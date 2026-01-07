Az Inter folytatta győzelmi sorozatát
A Napoli fontos pontokat bukott a kiesőjelölt ellen
A Napoli botlásának mindkét milánói csapat örülhetett, közülük az Inter Parmában próbálta megerősíteni vezető helyét.
Az első félidőben a Parma és az Inter is eljutott kapufáig, de a vezetést a vendégek szerezték meg Federico Dimarco révén, a válogatott szárnyvédő a kapufa segítségével talált be a kapuba. Bár a játékvezető először les miatt nem adta meg a gólt, a videobíró azonban jelezte, hogy nem történt szabálytalanság.
A milánói csapat a nagy ködben a második félidőben is megtartotta az előnyét, a végén Ange-Yoann Bonny bevette egykori együttese hálóját, de videózás után a játékvezető ezt érvénytelenítette, utána azonban Marcus Thuram már érvényes gólt lőtt. Az egymás után hatodik győzelmét arató Inter négypontosra növelte előnyét a Milannal és a Napolival szemben, előbbi csapat azonban csütörtökön még pályára lép, így visszaállíthatja az egypontos különbséget. 0–2
Az Udinese az első félidőben nagy fölényben játszott Torinóban, de a helyzeteiből csak érvénytelen gólig jutott. Az 50. percben azonban már megszerezte a vezetést a friuli csapat, Nicolo Zaniolo viszonylag zavartalanul lőhetett középről a kapuba, megszerezve ötödik gólját a bajnokságban.
A 82. percben eldöntötte a mérkőzést az Udinese, Keinan Davis beadása után Jurgen Ekkelenkamp elpöccintette a kirepülő kapus fölött a labdát, és bár a földre került, felpattant, és közelről a kapuba gurított. Cesare Casadei fejese a 87. percben csak szépségtapasz volt. 1–2
A Lazio a Fiorentina ellen irányította a mérkőzés az első félidejét, több nagy helyzetet is kidolgozott, volt, hogy a toszkánok csak a gólvonalról tudtak menteni. Az 52. percben viszont már előnybe került a római csapat, Danilo Cataldi a Matias Vecinótól visszakapott labdát hét méterről lőtte a kapuba.
De csak négy percig volt előnyben a fővárosi együttes, az 56. percben Robin Gosens kapott remek kiugratást a balösszekötő helyén, és egy szép átvétel után ballal a kapuba lőtt. A 89. percben Mario Gila mellett Albert Gudmundsson harcolt ki büntetőt, majd ő értékesítette, ekkor már a Fiorentina vezetett. De még volt egy csavar a meccsben, Mattia Zaccagnit húzták vissza a tizenhatoson belül, Simone Sozza újabb tizenegyest ítélt: Pedro lába nem remegett meg, a Lazio megmentett egy pontot. 2–2
OLASZ SERIE A
19. forduló, szerdai mérkőzések
Lazio–Fiorentina 2–2 (Cataldi 52., Pedro 90+5. – 11-esből, ill. Gosens 56., A. Gudmundsson 89. – 11-esből)
Parma–Internazionale 0–2 (Dimarco 44., M. Thuram 90+8.)
Torino–Udinese 1–2 (Casadei 87., ill. Zaniolo 50., Ekkelenkamp 82.)
Bologna–Atalanta 0–2 (Krsztovics 37., 60.)
Napoli–Hellas Verona 2–2 (McTominay 54., Di Lorenzo 82., ill. Frese 16., G. Orban 27. – 11-esből)
A TOVÁBBI PROGRAM
Csütörtökön játsszák
18.30: Cremonese–Cagliari (Tv: Match4)
20.45: Milan–Genoa (Tv: Match4)
Kedden játszották
Sassuolo–Juventus 0–3 (Muharemovic 16. – öngól, Miretti 62., J. David 63.)
Pisa–Como 0–3 (Perrone 69., Duvikasz 75., 90+5. – a másodikat 11-esből)
Lecce–Roma 0–2 (Ferguson 14., Dovbik 71.)
|BL / EL / CL HELYEK
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|18
|14
|–
|4
|40–15
|+25
|42
|2. Milan
|17
|11
|5
|1
|28–13
|+15
|38
|3. Napoli
|18
|12
|2
|4
|28–15
|+13
|38
|4. Juventus
|19
|10
|6
|3
|27–16
|+11
|36
|5. Roma
|19
|12
|–
|7
|22–12
|+10
|36
|6. Como
|18
|9
|6
|3
|26–12
|+14
|33
|7. Atalanta
|19
|7
|7
|5
|23–19
|+4
|28
|8. Bologna
|18
|7
|5
|6
|25–19
|+6
|26
|9. Lazio
|19
|6
|7
|6
|20–16
|+4
|25
|10. Udinese
|19
|7
|4
|8
|20–30
|–10
|25
|11. Sassuolo
|19
|6
|5
|8
|23–25
|–2
|23
|12. Torino
|19
|6
|5
|8
|21–30
|–9
|23
|13. Cremonese
|18
|5
|6
|7
|18–21
|–3
|21
|14. Cagliari
|18
|4
|6
|8
|19–25
|–6
|18
|15. Parma
|18
|4
|6
|8
|12–21
|–9
|18
|16. Lecce
|18
|4
|5
|9
|12–25
|–13
|17
|17. Genoa
|18
|3
|6
|9
|18–28
|–10
|15
|18. Fiorentina
|19
|2
|7
|10
|20–30
|–10
|13
|19. Verona
|18
|2
|7
|9
|15–30
|–15
|13
|20. Pisa
|19
|1
|9
|9
|13–28
|–15
|12