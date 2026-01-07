Amorim menesztése után is csak döntetlenre volt képes az MU a kiesőjelölt ellen

Burnley–Manchester United 2–2

Rúben Amorim hétfői menesztése után ideiglenesen Darren Fletchert nevezték ki az MU élére, ő irányította a csapatot a kieső helyen álló, 11 bajnoki óta nyeretlen Burnley otthonában. Korán hátrányba kerültek a „vörös ördögök”, Bashir Humphreys bepasszába nyúlt bele szerencsétlenül Ayden Heaven, akinek nem lehetett mennyei érzés, hogy a lábáról a saját kapujába pattant a labda – öngól. Bár ezen kívül momentuma sem volt a hazai csapatnak az első félidőben, a vendégek nem tudtak egyenlíteni.

Nem úgy a szünet után, amikor fordítani is sikerült Benjamin Sesko révén. A 22 éves szlovén csatár előbb Bruno Fernandes kiugratásából lőtt a jobb alsóba, majd tíz perc elteltével Patrick Dorgu centerezését követően belsőzött a bal alsóba. Nem sokáig vezetett a United, öt perccel később Jaidon Anthony lőtt 14 méterről a jobb alsóba. Nyomott a manchesteri együttes a folytatásban, és Shea Lacey révén meg is volt az esélye az újabb gólra, ám a 18 éves támadó a lécet találta el, így maradt a döntetlen – az MU számára sorozatban harmadszor.

Newcastle United–Leeds United 4–3

Az első 30 perc nem hozott gólt, ám a maradék egy óra (sőt, a második félidei hosszabbítással együtt 75 perc) mindenkit kárpótolt. A Leeds háromszor szerzett vezetést, először Brenden Aaronson, aki 19 méterről lőtt a jobb alsóba. Gyorsan jött az egyenlítés, Harvey Barnes talált be 10 méterről, ám még a szünet előtt jött a második vendéggól, a Malick Thiaw kezezése miatt megítélt tizenegyest Dominic Calvert-Lewin értékesítette.

Az 54. percben ismét egalizáltak a „szarkák”, Joelinton csúsztatott a jobb alsóba Bruno Guimaraes jobb külsős ívelése után. A másik oldalon ismét Aaronson villant, 11 méterről lőtt kapufás gólt, és a rendes játékidő végéig őrizte is előnyét a Leeds, ám utána... Előbb Aaronson kezét találta el a labda a tizenhatoson belül, és Bruno Guimaraes a bal alsóba lőtt a büntetőből, majd a 102. percben Barnes fordult kapura, 11 méterről lőtt, Lucas Perri pedig csak beleérni tudott. Ezzel a góllal sorozatban harmadszor nyert a Newcastle, és már ott van a tabella 6. helyén.

ANGOL PREMIER LEAGUE

21. FORDULÓ

Burnley–Manchester United 2–2 (Heaven 13. – öngól, Anthony 66., ill. Sesko 50., 60.)

Newcastle United–Leeds United 4–3 (Barnes 36., 90+12., Joelinton 54., Guimaraes 90+1. – 11-esből, ill. Aaronson 32., 79., Calvert-Lewin 45+5. – 11-esből)

Manchester City–Brighton & Hove Albion 1–1 (Haaland 42. – 11-esből, ill. Mitoma 60.)

Fulham–Chelsea 2–1 (R. Jiménez 55., H. Wilson 81., ill. Delap 72.)

Kiállítva: Cucurella (22., Chelsea)

AFC Bournemouth–Tottenham Hotspur 3–2 (Evanilson 22., Kroupi 36., Semenyo 90+5., ill. Tel 5., Palhinha 78.)

Crystal Palace–Aston Villa 0–0

Brentford–Sunderland 3–0 (I. Thiago 30., 65., Jarmoljuk 73.)

Everton–Wolverhampton Wanderers 1–1 (M. Keane 17., ill. M. Mané 69.)

Kiállítva: M. Keane (83.), Grealish (90., Everton)

