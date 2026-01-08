Nemzeti Sportrádió

NBA: a Utah ellen állt újra győzelmi pályára az OKC, Bostonban nyert a Denver

2026.01.08. 07:21
null
Shai Gilgeous-Alexander (2) 46 pontot dobott a Utah ellen (Fotó: Getty Images)
Nem kevesebb, mint tizenkét mérkőzést rendeztek az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) magyar idő szerint csütörtökön hajnalban.

Az Oklahom City Thunder két vesztes meccs után győzött az alapszakaszban – a címvédő a Utah Jazzt múlta felül 129–125-re hosszabbítás után, elsősorban Shai Gilgeous-Alexander parádés játékának köszönhetően, aki ezúttal 46 ponttal jártult hozzá csapata sikeréhez.

A Keleti konferencia első helyezettje, a Detroit Pistons 108–93-ra verte a Chicago Bullst. Isaiah Stewart karriercsúcsot jelentő 31 pontot dobott a mérkőzésen.

A játéknap talál legnagyobb érdeklődéssel várt mérkőzésén a Denver Nuggets 114–110-re nyert a Boston Celtics ellen. Az utolsó negyed előtt még a rekordbajnok vezetett, de egy 14–0-s rohanásnak is köszönhetően a Nuggets a végén maga javára fordította az összecsapást. Jamal Murray 22 góllal és 17 gólpasszal járult hozzá a denveri győzelemhez. 

NBA 
ALAPSZAKASZ
Charlotte Hornets–Toronto Raptors 96–97
Detroit Pistons–Chicago Bulls 108–93
Philadeplhia 76ers–Washington Wizards 131–110
Boston Celtics–Denver Nuggets 110–114
Atlanta Hawks–New Orleans Pelicans 117–100
Brooklyn Nets–Orlando Magic 103–104 – h. u.
New York Knicks–Los Angeles Clippers 123–111
Memphis Grizzlies–Phoenix Suns 98–117
Oklahoma City Thunder–Utah Jazz 129–125 – h. u. 
San Antonio Spurs–Los Angeles Lakers 107–91
Golden State Warrios–Milwaukee Bucks 120–113
Portland Trail Blazers–Houston Rockets 103–102

 

