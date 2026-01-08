Nemzeti Sportrádió

NHL: a Chicago tíz gólt hozó meccsen győzte le a St. Louist

2026.01.08. 07:25
Mozgalmas meccsen nyert a Chicago a St. Louis ellen (Fotó: Getty Images)
NHL Chicago Blackhawks St. Louis Blues
A Chicago Blackshawks 7–3-ra legyőzte a St. Louis Bluest az NHL legutóbbi játéknapján.

Az első gólt a Blues szerezte, arra kettővel válaszolt a hazai csapat, majd miután a második harmad közepén egyenlített a St. Louis, öt chicagói replika érkezett. A Blackhawks mind a hét gólját más szerezte.

A Los Angeles–San Jose kaliforniai rangadón 3–3-as rendes játékidő után William Eklund hosszabbításos gólja döntött  a Sharks javára.

NHL, ALAPSZAKASZ
Washington Capitals–Dallas Stars 1–4
Montréal Canadiens–Calgary Flames 4–1
Chicago Blackhawks–St. Louis Blues 7–3
Utah Mammoth–Ottawa Senators 3–1
Los Angeles Kings–San Jose Sharks 3–4 – hosszabbítás után

 

NHL Chicago Blackhawks St. Louis Blues
Ezek is érdekelhetik