Imre Bence elárulta, ott lehet-e az Európa-bajnokságon

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.01.08. 08:36
Imre Bence bízik benne, hogy a szerencse is a válogatott mellé szegődik az Eb-n (Fotó: NSO Tv)
A magyar férfi kézilabda-válogatott Felcsúton kezdte meg a felkészülést a jövő héten rajtoló dán, norvég, svéd közös rendezésű Európa-bajnokságra. Chema Rodríguez keretében ott van a jelenleg még a Kielben kézilabdázó Imre Bence is. A jobbszélső az NSO Tv kérdéseire válaszolva beszélt hasfalsérüléséről, a nyári hazatérésről, a válogatott esélyeiről és arról is, beszéltek-e már szüleivel, Kökény Beatrixszal és Imre Gézával a pár nap múlva kezdődő kontinenstornáról.

A magyar férfiválogatott 20 fős kerete: 
Kapusok: BARTUCZ László (MT Melsungen, német), PALASICS Kristóf (MT Melsungen), ANDÓ Arián (Mol Tatabánya KC)
Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel, német), SZILÁGYI Benjámin (OTP Bank-Pick Szeged), RODRÍGUEZ Pedro (Mol Tatabánya) 
Jobbátlövők: ILIC Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (USAM Nimes Gard, francia)
Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock), HANUSZ Egon (Cesson Rennes, francia), LUKÁCS Péter (Elverum), PERGEL Andrej (La Rioja, spanyol)
Beállók: BÁNHIDI Bence (OTP Bank-Pick Szeged), PAPP Tamás (Mol Tatabánya KC), ROSTA Miklós (Dinamo Bucuresti, román), SIPOS Adrián (MT Melsungen)
Balátlövők: BODÓ Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), LIGETVÁRI Patrik (One Veszprém HC), SZITA Zoltán (Orlen Wisla Plock)
Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), KRAKOVSZKI Bence (MOL Tatabánya)

A válogatott felkészülési programja:
2026. január 9., 19.00: Magyarország–Románia

Az Európa-bajnokság csoportjai:
A-csoport (Herning): Németország, Spanyolország, Ausztria, Szerbia
B-csoport (Herning): Dánia, Portugália, Észak-Macedónia, Románia
C-csoport (Oslo): Franciaország, Norvégia, Csehország, Ukrajna
D-csoport (Oslo): Szlovénia, Feröer, Montenegró, Svájc
E-csoport (Malmö): Svédország, Horvátország, Hollandia, Grúzia
F-csoport (Kristianstad): MAGYARORSZÁG, Izland, Lengyelország, Olaszország

A magyar válogatott csoportmérkőzései: 
2026. január 16., 20.30: Magyarország–Lengyelország
2026. január 18., 20.30: Olaszország–Magyarország
2026. január 20., 20.30: Magyarország–Izland

