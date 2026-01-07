Az Inter folytatta győzelmi sorozatát

Nemzeti Sportrádió

2026.01.07. 22:48
Federico Dimarco gólt szerzett Parmában (Fotó: Getty Images)
Internazionale Parma Serie A
Az Internazionale Federico Dimarco és Marcus Thuram góljával 2–0-s győzelmet aratott Parmában az olasz labdarúgó-bajnokság (Serie A) 19. fordulójában. Az Udinese Torinóban nyert, míg a Lazio és a Fiorentina döntetlent játszott egymással.
Olasz labdarúgás
3 órája

A Napoli fontos pontokat bukott a kiesőjelölt ellen

Az Atalanta Bolognában nyert Nikola Krsztovics duplájával.

A Napoli botlásának mindkét milánói csapat örülhetett, közülük az Inter Parmában próbálta megerősíteni vezető helyét.

Az első félidőben a Parma és az Inter is eljutott kapufáig, de a vezetést a vendégek szerezték meg Federico Dimarco révén, a válogatott szárnyvédő a kapufa segítségével talált be a kapuba. Bár a játékvezető először les miatt nem adta meg a gólt, a videobíró azonban jelezte, hogy nem történt szabálytalanság.

A milánói csapat a nagy ködben a második félidőben is megtartotta az előnyét, a végén Ange-Yoann Bonny bevette egykori együttese hálóját, de videózás után a játékvezető ezt érvénytelenítette, utána azonban Marcus Thuram már érvényes gólt lőtt. Az egymás után hatodik győzelmét arató Inter négypontosra növelte előnyét a Milannal és a Napolival szemben, előbbi csapat azonban csütörtökön még pályára lép, így visszaállíthatja az egypontos különbséget. 0–2

Az Udinese az első félidőben nagy fölényben játszott Torinóban, de a helyzeteiből csak érvénytelen gólig jutott. Az 50. percben azonban már megszerezte a vezetést a friuli csapat, Nicolo Zaniolo viszonylag zavartalanul lőhetett középről a kapuba, megszerezve ötödik gólját a bajnokságban.

A 82. percben eldöntötte a mérkőzést az Udinese, Keinan Davis beadása után Jurgen Ekkelenkamp elpöccintette a kirepülő kapus fölött a labdát, és bár a földre került, felpattant, és közelről a kapuba gurított. Cesare Casadei fejese a 87. percben csak szépségtapasz volt. 1–2

A Lazio a Fiorentina ellen irányította a mérkőzés az első félidejét, több nagy helyzetet is kidolgozott, volt, hogy a toszkánok csak a gólvonalról tudtak menteni. Az 52. percben viszont már előnybe került a római csapat, Danilo Cataldi a Matias Vecinótól visszakapott labdát hét méterről lőtte a kapuba.

De csak négy percig volt előnyben a fővárosi együttes, az 56. percben Robin Gosens kapott remek kiugratást a balösszekötő helyén, és egy szép átvétel után ballal a kapuba lőtt. A 89. percben Mario Gila mellett Albert Gudmundsson harcolt ki büntetőt, majd ő értékesítette, ekkor már a Fiorentina vezetett. De még volt egy csavar a meccsben, Mattia Zaccagnit húzták vissza a tizenhatoson belül, Simone Sozza újabb tizenegyest ítélt: Pedro lába nem remegett meg, a Lazio megmentett egy pontot. 2–2

OLASZ SERIE A
19. forduló, szerdai mérkőzések
Lazio–Fiorentina 2–2 (Cataldi 52., Pedro 90+5. – 11-esből, ill. Gosens 56., A. Gudmundsson 89. – 11-esből)
Parma–Internazionale 0–2 (Dimarco 44., M. Thuram 90+8.)
Torino–Udinese 1–2 (Casadei 87., ill. Zaniolo 50., Ekkelenkamp 82.)
Bologna–Atalanta 0–2 (Krsztovics 37., 60.)
Napoli–Hellas Verona 2–2 (McTominay 54., Di Lorenzo 82., ill. Frese 16., G. Orban 27. – 11-esből)

A TOVÁBBI PROGRAM
Csütörtökön játsszák
18.30: Cremonese–Cagliari (Tv: Match4)
20.45: Milan–Genoa (Tv: Match4)
Kedden játszották
Sassuolo–Juventus 0–3 (Muharemovic 16. – öngól, Miretti 62., J. David 63.)
Pisa–Como 0–3 (Perrone 69., Duvikasz 75., 90+5. – a másodikat 11-esből)
Lecce–Roma 0–2 (Ferguson 14., Dovbik 71.)

   
BL / EL / CL HELYEKMGyDVL–KGkP
1. Internazionale1814440–15+2542
2. Milan17115128–13+1538
3. Napoli18122428–15+1338
4. Juventus19106327–16+1136
5. Roma1912722–12+1036
6. Como1896326–12+1433
7. Atalanta1977523–19+428
8. Bologna1875625–19+626
9. Lazio1967620–16+425
10. Udinese1974820–30–1025
11. Sassuolo1965823–25–223
12. Torino1965821–30–923
13. Cremonese1856718–21–321
14. Cagliari1846819–25–618
15. Parma1846812–21–918
16. Lecce1845912–25–1317
17. Genoa1836918–28–1015
18. Fiorentina19271020–30–1013
19. Verona1827915–30–1513
20. Pisa1919913–28–1512

 

