A ZTE eladja a Honvéd játékosát – hamarosan bejelentések lesznek Újpesten

A 21 éves Krajcsovics Ábellel kimondottan jó üzletet köthet a Zalaegerszeg, ugyanis úgy adhatja el, hogy jelenleg hivatalosan nem is a klub játékosa, hiszen a Bp. Honvéd kölcsönjátékosaként szerepelt a ZTE-ben. Ugyanakkor értesüléseink szerint az egerszegieknek opciós vásárlási joguk van a szélső játékjogára. Ezzel az opcióval élnek a zalaiak, ezt érvényesítik a jövő heti piacnyitáskor, tehát kivásárolják a Honvédtól és nyereséggel rögtön tovább is adják a játékjogát Újpestre.

Krajcsovics ősszel 12 meccsen két gólt szerzet és két gólpasszt adott az NB I-ben, Zalaegerszegen. A ZTE 2024-ben vette először kölcsön, azóta 26 meccsen négy gólt szerzett az élvonalban.

A 20 éves Bodnár Gergőt a nyáron igazolták a Vasastól, a jobbhátvéd 12 NB I-es meccsen három gólpassz adott az őszi szezonban.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Babós Levente* (Diósgyőri VTK), Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Bodnár Gergő (Zalaegerszegi TE FC), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Zalaegerszegi TE FC)

Távozók: André Duarte* (portugál, egyoldalú szerződésbontás után FCSB – Románia)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –



TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Nicolás Elosú (argentin, Racing II – Argentína), Akpe Victory (nigériai, FK Banga – Litvánia)

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bodnár Gergő (Újpest FC), Diego Borges (brazil), Klausz Milán (MTK), Krajcsovics Ábel (Újpest FC), Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Izrael, Egyesült Államok)