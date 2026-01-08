Nemzeti Sportrádió

Elhunyt Glenn Hall, az NHL kapuslegendája

I. SZ., MTII. SZ., MTI
Vágólapra másolva!
2026.01.08. 08:48
null
Glenn Hall játékosként két Stanley-kupát nyert (Fotó: Getty Images)
Címkék
gyász NHL St. Louis Blues
Kilencvennégy esztendős korában elhunyt Glenn Hall, a tengerentúli jégkorongliga (NHL) kapuslegendája.

A kanadai sportember a bajnoki címért járó Stanley-kupát összesen háromszor – ebből kétszer játékosként, egyszer kapusedzőként – hódította el, a liga legjobb csapatába hétszer, az All Star-gálára 13-szor választották be, a legjobb kapusnak járó Vezina-trófeát háromszor érdemelte ki, míg 1968-ban annak ellenére kapta meg a rájátszás legértékesebb játékosának járó Conn Smythe-ról elnevezett elismerést, hogy csapata, az akkor alakult St. Louis Blues 4–0-ra elveszítette a Stanley-kupa döntőjét a Montreal Canadiensszel szemben. Pályafutása első profi évében a legjobb újoncnak járó Calder Memorial-trófeát is megkapta.

Hall 1971-ben vonult vissza a játéktól, 1975-ben pedig beválasztották a sportági Hírességek Csarnokába. Az NHL-ben három klubban – a Blues mellett a Detroit Red Wingsben és a Chicago Blackhawksban – összesen 906 mérkőzésen játszott, s tart egy olyan ligarekordot, amit vélhetően soha nem fognak megdönteni: 1955 októbere és 1962 novembere között sorozatban 502 alapszakasz-mérkőzésen volt aktuális csapata kezdőkapusa, a rájátszással együtt megszakítás nélkül 552 találkozón kezdett.

 

gyász NHL St. Louis Blues
Legfrissebb hírek

NHL: a Chicago tíz gólt hozó meccsen győzte le a St. Louist

Amerikai sportok
1 órája

NHL: az Islanders kilenc gólig meg sem állt a Devils ellen

Amerikai sportok
Tegnap, 7:51

Sourdif és Ovecskin vezérletével tartott „kacsavadászatot” a Capitals, otthon kapott ki a Rangers

Amerikai sportok
2026.01.06. 08:03

Nem vetődött fel idegenkezűség és bűncselekmény gyanúja Dudás Miklós halálát illetően

Kajak-kenu
2026.01.05. 15:47

Gyász: elhunyt Dudás Miklós világbajnok kajakozó

Kajak-kenu
2026.01.05. 14:06

NHL: tíz győzelem után kapott ki újra a Colorado

Amerikai sportok
2026.01.05. 07:35

NHL: Auston Matthews történelmet írt, de csapatával így is vereséget szenvedett

Amerikai sportok
2026.01.04. 08:37

Gyász: 80 éves korában elhunyt a bolgár futball legendája, Dimitar Penev

Minden más foci
2026.01.03. 14:57
Ezek is érdekelhetik