Amorim menesztése után is csak döntetlenre volt képes az MU a kiesőjelölt ellen
Burnley–Manchester United 2–2
Rúben Amorim hétfői menesztése után ideiglenesen Darren Fletchert nevezték ki az MU élére, ő irányította a csapatot a kieső helyen álló, 11 bajnoki óta nyeretlen Burnley otthonában. Korán hátrányba kerültek a „vörös ördögök”, Bashir Humphreys bepasszába nyúlt bele szerencsétlenül Ayden Heaven, akinek nem lehetett mennyei érzés, hogy a lábáról a saját kapujába pattant a labda – öngól. Bár ezen kívül momentuma sem volt a hazai csapatnak az első félidőben, a vendégek nem tudtak egyenlíteni.
Nem úgy a szünet után, amikor fordítani is sikerült Benjamin Sesko révén. A 22 éves szlovén csatár előbb Bruno Fernandes kiugratásából lőtt a jobb alsóba, majd tíz perc elteltével Patrick Dorgu centerezését követően belsőzött a bal alsóba. Nem sokáig vezetett a United, öt perccel később Jaidon Anthony lőtt 14 méterről a jobb alsóba. Nyomott a manchesteri együttes a folytatásban, és Shea Lacey révén meg is volt az esélye az újabb gólra, ám a 18 éves támadó a lécet találta el, így maradt a döntetlen – az MU számára sorozatban harmadszor.
Newcastle United–Leeds United 4–3
Az első 30 perc nem hozott gólt, ám a maradék egy óra (sőt, a második félidei hosszabbítással együtt 75 perc) mindenkit kárpótolt. A Leeds háromszor szerzett vezetést, először Brenden Aaronson, aki 19 méterről lőtt a jobb alsóba. Gyorsan jött az egyenlítés, Harvey Barnes talált be 10 méterről, ám még a szünet előtt jött a második vendéggól, a Malick Thiaw kezezése miatt megítélt tizenegyest Dominic Calvert-Lewin értékesítette.
Az 54. percben ismét egalizáltak a „szarkák”, Joelinton csúsztatott a jobb alsóba Bruno Guimaraes jobb külsős ívelése után. A másik oldalon ismét Aaronson villant, 11 méterről lőtt kapufás gólt, és a rendes játékidő végéig őrizte is előnyét a Leeds, ám utána... Előbb Aaronson kezét találta el a labda a tizenhatoson belül, és Bruno Guimaraes a bal alsóba lőtt a büntetőből, majd a 102. percben Barnes fordult kapura, 11 méterről lőtt, Lucas Perri pedig csak beleérni tudott. Ezzel a góllal sorozatban harmadszor nyert a Newcastle, és már ott van a tabella 6. helyén.
ANGOL PREMIER LEAGUE
21. FORDULÓ
Burnley–Manchester United 2–2 (Heaven 13. – öngól, Anthony 66., ill. Sesko 50., 60.)
Newcastle United–Leeds United 4–3 (Barnes 36., 90+12., Joelinton 54., Guimaraes 90+1. – 11-esből, ill. Aaronson 32., 79., Calvert-Lewin 45+5. – 11-esből)
Manchester City–Brighton & Hove Albion 1–1 (Haaland 42. – 11-esből, ill. Mitoma 60.)
Fulham–Chelsea 2–1 (R. Jiménez 55., H. Wilson 81., ill. Delap 72.)
Kiállítva: Cucurella (22., Chelsea)
AFC Bournemouth–Tottenham Hotspur 3–2 (Evanilson 22., Kroupi 36., Semenyo 90+5., ill. Tel 5., Palhinha 78.)
Crystal Palace–Aston Villa 0–0
Brentford–Sunderland 3–0 (I. Thiago 30., 65., Jarmoljuk 73.)
Everton–Wolverhampton Wanderers 1–1 (M. Keane 17., ill. M. Mané 69.)
Kiállítva: M. Keane (83.), Grealish (90., Everton)
Csütörtökön játsszák
21.00: Arsenal–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Kedden játszották
West Ham United–Nottingham Forest 1–2 (Murillo 13. – öngól, ill. N. Domínguez 55., Gibbs-White 89. – 11-esből)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|20
|15
|3
|2
|40–14
|+26
|48
|2. Manchester City
|21
|13
|4
|4
|45–19
|+26
|43
|3. Aston Villa
|21
|13
|4
|4
|33–24
|+9
|43
|4. Liverpool
|20
|10
|4
|6
|32–28
|+4
|34
|5. Brentford
|21
|10
|3
|8
|35–28
|+7
|33
|6. Newcastle
|21
|9
|5
|7
|32–27
|+5
|32
|7. Manchester United
|21
|8
|8
|5
|36–32
|+4
|32
|8. Chelsea
|21
|8
|7
|6
|34–24
|+10
|31
|9. Fulham
|21
|9
|4
|8
|30–30
|0
|31
|10. Sunderland
|21
|7
|9
|5
|21–22
|–1
|30
|11. Brighton & Hove Albion
|21
|7
|8
|6
|31–28
|+3
|29
|12. Everton
|21
|8
|5
|8
|23–25
|–2
|29
|13. Crystal Palace
|21
|7
|7
|7
|22–23
|–1
|28
|14. Tottenham
|21
|7
|6
|8
|30–27
|+3
|27
|15. Bournemouth
|21
|6
|8
|7
|34–40
|–6
|26
|16. Leeds United
|21
|5
|7
|9
|29–37
|–8
|22
|17. Nottingham Forest
|21
|6
|3
|12
|21–34
|–13
|21
|18. West Ham
|21
|3
|5
|13
|22–43
|–21
|14
|19. Burnley
|21
|3
|4
|14
|22–41
|–19
|13
|20. Wolverhampton
|21
|1
|4
|16
|15–41
|–26
|7