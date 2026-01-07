Nemzeti Sportrádió

Marko Nikolics: Varga Barnabás volt az első számú célpontom!

2026.01.07. 07:54
Marko Nikolics
Mint ahogy arról már beszámoltunk, a görög élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő AEK Athén kedden a várakozásoknak megfelelően bejelentette, hogy szerződtette a Ferencváros és a magyar válogatott támadóját, Varga Barnabást. Marko Nikolics, a görög csapat vezetőedzője a Nemzeti Sportnak nyilatkozott az üzletről.

 

– Igaz, hogy Varga Barnabás kifejezetten az ön kérésére került az AEK-hez?
Egyértelmű szándékom volt, hogy a klub megszerezze őt. Amióta eljöttem Magyarországról, folyamatosan monitoroztam a bajnokságot, figyeltem a különböző csapatokat, játékosokat. Varga Barnabás olyan teljesítményt nyújtott az elmúlt esztendőkben, amivel felhívta magára a figyelmemet.

– Emlékszik rá, melyik volt az a mérkőzés, ami után azt mondta magában: na, ő kell nekem!
Miután kétezerhuszonháromban a válogatottban a Szerbia elleni mindkét Európa-bajnoki selejtezőn eredményes volt, tudtam, mindenképp érdemes odafigyelni rá. Nem csupán a Ferencvárosban játszott és szerezte folyamatosan a gólokat, a magyar válogatottban is hamar megtalálta a helyét, és alapemberré vált. Az elmúlt időszakban elképesztő számokat produkált. Pontosan az ő profiljának megfelelő támadót kerestem. Decemberben arra kértem az elnökünket, hogy ha van rá lehetőségünk, mindenképpen szerezzük meg. Ő volt az első számú célpontom.

– Nem lesz rossz az AEK csatársora. Luka Jovicsot a nyáron az AC Milantól szerezték meg, most pedig Varga Barnabást igazolták le a Ferencvárostól.
Ide venném még az angolai válogatott csatárunkat, Zinit is. Mindössze huszonhárom éves, ha felépül, nagy harc lesz a csapatba kerülésért. Három elképesztő futballistám lesz elöl.

– Lesz helye a kezdőcsapatban Varga Barnabásnak?
Sűrű tavasz vár ránk. Háromnaponta lesznek mérkőzéseink, a bajnokság mellett nagy céljaink vannak a Konferencialigában is, az alapszakasz harmadik helyén jutottunk a nyolcaddöntőbe. Mindenkire szükségünk van, és fontos, hogy a játékosoknak legyen elegendő pihenőidejük. Rengeteg meccs vár ránk, muszáj rotálni a csapatot.

– Találkozott már Varga Barnabással, mióta Athénban van?
Ott voltam, amikor az orvosi teszteken átesett. Jót beszélgettünk, neki is elmondtam, amit róla gondolok. Az első tapasztalatok alapján nyugodtan mondhatom, nemcsak nagyszerű futballistát, remek embert is szerződtettünk.

– Vasárnap az Arisz ellen máris itt az esztendő első mérkőzése.
Barnabás utazik velünk Szalonikibe, vagyis ott lesz a keretben.

– Már pályára is lép?
Néhány percet biztosan játszik.

Kapcsolódó tartalom

Az AEK Athén bejelentette Varga Barnabás érkezését – hivatalos

A 31 éves magyar válogatott támadó 2023 óta szerepelt a Ferencvárosban, a görög csapathoz 2029 nyaráig kötelezte el magát.

Hajnal Tamás elmondta, Vargát négy és fél millió eurónál többért adták el

„Képességeit tekintve a Bundesligában is megállná a helyét, de a klubok életében más tényezők is szerepet játszanak.”

Korábbi osztrák klubja is részesedik a Varga Barnabásért fizetett átigazolási díjból

A negyedosztályú egylet már másodszor kap pénzt a magyar csatár után szolidaritási hozzájárulásként.

Varga Barnabás az AEK történetének harmadik legdrágább igazolása – sajtóhír

Már a mezszáma is megvan a 31 éves csatárnak az új csapatában.

 

