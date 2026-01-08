Imre Bence elárulta, ott lehet-e az Európa-bajnokságon

A magyar férfi kézilabda-válogatott Felcsúton kezdte meg a felkészülést a jövő héten rajtoló dán, norvég, svéd közös rendezésű Európa-bajnokságra. Chema Rodríguez keretében ott van a jelenleg még a Kielben kézilabdázó Imre Bence is. A jobbszélső az NSO Tv kérdéseire válaszolva beszélt hasfalsérüléséről, a nyári hazatérésről, a válogatott esélyeiről és arról is, beszéltek-e már szüleivel, Kökény Beatrixszal és Imre Gézával a pár nap múlva kezdődő kontinenstornáról.

A magyar férfiválogatott 20 fős kerete:

Kapusok: BARTUCZ László (MT Melsungen, német), PALASICS Kristóf (MT Melsungen), ANDÓ Arián (Mol Tatabánya KC)

Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel, német), SZILÁGYI Benjámin (OTP Bank-Pick Szeged), RODRÍGUEZ Pedro (Mol Tatabánya)

Jobbátlövők: ILIC Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (USAM Nimes Gard, francia)

Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock), HANUSZ Egon (Cesson Rennes, francia), LUKÁCS Péter (Elverum), PERGEL Andrej (La Rioja, spanyol)

Beállók: BÁNHIDI Bence (OTP Bank-Pick Szeged), PAPP Tamás (Mol Tatabánya KC), ROSTA Miklós (Dinamo Bucuresti, román), SIPOS Adrián (MT Melsungen)

Balátlövők: BODÓ Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), LIGETVÁRI Patrik (One Veszprém HC), SZITA Zoltán (Orlen Wisla Plock)

Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), KRAKOVSZKI Bence (MOL Tatabánya)