Valencia első, kaput eltaláló lövése a 63. percben, Almeida löketét Courtois hárította.

A meccs hajrájában sem maradtunk történések nélkül. A 79. percben Xabi Alonso többek között Endricket is pályára küldte csereként (az idény során tétmeccsen először), majd három perccel később Álvaro Carreras szerezte meg első gólját a Real színeiben, a 16-os bal széléről irgalmatlan nagy gólt ragasztva a bal felső sarokba.

Rendkívül sima madridi siker lett a vége, Xabi Alonso csapatát legközelebb kedden láthatjuk a Bajnokok Ligájában, az Anfielden. 4–0

SPANYOL LA LIGA
11. FORDULÓ
Real Madrid–Valencia 4–0 (K. Mbappé 19., 31. – az elsőt 11-esből, Jude Bellingham 44., Carreras 82.)
Villarreal–Rayo Vallecano 4–0 (Moreno 22., Moleiro 56., Comesana 58., A. Pérez 65.)
Atlético Madrid–Sevilla 3–0 (J. Álvarez 64. – 11-esből, Almada 77., Griezmann 90.)
Real Sociedad–Athletic Bilbao 3–2 (B. Méndez 38., Guedes 47., Gorrotxategi 90+2., ill. Guruzeta 42., R. Navarro 79.)

VASÁRNAP
14.00: Levante–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Alavés–Espanyol (Tv: Spíler2)
18.30: Barcelona–Elche (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Mallorca (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Osasuna–Real Oviedo (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Getafe–Girona 2–1 (M. Martín 72., Mayoral 86., ill. Stuani 90+4. – 11-esből)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Real Madrid1110126–10+16 30 
2. Villarreal1172222–10+12 23 
3. Barcelona1071225–12+13 22 
4. Atlético Madrid1164121–10+11 22 
5. Espanyol1053214–11+3 18 
6. Getafe1152412–13–1 17 
7. Betis1044215–12+3 16 
8. Elche1035211–10+1 14 
9. Rayo Vallecano1142512–14–2 14 
10. Athletic Bilbao1142511–13–2 14 
11. Sevilla1141617–19–2 13 
12. Alaves103349–912 
13. Real Sociedad1133513–16–3 12 
14. Celta Vigo1017211–13–2 10 
15. Osasuna103169–12–3 10 
16. Levante1023514–18–4 
17. Mallorca1023511–15–4 
18. Valencia1123610–20–10 
19. Oviedo102177–19–12 
20. Girona1114610–24–14 

 

 

Ezek is érdekelhetik