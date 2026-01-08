Nemzeti Sport Gála: megjósolhatatlan, ki fut be a csapatoknál

Az Év csapata kategória a kezdetektől, 1958-tól jelen van a sportgálán. Gyakran heves vitákra adott azonban okot, hogy a klasszikus csapatsportágak miként vethetők egybe például egy kajakpáros vagy egy úszóváltó teljesítményével. Egészen 2017-ig ugyanazon szavazási kategóriába tartoztak ezen sportágak képviselői, a voksolást kiíró Magyar Sportújságírók Szövetsége kilenc éve úgy döntött, hogy külön-külön megválasztja a legjobb együttest a hagyományos csapatsportágakban és az egyéni sportágak csapatversenyeiben.

Az FTC férfi vízilabdacsapata (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A hagyományos csapatsportok kategóriájában az egyik jelölt a Ferencváros férfi vízilabdacsapata, amely mindent megnyert 2025-ben: bajnok, kupagyőztes, Bajnokok Ligája-győztes lett, és az európai Szuperkupát is elhódította. „Nagyon sokat tettünk ezért, hogy egymás után másodszor itt vagyunk – mondta Manhercz Krisztián. – Ebben a naptári évben negyvennégy mérkőzésen nem szenvedtünk vereséget rendes játékidőben, csak két döntetlen utáni ötméterespárbajban maradtunk alul, és sikerült megnyernünk minden kupasorozatot. Sokan gondolhatják, hogy ez természetes – de abszolút nem könnyű.”

A Győri ETO női kézilabdacsapata (Fotó: Szabó Miklós)

A kategória másik jelöltje a Győri ETO KC női kézilabda-együttese, amely a klub történetének hetedik BL-elsőségével koronázta meg 2025-ös szereplését, és ismét megnyerte a magyar bajnokságot is. „A BL és a magyar bajnokság megnyerésének kulcsa a csapategységünk, a győzni akarásunk és a hitünk volt, valamint az a munka, amelyet mindannyian elvégeztünk a siker érdekében – mondta lapunknak Dione Housheer, a győriek holland légiósa.

A díjra a harmadik jelölt a férfi jégkorong-válogatott, amelynek 2025-ben sikerült az, ami három korábbi alkalommal nem: benn maradt az A-csoportban. Galló Vilmos, az együttes csatára így beszélt a Nemzeti Sportnak: „Nagyon örülünk, nagyon profi munka folyik Majoross Gergely és stábja irányításával. Jó ellenfeleket tudtunk megverni, a vébé már más tészta, hiszen sok, NHL-ből vagy nívós ligából érkező játékossal kellett felvenni a versenyt. A kazahok elleni találkozón sikerült kiharcolni a bennmaradást. Szerintem jó esélyünk van a címre, két kimagasló csapat került mellénk, szorítok, hogy a díj hozzánk kerüljön.”

A férfi jégkorong-válogatott (Fotó: Getty Images)

Az egyéni sportágak csapatversenyében két vizes sportág is képviselteti magát. Az egyik a Kurucz Levente és Nádas Bence alkotta férfi kajak kettes, amely a milánói vb-n 500 méteren diadalmaskodott. „A jelölés már önmagában is nagyon megtisztelő, az meg különösen, hogy az újságírók úgy gondolják, ott van a helyünk a legjobb háromban – mondta lapunknak Kurucz Levente. – Bence azt mondta, hogy a végeredmény olykor nem egyenesen arányos az elért sikerekkel, de ebben a kategóriában mi vagyunk az egyetlenek, akik olimpiai számban nyertek világbajnoki címet az idén…”

A másik pedig a nyílt vízi úszóváltó, amely a Fábián Bettina, Mihályvári-Farkas Viktória, Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf összetételben hozott a horvátországi Eb-ről aranyérmet, a szingapúri vb-n pedig bronzérmes lett. „Nehéz és tanulságos éven vagyok túl – fogalmazott Fábián Bettina. – De ez a váltó mindig kitesz magáért, nagyon szeretjük egymást, az elmúlt időszakban mindig sikerült a világbajnoki dobogó, az Eb-győzelem pedig elvárás is volt. Nagyon várjuk a gálát, Dáviddal biztosan ott leszünk az Operaházban.”

A kategória harmadik jelöltje a férfi kardcsapat. Az együttes az utóbbi években mindig a jelöltek között volt, 2023-ban nyert is. Tavaly Genovában újra Európa-bajnok lett Szilágyi Áron, Szatmári András, Rabb Krisztián, Iliász Nikolász összeállításban. A néhány héttel később rendezett, szintén olaszok elleni vb-döntőben a magyaroknál Gémesi Csanád vívott Tbilisziben (Szatmári helyett) az ezüstérmes csapatban. „Örülök, hogy a tavalyi után idén is ott lehetek a gálán – az elsőt is élveztem, jó volt a hangulat, jó volt ott lenni az Operában, az ideit is nagyon várom már. A hétvégén Tuniszban versenyzünk, de a Magyar Vívószövetség segít abban, hogy ott lehessünk a gálán” – mondta Rabb Krisztián.

A fogyatékos sportolóknál az egyik jelölt a speciális olimpiai hófutó vegyes váltó. A Gerbosics Kitti, Kollarics Hajnalka Vivien, Sándor Béla, Szóráth Sándor összeállítású négyes megnyerte a 4x100 méteres váltót a torinói világjátékokon. „Büszke vagyok a teljesítményünkre, hiszen talán a legerősebb divízióban indultunk – mondta lapunknak Szóráth Sándor. – Számoltunk a jelöléssel, nagyon örülünk neki. Megtisztelő, hogy egyéniben bekerültem a legjobb tíz jelölt közé, sajnos a háromba nem sikerült, de büszke vagyok, hogy a csapattal igen.”

Az Év fogyatékos csapata lehet a szerv­átültetett asztalitenisz férfi páros is. A Szendi János, Bácsi Bernát alkotta kettős a drezdai világjátékokon magabiztos játékkal szerezte meg az aranyérmet. „Több jelölésem is volt, 2003-ban a röplabdacsapattal el is nyertük ezt a megtisztelő címet, mielőtt Bernáttal 2023-ban minket találtak a legjobbnak – mondta Szendi János. – A világbajnokságokon 2022 óta veretlenek vagyunk. Bár távolabb lakunk egymástól, hajt minket a sportág szeretete.”

Bácsi Bernát tagja a kategória harmadik jelöltjének, a vegyes párosnak is, ott Jakucs Edina oldalán nyert aranyérmet Drezdában. „Az elmúlt tizenöt évben nem volt még ilyen sikeres a transzplantált válogatott – mondta lapunknak Bácsi Bernát. – Sorozatban negyedszer kerültem be a legjobb három jelölt közé. Ez a legjobb visszajelzés egy sportoló életében.”

Az eddigi győztesek Az Év csapata (hagyományos) 1958: férfi vízilabda-válogatott 1959: férfi párbajtőr-válogatott 1960: férfi öttusa-válogatott 1961: férfi vízilabda-válogatott 1962: férfi vízilabda-válogatott 1963: férfi öttusa-válogatott 1964: olimpiai labdarúgó-válogatott 1965: női kézilabda-válogatott 1966: férfi öttusa-válogatott 1967: férfi öttusa-válogatott 1968: férfi párbajtőr-válogatott 1969: junior férfi öttusa-válogatott 1970: férfi öttusa-válogatott 1971: férfi párbajtőr-válogatott 1972: férfi párbajtőr-válogatott 1973: férfi vízilabda-válogatott 1974: férfi vízilabda-válogatott 1975: férfi öttusa-válogatott 1976: férfi vízilabda-válogatott 1977: férfi vízilabda-válogatott 1978: férfi sakkválogatott 1979: férfi asztalitenisz-válogatott 1980: Regőczy, Sallai jégtánckettős 1981: férfi kardválogatott 1982: férfi kardválogatott 1983: férfi öttusa-válogatott 1984: fogathajtó-válogatott 1985: labdarúgó-válogatott 1986: férfi kézilabda-válogatott 1987: férfi öttusa-válogatott 1988: férfi öttusa-válogatott 1989: férfi öttusa-válogatott 1990: női sakkválogatott 1991: férfi kajaknégyes 1992: női kajaknégyes 1993: férfi vízilabda-válogatott 1994: női vízilabda-válogatott 1995: Horváth, Kolonics férfi kenukettes 1996: Horváth, Kolonics férfi kenukettes 1997: férfi vízilabda-válogatott 1998: férfi párbajtőr-válogatott 1999: férfi vízilabda-válogatott 2000: férfi vízilabda-válogatott 2001: Pető, Haller kétpárevezős 2002: Pető, Haller kétpárevezős 2003: férfi vízilabda-válogatott 2004: férfi vízilabda-válogatott 2005: Kovács, Janics női kajakkettes 2006: Kovács, Janics női kajakkettes 2007: férfi kardválogatott 2008: férfi vízilabda-válogatott 2009: U20-as labdarúgó-válogatott 2010: Kovács, Janics női kajakkettes 2011: Ferencváros női kézilabdacsapat 2012: Dombi, Kökény férfi kajakkettes 2013: férfi vízilabda-válogatott 2014: Győri ETO KC női kézilabdacsapat 2015: labdarúgó-válogatott 2016: labdarúgó-válogatott 2017: Győri ETO KC női kézilabdacsapat 2018: Győri ETO KC női kézilabdacsapat 2019: FTC-Telekom férfi vízilabdacsapata 2020: labdarúgó-válogatott 2021: női vízilabda-válogatott 2022: labdarúgó-válogatott 2023: labdarúgó-válogatott 2024: női kézilabda-válogatott Az év csapata (az egyéni sportágak csapatversenyében) 2017: tenisz Davis-kupa-válogatott 2018: férfi rövid pályás gyorskorcsolyaváltó 2019: Babos Tímea, Kristina Mladenovic teniszpáros 2020: Babos Tímea, Kristina Mladenovic teniszpáros 2021: női kajak négyes 2022: női kardválogatott 2023: férfi kardválogatott 2024: férfi párbajtőr-válogatott Az Év fogyatékos csapata 2015: férfi speciális olimpiai kosárlabda-válogatott 2016: női kerekesszékes vívóválogatott 2017: női kerekesszékes vívóválogatott 2018: női kerekesszékes vívóválogatott 2019: férfi speciális olimpiai kosárlabda-válogatott 2020: – 2021: női kerekesszékes vívóválogatott 2022: női kerekesszékes vívóválogatott 2023: szervátültetett asztalitenisz vegyes páros 2024: női kerekesszékes vívóválogatott