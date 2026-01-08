NHL: a Chicago tíz gólt hozó meccsen győzte le a St. Louist
A Chicago Blackshawks 7–3-ra legyőzte a St. Louis Bluest az NHL legutóbbi játéknapján.
Az első gólt a Blues szerezte, arra kettővel válaszolt a hazai csapat, majd miután a második harmad közepén egyenlített a St. Louis, öt chicagói replika érkezett. A Blackhawks mind a hét gólját más szerezte.
A Los Angeles–San Jose kaliforniai rangadón 3–3-as rendes játékidő után William Eklund hosszabbításos gólja döntött a Sharks javára.
NHL, ALAPSZAKASZ
Washington Capitals–Dallas Stars 1–4
Montréal Canadiens–Calgary Flames 4–1
Chicago Blackhawks–St. Louis Blues 7–3
Utah Mammoth–Ottawa Senators 3–1
Los Angeles Kings–San Jose Sharks 3–4 – hosszabbítás után
Legfrissebb hírek
NHL: tíz győzelem után kapott ki újra a Colorado
Amerikai sportok
2026.01.05. 07:35
NHL: 36 ezer néző előtt nyert a New York Rangers
Amerikai sportok
2026.01.03. 08:29
Ezek is érdekelhetik