Marko Nikolics: Varga Barnabás volt az első számú célpontom!

– Igaz, hogy Varga Barnabás kifejezetten az ön kérésére került az AEK-hez?

– Egyértelmű szándékom volt, hogy a klub megszerezze őt. Amióta eljöttem Magyarországról, folyamatosan monitoroztam a bajnokságot, figyeltem a különböző csapatokat, játékosokat. Varga Barnabás olyan teljesítményt nyújtott az elmúlt esztendőkben, amivel felhívta magára a figyelmemet.

– Emlékszik rá, melyik volt az a mérkőzés, ami után azt mondta magában: na, ő kell nekem!

– Miután kétezerhuszonháromban a válogatottban a Szerbia elleni mindkét Európa-bajnoki selejtezőn eredményes volt, tudtam, mindenképp érdemes odafigyelni rá. Nem csupán a Ferencvárosban játszott és szerezte folyamatosan a gólokat, a magyar válogatottban is hamar megtalálta a helyét, és alapemberré vált. Az elmúlt időszakban elképesztő számokat produkált. Pontosan az ő profiljának megfelelő támadót kerestem. Decemberben arra kértem az elnökünket, hogy ha van rá lehetőségünk, mindenképpen szerezzük meg. Ő volt az első számú célpontom.

– Nem lesz rossz az AEK csatársora. Luka Jovicsot a nyáron az AC Milantól szerezték meg, most pedig Varga Barnabást igazolták le a Ferencvárostól.

– Ide venném még az angolai válogatott csatárunkat, Zinit is. Mindössze huszonhárom éves, ha felépül, nagy harc lesz a csapatba kerülésért. Három elképesztő futballistám lesz elöl.

– Lesz helye a kezdőcsapatban Varga Barnabásnak?

– Sűrű tavasz vár ránk. Háromnaponta lesznek mérkőzéseink, a bajnokság mellett nagy céljaink vannak a Konferencialigában is, az alapszakasz harmadik helyén jutottunk a nyolcaddöntőbe. Mindenkire szükségünk van, és fontos, hogy a játékosoknak legyen elegendő pihenőidejük. Rengeteg meccs vár ránk, muszáj rotálni a csapatot.

– Találkozott már Varga Barnabással, mióta Athénban van?

– Ott voltam, amikor az orvosi teszteken átesett. Jót beszélgettünk, neki is elmondtam, amit róla gondolok. Az első tapasztalatok alapján nyugodtan mondhatom, nemcsak nagyszerű futballistát, remek embert is szerződtettünk.

– Vasárnap az Arisz ellen máris itt az esztendő első mérkőzése.

– Barnabás utazik velünk Szalonikibe, vagyis ott lesz a keretben.

– Már pályára is lép?

– Néhány percet biztosan játszik.