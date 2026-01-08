NB I: a Paks a legtöbb szerzett góllal a hullámvölgyeket is áthidalta

Csakúgy, mint 2024-ben, tavaly nyáron is már a bajnoki rajt előtt elkezdődött az idény a Paksi FC-nek. A Magyar Kupa-győzelemnek köszönhetően ezúttal is az Európa-ligában. A párosítás ismeretében a nemzetközi porondon sokkal tapasztaltabb CFR volt a párharc esélyese, és mivel a paksi gól nélküli döntetlent Romániában 3–0-s hazai siker követte, azt is mondhatnánk, nem volt kérdéses, melyik csapat lesz ott a következő körben. Csakhogy… Kolozsváron 1–0-s hazai vezetés után a második félidőben a Paks egyértelműen riválisa fölé kerekedett, bő negyedóra futballt követően Vécsei Bálint kétszer is büntetőt rúghatott (az elsőnél hárman is idő előtt beszaladtak a tizenhatoson belülre), ám mind a kétszer hibázott, aztán a hajrá már a házigazdáé volt. Nagy fegyvertény volt a Konferencialiga-selejtezőben a szlovén NK Maribor búcsúztatása kapott gól nélkül (1–0 hazai pályán, 0–0 idegenben), ugyanakkor az ukrán Polisszja Zsitomir ellen már az első felvonás háromgólos vereséggel zárult, és bár a visszavágót sikerült szorossá tenni (a 49. percben 2–0-ra vezetett a Paks), a 2–1-es siker csak a győztes európai búcsúhoz volt elegendő.

A térde sem kényszeríti térdre Hahn Jánost Ég és föld a különbség Hahn János előző és mostani idénye között. A hétszeres válogatott támadónak tavaly júliusban az AEK Larnaca ellen 3–0-ra megnyert Konferencialiga-selejtezőben megsérült a térde (a belső oldalszalag teljesen, a keresztszalagja részlegesen szakadt el), így a 2024–2025-ös bajnoki évben egyetlen meccset sem játszhatott az élvonalban, az ősszel viszont 16 bajnokin kapott lehetőséget és hét gólt szerzett. Már a 2. fordulóban a Kisvárda elleni 5–1-es találkozón duplázott, aztán betalált az MTK Budapest (3–2), a Nyíregyháza Spartacus (1–1) és a DVSC (1–1) ellen is, majd a bajnokság második körében újra kétszer volt eredményes a Kisvárdával (5–3) szemben. Szeptemberben egy ciszta miatt elkezdett vizesedni a műtött térde, s bár egy ideig még tudott vele játszani, december 9-én artroszkópos eljárással kitisztították. Ha minden jól alakul, január végén már teljes értékű edzésmunkát végezhet és újra futballozhat.

A hat nemzetközi meccséből hármon volt túl az együttes, amikor elrajtolt a bajnokság, méghozzá rögtön az előző idényben remekelő, a tavasszal tizenhat bajnokijából csak egyet elveszítő, végül negyedikként záró ETO ellen. Háromszor is egyenlített a Paks, így végül éppúgy egy pontot hozott a rajt, mint egy évvel korábban.

Ha akkor valaki azt mondja, az első paksi vereség majd csak október végén csúszik be, mindenki aláírta volna a klubnál – márpedig így lett. Kisvárdán már az első félidőben négy gólt szerzett a csapat, fölényesen, 5–1-re győzött, hogy aztán az Újpest otthonában is nyerjen, 2–1-re. Az utóbbi időben mumussá váló ZTE ellen hazai pályán sem jött össze a győzelem, mi több, Tóth Barna csak a 93. percben tudta 2–2-re menteni a mérkőzést, más kérdés, hogy még az egyenlítés után is volt lehetőség bevinni a harmadik találatot.

Az adatok tükrében A legtöbb gól mellett a legmagasabb xG is a Paksé, ráadásul a két adat megegyezik (39 gól és 39.24 xG). Amíg Bognár György a Paksi FC edzője, a stílusjegyek nem változnak: az ellenfeleket megroppantó rengeteg beadás, helyzet és lövés, valamint fojtogató letámadás. Az előző idényhez képest kicsit romlott a védekezés (1.6-ról 1.73 várható kapott gól meccsenként), de a kapu előtt még inkább lehengerlő a csapat (1.85-ös xG-ről 2.18-ra emelkedés).

(Forrás: Cube)

Következett egy őrült találkozó az MTK Budapest vendégeként. Még fél órája sem tartott az összecsapás, s már két góllal vezetett a Paks, a második félidő közepére a rengeteg lehetőséget kidolgozó házigazda egyenlített, a hajrában aztán Windecker József tizenegyese három pontot ért (3–2). A Kazincbarcika 3–0-s legyőzése után Nyíregyházán 1–1 lett a végeredmény, hiányérzet amiatt lehet, hogy öt perccel a rendes játékidő vége előtt még vezetett a csapat. Az ősz talán legjobb teljesítményét hozta a Puskás Akadémia elleni rangadó, amelyen hiába sikerült rengeteg lehetőséget kialakítani, a tavasszal még a Paksot erősítő Szappanos Péter ihletett formában védett, és még a 86. percben is az ellenfélnél volt az előny. Aztán két perc alatt sikerült megfordítani az állást, aki látta Windecker József jobb külsővel lőtt gólját (és persze az azt megelőző támadást), biztosan nem feledi (3–2).

A Ferencváros otthonában a hosszabbításban döntetlenre mentette a találkozót azi együttes (2–2), a DVSC elleni hazai meccsben is két pontot benne hagyott (1–1), majd következett az első vereség, fájó, hogy az addig gyengélkedő, tíz bajnokijából csak egyet megnyerő DVTK vendégeként (1–2). Nagy pofonnal ért fel az Újpest elleni hazai 3–1-es vereség, az újpestiek szétfutották a csapatot, akár hat góllal is nyerhettek volna. Zalaegerszegen (0–1) sem jött össze a pontszerzés, egyértelműen hullámvölgybe került az együttes, ám az utolsó három fordulóban hibátlan maradt (MTK 3–1, Kazincbarcika 2–0, Nyíregyháza 2–1), így a 3. helyen fordulhat a tavaszra.

Gyurkits Gergő (középen) megállítása nehezen ment az ellenfeleknek, a középpályás négy gólt szerzett (Fotó: Árvai Károly)

Hogy jár-e érte dicséret?

A megszerzett pontok számáért feltétlenül (egy évvel korábban egy meccsel kevesebbet játszva 27 jött össze), ám a játék miatt már lehet és van is hiányérzet. Persze nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a nyáron olyan meghatározó labdarúgók távoztak, mint Szappanos Péter, Ötvös Bence és Mezei Szabolcs, ráadásul az alapemberek közül sérülés miatt Ádám Martin és Vas Gábor szinte a teljes szezont kihagyta, de Haraszti Zsolt, Hahn János, Lenzsér Bence, Szendrei Ákos és Tóth Barna is többször hiányzott. Ismét a Paks szerezte a legtöbb gólt a bajnokságban (39), Bognár György vezetőedző próbált fiatalokat beépíteni, és ez sohasem megy zökkenőmentesen. És hogy milyennek látja az őszt a szezonban 14 bajnokin négyszer betaláló Windecker József?

„Ami a nemzetközi szereplést illeti, három magasabban jegyzett csapattal játszottunk, ebből egyszer, a Maribor ellen sikerült bravúrt elérni – összegzett a 33 éves középpályás. – Próbáltunk ezekre a párharcokra mentálisan jobban felkészülni, mint egy évvel korábban, a CFR ellen a nulla-három ellenére közel jártunk a továbbjutáshoz, hiányérzetünk a Zsitomir elleni első mérkőzés miatt lehet. A bajnokságot nagyon jól kezdtük, sokáig az első helyen álltunk, ami nem volt reális, ha azt nézzük, mennyien távoztak a nyáron. A fiatalok előreléptek, jól is teljesítettek, aztán jött a hullámvölgy, ami tartósabb lett, mint gondoltuk, de a pontszámmal elégedettek lehetünk. Az előző évi volt toronymagasan a legjobb Paks, amelyben játszottam, a mostani idényben a játékunk színvonala nem volt annyira jó, nem tudtunk akkora nyomást helyzeni az ellenfelekre. Januárban a Puskás Akadémia otthonában kezdünk, aztán következik a Ferencváros, az első öt-hat meccsen eldőlhet, lesz-e esélyünk harcolni a dobogóért, a kupagyőzelemért. Rövid a felkészülés, fontos, hogy elkerüljenek bennünket a sérülések, a jó rajt nem garantál semmit, de nagy lökést adhat.”