Kylian Mbappé duplázott, a Real Madrid tükörsima győzelemmel hangolt a Pool elleni ütközetre

Noha a Real Madrid–Valencia párosítás a spanyol élvonal egyik hagyományosan nagy rivalizálását jelöli, a szombat esti meccsnek ehhez képest merően ellentétes helyzetből vágtak neki a felek: a királyi gárda a tabella élén, míg a „denevérek” (akik áprilisban még 2–1-re nyertek a Bernabéuban!) a kiesőzónában várták a kezdő sípszót.

A mérkőzés az előjeleknek megfelelően madridi mezőnyfölényt hozott, majd bő negyedóra játék után megtört a jég: a játékvezető Tárrega kezezésénél ítélt tizenegyest, a büntetőt pedig Kylian Mbappé magabiztosan vágta a jobb alsóba. Alig több mint tíz perccel később már a második gólját ünnepelhette a meccs előtt az előző idénybeli góltermését honoráló Aranycipőt bemutató francia: Bellingham remek ütemérzékkel ugratta ki Arda Gülert, aki a hosszú oldalon érkező Mbappé bal lábára varázsolta a labdát, ő pedig a kapu bal oldalába lőtt.

A 43. percben újabb tizenegyessel jöhetett a Real, miután Correia elütötte a 16-oson belül Carrerast. A labda mögé Vinícius Jr. állt, de lövését, majd Güler ismétlését is védte Julen Agirrezabala. Alig egy perccel később viszont már a baszk kapus sem tudott csodát tenni, Jude Bellingham 18 méteres átlövése védhetetlenül csapódott a bal alsó sarokba.

A megnyugtató előny birtokában kettőt is cserélt a szünetben Xabi Alonso, aki vélhetően Gülert és Tchouaménit is pihentetni akarta a Liverpool elleni keddi ütközetre – helyüket Ceballos és Camavinga foglalta el. Az idő múlásával a madridiak visszavettek a tempóból (vélhetően a már emlegetett BL-csörtére tartogatva energiáikat) – ebből következett a Valencia első, kaput eltaláló lövése a 63. percben, Almeida löketét Courtois hárította.

A meccs hajrájában sem maradtunk történések nélkül. A 79. percben Xabi Alonso többek között Endricket is pályára küldte csereként (az idény során tétmeccsen először), majd három perccel később Álvaro Carreras szerezte meg első gólját a Real színeiben, a 16-os bal széléről irgalmatlan nagy gólt ragasztva a bal felső sarokba.

Rendkívül sima madridi siker lett a vége, Xabi Alonso csapatát legközelebb kedden láthatjuk a Bajnokok Ligájában, az Anfielden. 4–0

SPANYOL LA LIGA

11. FORDULÓ

Real Madrid–Valencia 4–0 (K. Mbappé 19., 31. – az elsőt 11-esből, Jude Bellingham 44., Carreras 82.)

Villarreal–Rayo Vallecano 4–0 (Moreno 22., Moleiro 56., Comesana 58., A. Pérez 65.)

Atlético Madrid–Sevilla 3–0 (J. Álvarez 64. – 11-esből, Almada 77., Griezmann 90.)

Real Sociedad–Athletic Bilbao 3–2 (B. Méndez 38., Guedes 47., Gorrotxategi 90+2., ill. Guruzeta 42., R. Navarro 79.)

VASÁRNAP

14.00: Levante–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

16.15: Alavés–Espanyol (Tv: Spíler2)

18.30: Barcelona–Elche (Tv: Spíler2)

21.00: Betis–Mallorca (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Osasuna–Real Oviedo (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Getafe–Girona 2–1 (M. Martín 72., Mayoral 86., ill. Stuani 90+4. – 11-esből)