NBA: a Utah ellen állt újra győzelmi pályára az OKC, Bostonban nyert a Denver

Az Oklahom City Thunder két vesztes meccs után győzött az alapszakaszban – a címvédő a Utah Jazzt múlta felül 129–125-re hosszabbítás után, elsősorban Shai Gilgeous-Alexander parádés játékának köszönhetően, aki ezúttal 46 ponttal jártult hozzá csapata sikeréhez.

A Keleti konferencia első helyezettje, a Detroit Pistons 108–93-ra verte a Chicago Bullst. Isaiah Stewart karriercsúcsot jelentő 31 pontot dobott a mérkőzésen.

A játéknap talál legnagyobb érdeklődéssel várt mérkőzésén a Denver Nuggets 114–110-re nyert a Boston Celtics ellen. Az utolsó negyed előtt még a rekordbajnok vezetett, de egy 14–0-s rohanásnak is köszönhetően a Nuggets a végén maga javára fordította az összecsapást. Jamal Murray 22 góllal és 17 gólpasszal járult hozzá a denveri győzelemhez.

NBA

ALAPSZAKASZ

Charlotte Hornets–Toronto Raptors 96–97

Detroit Pistons–Chicago Bulls 108–93

Philadeplhia 76ers–Washington Wizards 131–110

Boston Celtics–Denver Nuggets 110–114

Atlanta Hawks–New Orleans Pelicans 117–100

Brooklyn Nets–Orlando Magic 103–104 – h. u.

New York Knicks–Los Angeles Clippers 123–111

Memphis Grizzlies–Phoenix Suns 98–117

Oklahoma City Thunder–Utah Jazz 129–125 – h. u.

San Antonio Spurs–Los Angeles Lakers 107–91

Golden State Warrios–Milwaukee Bucks 120–113

Portland Trail Blazers–Houston Rockets 103–102