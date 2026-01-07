Nemzeti Sportrádió

Szalai Attila: Bízunk Marco Rossiban!; Varga Barnabás vasárnap már játszhat az AEK-ban

2026.01.07. 23:35
Szalai Attila NS-ajánló Varga Barnabás Szoboszlai Dominik

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

 


Szalai Attila csak nagy nehezen dolgozta fel a vb-selejtezős kiesést. A török Kasimpasa válogatott légiósa Isztambulban Borsos Lászlóval beszélgetett, és az elmúlt évek hullámvölgyeiről épp úgy őszintén elmondta a véleményét, mint Marco Rossiról, a török bajnokságról és az őt arc és név nélkül bíráló „szurkolókról” is – címlapsztori két oldalon.

Szezonértékelős sorozatunk újabb részében górcső alatt a Paks. Amely a tabella harmadik helyén telel, és az ősszel sem hazudtolta meg önmagát, elöl hányta a gólokat, és az is belefért, hogy hátul emiatt kapott is szépen. Zombori András összeállítása.

Németh Krisztián szerint Vargának épp jó lesz a görög liga. Az AEK Athén egykori magyar légiósa kifejezetten gyors beilleszkedést és szép karriert jósol Athénban, és Varga már a hétvégén meg is kaphatja az esélyt, hiszen az AEK vasárnap bajnokit játszik.

Chema Rodríguez szerint most dől el, a jövőben kik lesznek a válogatott vezérei. A jövő héten kezdődő férfi kézilabda Európa-bajnokság előtt a szövetségi kapitány az újoncokról, a sérültek állapotáról és arról is beszélt, hogy mindig az első meccs (most a lengyelek ellen) a tornán a legfontosabb. Szendrei Zoltán edzésriportja.

Már csak 4 nap a Nemzeti Sport Gáláig. Bodnár Zalán felvezető sorozatában a csapatkategóriák jelöltjeinek bemutatása a következő epizód.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

Török kávé – Somogyi Zsolt jegyzete

Magyar válogatott
41 perce

Dupla Tízes: lesz Varga Barnabásnál is nagyobb dobás a hazai piacon? Téli transzferszemle

Labdarúgó NB I
4 órája

Varga Barnabás túlesett az első edzésén az AEK-nál

Légiósok
8 órája

„Nem mi játszunk a bajnokkal, hanem ők” – Szoboszlai Dominik az Arsenal-meccs előtt

Légiósok
9 órája

CIES: Szoboszlai a világ 37. legértékesebb labdarúgója

Minden más foci
10 órája

Marko Nikolics: Varga Barnabás volt az első számú célpontom!

Minden más foci
15 órája

Nikolics: „Varga elképesztő számokat produkált!”; A Debrecen a bennmaradás helyett a dobogóért küzd

E-újság
Tegnap, 23:45

Jászu! – Thury Gábor jegyzete

Labdarúgó NB I
Tegnap, 23:06
