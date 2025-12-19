Megbukott a doppingteszten az angol dartsos, azonnal kizárták a vb-ről

A 27 éves angol dartsosnak nem ez az első ilyen esete, tavaly ősszel szintén tiltott szert találtak a szervezetében egy ellenőrzés során, ami miatt a Players Championship Finalsen és a világbajnokságon sem indulhatott el.

Mivel a tiltott szer nem teljesítményjavító hatású volt, illetve nem versenyen zajló ellenőrzés során adott mintában találták, megúszta egy hónapos eltiltással, azaz tavasszal újra játszott.

Az idei világbajnokságon az első fordulóban a svéd Oskar Lukasiakkal találkozott, sima 3–0-s győzelmet aratott december 14-én, de a mérkőzés után adott mintájában ismét tiltott szerre bukkantak, ami miatt pénteken azonnali hatállyal felfüggesztették a játékengedélyét, és kizárták a világbajnokságról.

A második fordulóban Jonny Claytonnal kellett volna játszania vasárnap este, de a PDC a közleményében jelezte, hogy így a walesi játék nélkül továbbjut a harmadik körbe.

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

A 2. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–David Davies (walesi)

Joe Cullen (angol, 32.)–Mensur Suljovic (osztrák)

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Stefan Bellmont (svájci)

Rob Cross (angol, 17.)–Ian White (angol)

Chris Dobey (angol, 8.)–Andrew Gilding (angol)

Luke Woodhouse (angol, 25.)–Max Hopp (német)

Gerwyn Price (walesi, 9.)–Wesley Plaisier (holland)

Ryan Joyce (angol, 24.)–Krzysztof Ratajski (lengyel)

Stephen Bunting (angol, 4.)–Nitin Kumar (indiai)

Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–James Hurrell (angol)

Martin Schindler (német, 13.)–Keane Barry (ír)/Tim Pusey (ausztrál)

Ryan Searle (angol, 20.)–Brendan Dolan (északír)

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Dom Taylor (angol) – játék nélkül

Michael Smith (angol, 28.)–Niels Zonneveld (holland)

Andreas Harrysson (svéd)–Szakai Motomu (japán)

Dave Chisnall (angol, 21.)–Ricardo Pietreczko (német)

Luke Humphries (angol, 2.)–Paul Lim (szingapúri)

Wessel Nijman (holland, 31.)–Gabriel Clemens (német)

Nathan Aspinall (angol, 15.)/Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki)–Leonard Gates (amerikai)

David Munyua (kenya i)–Kevin Doets (holland)

James Wade (angol, 7.)–Ricky Evans (angol)

Charlie Manby (angol)–Adam Sevada (amerikai)

Gian van Veen (holland, 10.)–Alan Soutar (skót)

Darren Beveridge (skót)–Madars Razma (lett)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–William O’Connor (ír)/Krzysztof Kciuk (lengyel)

Peter Wright (skót, 30.)–Arno Merk (német)

Gary Anderson (skót, 14.)–Connor Scutt (angol)

Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Scott Williams (angol)

Danny Noppert (holland, 6.)–Justin Hood (angol)

Jonny Tata (új-zélandi)–Ryan Meikle (angol)

Josh Rock (északír, 11.)–Joe Comito (ausztrál)

Daryl Gurney (északír, 22.)/Beau Greaves (angol)–Callan Rydz (angol)