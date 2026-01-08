Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: hisznek a Trieste elleni egyenlítésben a szolnokiak

FAZEKAS ZOLTÁNFAZEKAS ZOLTÁN
• Trieszt
2026.01.08. 06:31
null
Somogyi Ádám szerint a regeneráción volt a hangsúly a második meccs előtt (Fotó: Czinege Melinda)
Bízik az idegenbeli javításban a magyar bajnok Szolnok, amelynek csütörtökön a lehetséges harmadik felvonásért Triesztben kellene nyernie a miskolci vereség után.

Érthető módon kissé nyomott hangulatban gyülekeztek szerdán 13 óra tájban a Tiszaligeti sportcsarnoknál az NHSZ-Szolnoki Olajbányász játékosai. A csapat a keddi első, miskolci találkozón elveszítette pályaelőnyét az olasz Pallacanestro Trieste ellen a Bajnokok Ligája playinjének, tehát a 16 közé jutásért vívott párharc első felvonásán. A piros-feketék az első félidőben szinte végig vezettek, ám a napi rossz dobóformáért (3/22 a triplavonalon túlról) súlyos árat fizettek: 82–62-re kikaptak a második félidőben jól játszó, a hárompontosokat a vendéglátóval ellentétben jól (41 százalék) dobó ötszörös olasz bajnoktól. 

Sokkal jobb lett a hangulat, miután Rudner Gábor hógolyócsatát robbantott ki a létesítmény előtt, munícióból volt bőven, Szolnokon is rengeteg esett az elmúlt 48 órában, a város délelőtt kétségbeesetten próbált kiszabadulni a hó fogságából. A keddi meccs közben sokszor bosszús Vedran Bosnic, az Olaj bosnyák edzője is jókedvűen érkezett meg, egyáltalán nem úgy tűnt, mint aki egy vereséget próbál meg feldolgozni, inkább azt mutatta a testbeszéde, mint aki már tudja, miként, milyen taktikával lehet „bevenni” Triesztet…  A magyar bajnoknak szorult helyzetből kell megpróbálnia kimenekülni, ehhez első lépésként bravúrra, idegenbeli győzelemre lenne szükség csütörtök este.

„Tény, gyengén dobtuk a hármasokat, kihagytunk olyan lehetőségeket is, amelyeket máskor álmunkból felkeltve is be tudunk dobni – mondta a Liszt Ferenc repülőtér felé tartó buszon Somogyi Ádám, az Olaj irányítója, aki 12 ponttal és három lepattanóval zárta az első meccset, de mind a négy távoli kísérlete célt tévesztett. – Emiatt nem kell aggódni, ugyanolyan önbizalommal fogjuk ezeket a dobásokat elvállalni Triesztben, mintha meg sem történt volna. Hiszünk magunkban és abban, hogy ezek legközelebb bemennek. Emellett az is gond volt, hogy főleg a fordulás után nem teremtettünk annyi üres dobóhelyzetet, amennyit kellett volna, ennek is megvoltak az okai. Elemeztük a történteket, és csütörtökön remélhetőleg javítunk.”

A félidőben egypontos hátrányban lévő Szolnok a harmadik negyedben elbizonytalanodott támadásban, az olaszok pedig egyre többször találtak be távolról, elhúztak, s bár a piros-feketék nem adták fel, húszpontos vereséget szenvedtek.

„Lehet változtatni a taktikán két nap alatt is, de egyéni képességek terén nem fogjuk lehozni a csillagokat Triesztben sem, elsősorban a regeneráción volt most a hangsúly – folytatta a 25 éves hátvéd. – Egy kis finomhangolás kell a második meccs előtt, főleg abban kell változtatnunk, hogy a Trieste védekezését hogyan tudjuk úgy megbontani, hogy a mi erősségeinket többször ki tudjuk használni. Alapvetően azt kaptuk az olaszoktól, amire számítottunk, talán váratlan dolognak az számított, hogy a védőspecialista mexikói Juan Toscano-Andersont, aki 2022-ben NBA-bajnok lett a Golden State Warriors együttesével és alapvetően hármas-négyes poszton szerepel, rám és Krnjajszki Boriszra állították, emiatt a váltásoknál kevesebb magasságkülönbségből adódó lehetőségünk maradt a centereinkkel, kevesebb előnyt tudtunk ebből kovácsolni.”

A csapat némi késéssel, de este hét órakor megérkezett Velencébe, ahol az ellenfél által küldött buszra szállt, és nagyjából két óra múlva megérkezett az impozáns trieszti hotelbe, amely közel van a tengerparthoz. Este már nem volt lehetőség edzeni, így a majdnem hétezer néző befogadására alkalmas sportcsarnokkal a csütörtök délelőtti tréningen ismerkednek meg a játékosok.

Élet-halál meccs lesz, megpróbálunk mindent beleadni és megtenni azért, hogy legyen harmadik találkozó is Miskolcon. Agresszív, nagyszerű csapat az ellenfél, nagyon jól kell teljesítenünk, hogy Triesztben nyerni tudjunk. Reméljük, sokan eljönnek és buzdítanak minket Olaszországban is.
VÉLEMÉNY – RUDNER Gábor, a Szolnok bedobója

FÉRFI KOSÁRLABDA BAJNOKOK LIGÁJA 
RÁJÁTSZÁS A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
20.00: Pallacanestro Trieste (olasz)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász (Tv: M4 Sport)
Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Trieste javára

 

 

