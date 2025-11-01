Kylian Mbappé duplázott, a Real Madrid tükörsima győzelemmel hangolt a Pool elleni ütközetre
Noha a Real Madrid–Valencia párosítás a spanyol élvonal egyik hagyományosan nagy rivalizálását jelöli, a szombat esti meccsnek ehhez képest merően ellentétes helyzetből vágtak neki a felek: a királyi gárda a tabella élén, míg a „denevérek” (akik áprilisban még 2–1-re nyertek a Bernabéuban!) a kiesőzónában várták a kezdő sípszót.
A mérkőzés az előjeleknek megfelelően madridi mezőnyfölényt hozott, majd bő negyedóra játék után megtört a jég: a játékvezető Tárrega kezezésénél ítélt tizenegyest, a büntetőt pedig Kylian Mbappé magabiztosan vágta a jobb alsóba. Alig több mint tíz perccel később már a második gólját ünnepelhette a meccs előtt az előző idénybeli góltermését honoráló Aranycipőt bemutató francia: Bellingham remek ütemérzékkel ugratta ki Arda Gülert, aki a hosszú oldalon érkező Mbappé bal lábára varázsolta a labdát, ő pedig a kapu bal oldalába lőtt.
A 43. percben újabb tizenegyessel jöhetett a Real, miután Correia elütötte a 16-oson belül Carrerast. A labda mögé Vinícius Jr. állt, de lövését, majd Güler ismétlését is védte Julen Agirrezabala. Alig egy perccel később viszont már a baszk kapus sem tudott csodát tenni, Jude Bellingham 18 méteres átlövése védhetetlenül csapódott a bal alsó sarokba.
A megnyugtató előny birtokában kettőt is cserélt a szünetben Xabi Alonso, aki vélhetően Gülert és Tchouaménit is pihentetni akarta a Liverpool elleni keddi ütközetre – helyüket Ceballos és Camavinga foglalta el. Az idő múlásával a madridiak visszavettek a tempóból (vélhetően a már emlegetett BL-csörtére tartogatva energiáikat) – ebből következett a Valencia első, kaput eltaláló lövése a 63. percben, Almeida löketét Courtois hárította.
A meccs hajrájában sem maradtunk történések nélkül. A 79. percben Xabi Alonso többek között Endricket is pályára küldte csereként (az idény során tétmeccsen először), majd három perccel később Álvaro Carreras szerezte meg első gólját a Real színeiben, a 16-os bal széléről irgalmatlan nagy gólt ragasztva a bal felső sarokba.
Rendkívül sima madridi siker lett a vége, Xabi Alonso csapatát legközelebb kedden láthatjuk a Bajnokok Ligájában, az Anfielden. 4–0
SPANYOL LA LIGA
11. FORDULÓ
Real Madrid–Valencia 4–0 (K. Mbappé 19., 31. – az elsőt 11-esből, Jude Bellingham 44., Carreras 82.)
Villarreal–Rayo Vallecano 4–0 (Moreno 22., Moleiro 56., Comesana 58., A. Pérez 65.)
Atlético Madrid–Sevilla 3–0 (J. Álvarez 64. – 11-esből, Almada 77., Griezmann 90.)
Real Sociedad–Athletic Bilbao 3–2 (B. Méndez 38., Guedes 47., Gorrotxategi 90+2., ill. Guruzeta 42., R. Navarro 79.)
VASÁRNAP
14.00: Levante–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Alavés–Espanyol (Tv: Spíler2)
18.30: Barcelona–Elche (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Mallorca (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Osasuna–Real Oviedo (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Getafe–Girona 2–1 (M. Martín 72., Mayoral 86., ill. Stuani 90+4. – 11-esből)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Real Madrid
|11
|10
|–
|1
|26–10
|+16
|30
|2. Villarreal
|11
|7
|2
|2
|22–10
|+12
|23
|3. Barcelona
|10
|7
|1
|2
|25–12
|+13
|22
|4. Atlético Madrid
|11
|6
|4
|1
|21–10
|+11
|22
|5. Espanyol
|10
|5
|3
|2
|14–11
|+3
|18
|6. Getafe
|11
|5
|2
|4
|12–13
|–1
|17
|7. Betis
|10
|4
|4
|2
|15–12
|+3
|16
|8. Elche
|10
|3
|5
|2
|11–10
|+1
|14
|9. Rayo Vallecano
|11
|4
|2
|5
|12–14
|–2
|14
|10. Athletic Bilbao
|11
|4
|2
|5
|11–13
|–2
|14
|11. Sevilla
|11
|4
|1
|6
|17–19
|–2
|13
|12. Alaves
|10
|3
|3
|4
|9–9
|0
|12
|13. Real Sociedad
|11
|3
|3
|5
|13–16
|–3
|12
|14. Celta Vigo
|10
|1
|7
|2
|11–13
|–2
|10
|15. Osasuna
|10
|3
|1
|6
|9–12
|–3
|10
|16. Levante
|10
|2
|3
|5
|14–18
|–4
|9
|17. Mallorca
|10
|2
|3
|5
|11–15
|–4
|9
|18. Valencia
|11
|2
|3
|6
|10–20
|–10
|9
|19. Oviedo
|10
|2
|1
|7
|7–19
|–12
|7
|20. Girona
|11
|1
|4
|6
|10–24
|–14
|7