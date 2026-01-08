A ZTE eladja a Honvéd játékosát – hamarosan bejelentések lesznek Újpesten

Nemzeti Sportrádió

A Nemzeti Sport értesülései szerint hamarosan bejelentheti idei első szerzeményeit az Újpest FC, akik közül Krajcsovics Ábelt úgy tudja értékesíteni a ZTE FC, hogy papíron még a Bp. Honvéd játékosa.


 

Szerdán a Nemzeti Sport adta hírül, hogy Bodnár Gergő és Krajcsovics Ábel Zalaegerszegről Újpestre szerződhet. Úgy tudjuk, az orvosi vizsgálatot már megtartották, és akár már csütörtökön bejelenthetik a két játékos szerződtetését a fővárosiak.

Labdarúgó NB I
Tegnap, 9:10

NS-infó: az Újpest két játékost is szerződtethet Zalaegerszegről

Információink szerint Bodnár Gergőt és Krajcsovics Ábelt is kiszemelték a fővárosi klubnál.

 

A 21 éves Krajcsovics Ábellel kimondottan jó üzletet köthet a Zalaegerszeg, ugyanis úgy adhatja el, hogy jelenleg hivatalosan nem is a klub játékosa, hiszen a Bp. Honvéd kölcsönjátékosaként szerepelt a ZTE-ben. Ugyanakkor értesüléseink szerint az egerszegieknek opciós vásárlási joguk van a szélső játékjogára. Ezzel az opcióval élnek a zalaiak, ezt érvényesítik a jövő heti piacnyitáskor, tehát kivásárolják a Honvédtól és nyereséggel rögtön tovább is adják a játékjogát Újpestre.

Krajcsovics ősszel 12 meccsen két gólt szerzet és két gólpasszt adott az NB I-ben, Zalaegerszegen. A ZTE 2024-ben vette először kölcsön, azóta 26 meccsen négy gólt szerzett az élvonalban. 

A 20 éves Bodnár Gergőt a nyáron igazolták a Vasastól, a jobbhátvéd 12 NB I-es meccsen három gólpassz adott az őszi szezonban.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL
Érkezők:
Kölcsönbe érkezők: – 
Kölcsönből visszatérők: Babós Levente* (Diósgyőri VTK), Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK) 
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Bodnár Gergő (Zalaegerszegi TE FC), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Zalaegerszegi TE FC)
Távozók: André Duarte* (portugál, egyoldalú szerződésbontás után FCSB – Románia)
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatért klubjához:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:
 

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők:  –
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatértek: – 
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:  – 
Kiszemeltek: Nicolás Elosú (argentin, Racing II – Argentína), Akpe Victory (nigériai, FK Banga – Litvánia)
Távozók: 
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatért klubjához: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bodnár Gergő (Újpest FC), Diego Borges (brazil), Klausz Milán (MTK), Krajcsovics Ábel (Újpest FC), Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Izrael, Egyesült Államok)

 

 

 

