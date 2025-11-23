Isco gólpasszal tért vissza, az ollózni próbáló Antonyt kiállították; iksz a Betis–Gironán

REAL OVIEDO–RAYO VALLECANO

Az első játékrészt az asztúriai együttes uralta, s több komoly gólszerzési lehetőséget is kidolgozott. A 17. percben Rondón lesgólig jutott, majd fél óra játék után Santi Cazorla találta el szabadrúgásból a keresztlécet, míg a kipattanóra érkező Vinas fejesét Mendy vágta ki a gólvonalról. Néhány perccel később Saira távoli bombájánál is volt dolga Batallának, de végül 0–0-s állással fordultak a felek.

A szünet után nem sokkal megfogyatkozott az Oviedo, Iliasz Saira ugyanis talppal csúszott rá Palazón bokájára, s ezt piros lappal „jutalmazta” a játékvezető. A kiállítás értelemszerűen a Rayo vette át a kezdeményezést, s a 67. percben tizenegyest végezhettek el a madridiak, de Isi Palazón félmagas próbálkozását remekül olvasta, s így ki is védte Escandell. A 77. percben már az oviedói kapus is tehetetlen volt, de Unai López távoli bombája a mezőnybe vágódott a keresztlécről.

Ezzel a maradék puskaporát is ellőtte a Rayo, ráadásul a hosszabbításban kiegyenlítődtek a létszámbeli erőviszonyok – egy vendégszöglet előtti lökdösődés után Pathé Cisst szórta ki Alejandro Quintero González, de hozzá kell tenni, hogy a visszajátszást megnézve a játékvezető döntése a legjobb esetben is vitatható volt. Ez volt viszont a találkozó utolsó feljegyezhető mozzanata, s a játék alakulását tekintve a döntetlen igazságosnak mondható. 0–0

REAL BETIS–GIRONA

A nap második mérkőzésén a Girona már az 1. percben megszerezhette volna a vezetést Real Betis otthonában, de Cihankov hiába érkezett jó ütemben Moreno ívelésére, lövése elakadt a blokkban. Két perccel később a másik oldalon Antony került ordító helyzetbe, de a kapu fölé lőtte a ziccert. A 20. percben az addigi enyhe hazai fölényt követően ismét a katalánok pillanatai következtek, s egy, a tizenhatoson belüli remek összjáték után (Unahi finom bokamozdulattal indította a védők mögé bemozgó Gilt, aki centerezett) Vladiszlav Vanat volt eredményes. Négy perccel később egy gyors kontra végén egyenlíthettek volna a zöld-fehérek, de Cucho nem tudta gólra váltani Antony átadását. A folytatásban mindkét oldalon akadtak még kisebb lehetőségek, de gironai előnnyel fordultak a felek.

A szünet után minden tekintetben átvette a meccs irányítását Manuel Pellegrini együttese, de jó darabig ezt nem tudta gólra váltani. A chilei szakvezető a 60. percben pályára küldte a közönségkedvenc Iscót, a 105 napos kényszerszünet után visszatérő karmester pedig negyedórával később szögletből Valentín Gómez fejére varázsolta a labdát, aki be is fejelte az egyenlítő gólt. A folytatásban a győztes gólért rohamozott a Betis, de nem sikerült begyötörni a hőn áhított találatot, ellenben láthattunk a ráadásban egy megosztó jelenetet, amikor az ollózni próbáló Antony Roca fejét találta el. A játékvezető elsőre sárga lapot adott a brazilnak, de a VAR-vizsgálat után kiállította a szélsőt, aki hiába magyarázta, hogy nem látta az ellenfelet.

A hosszabbítás hátralevő perceiben meccslabdához jutott a Girona, de Asprilla ajtó-ablak helyzetben olyan rosszul találta el a labdát, hogy az a saját kapuja irányába pattant – maradt a döntetlen. 1–1

SPANYOL LA LIGA

13. FORDULÓ

Oviedo–Rayo Vallecano 0–0

Kiállítva: Saira (53.), ill. Ciss (90+2.)

Betis–Girona 1–1 (V. Gómez 75., ill. Vanat 20.)

Kiállítva: Antony (Betis, 90+1.)

Később

18.30: Getafe–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

21.00: Elche–Real Madrid (Tv: Spíler2)

Hétfő

21.00: Espanyol–Sevilla (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották

FC Barcelona–Athletic Bilbao 4–0 (Lewandowski 5., F. Torres 45+3., 90., F. López 48.)

Alavés–Celta Vigo 0–1 (Aspas 55. – 11-esből)

Osasuna–Real Sociedad 1–3 (Catena 42., ill. B. Méndez 53., G. Guedes 59., Barrenetxea 82.)

Villarreal–Mallorca 2–1 (G. Moreno 6., Oluwaseyi 83., ill. Samú Costa 8.)

Pénteken játszották

Valencia–Levante 1–0 (Duro 79.)