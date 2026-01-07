Az Inter folytatta győzelmi sorozatát

A Napoli botlásának mindkét milánói csapat örülhetett, közülük az Inter Parmában próbálta megerősíteni vezető helyét.

Az első félidőben a Parma és az Inter is eljutott kapufáig, de a vezetést a vendégek szerezték meg Federico Dimarco révén, a válogatott szárnyvédő a kapufa segítségével talált be a kapuba. Bár a játékvezető először les miatt nem adta meg a gólt, a videobíró azonban jelezte, hogy nem történt szabálytalanság.

A milánói csapat a nagy ködben a második félidőben is megtartotta az előnyét, a végén Ange-Yoann Bonny bevette egykori együttese hálóját, de videózás után a játékvezető ezt érvénytelenítette, utána azonban Marcus Thuram már érvényes gólt lőtt. Az egymás után hatodik győzelmét arató Inter négypontosra növelte előnyét a Milannal és a Napolival szemben, előbbi csapat azonban csütörtökön még pályára lép, így visszaállíthatja az egypontos különbséget. 0–2

Az Udinese az első félidőben nagy fölényben játszott Torinóban, de a helyzeteiből csak érvénytelen gólig jutott. Az 50. percben azonban már megszerezte a vezetést a friuli csapat, Nicolo Zaniolo viszonylag zavartalanul lőhetett középről a kapuba, megszerezve ötödik gólját a bajnokságban.

A 82. percben eldöntötte a mérkőzést az Udinese, Keinan Davis beadása után Jurgen Ekkelenkamp elpöccintette a kirepülő kapus fölött a labdát, és bár a földre került, felpattant, és közelről a kapuba gurított. Cesare Casadei fejese a 87. percben csak szépségtapasz volt. 1–2

A Lazio a Fiorentina ellen irányította a mérkőzés az első félidejét, több nagy helyzetet is kidolgozott, volt, hogy a toszkánok csak a gólvonalról tudtak menteni. Az 52. percben viszont már előnybe került a római csapat, Danilo Cataldi a Matias Vecinótól visszakapott labdát hét méterről lőtte a kapuba.

De csak négy percig volt előnyben a fővárosi együttes, az 56. percben Robin Gosens kapott remek kiugratást a balösszekötő helyén, és egy szép átvétel után ballal a kapuba lőtt. A 89. percben Mario Gila mellett Albert Gudmundsson harcolt ki büntetőt, majd ő értékesítette, ekkor már a Fiorentina vezetett. De még volt egy csavar a meccsben, Mattia Zaccagnit húzták vissza a tizenhatoson belül, Simone Sozza újabb tizenegyest ítélt: Pedro lába nem remegett meg, a Lazio megmentett egy pontot. 2–2

OLASZ SERIE A

19. forduló, szerdai mérkőzések

Lazio–Fiorentina 2–2 (Cataldi 52., Pedro 90+5. – 11-esből, ill. Gosens 56., A. Gudmundsson 89. – 11-esből)

Parma–Internazionale 0–2 (Dimarco 44., M. Thuram 90+8.)

Torino–Udinese 1–2 (Casadei 87., ill. Zaniolo 50., Ekkelenkamp 82.)

Bologna–Atalanta 0–2 (Krsztovics 37., 60.)

Napoli–Hellas Verona 2–2 (McTominay 54., Di Lorenzo 82., ill. Frese 16., G. Orban 27. – 11-esből)

A TOVÁBBI PROGRAM

Csütörtökön játsszák

18.30: Cremonese–Cagliari (Tv: Match4)

20.45: Milan–Genoa (Tv: Match4)

Kedden játszották

Sassuolo–Juventus 0–3 (Muharemovic 16. – öngól, Miretti 62., J. David 63.)

Pisa–Como 0–3 (Perrone 69., Duvikasz 75., 90+5. – a másodikat 11-esből)

Lecce–Roma 0–2 (Ferguson 14., Dovbik 71.)