La Liga: a hosszabbításban mentette döntetlenre hazai meccsét a Celta

Már a 12. percben vezetést szerzett az első három meccsén nyeretlen Girona a hozzá hasonlóan győzelem nélkül álló Celta Vigo otthonában. A főszereplő a katalán csapat ukrán csatára, Vladiszlav Vanat volt, a 23 éves támadó Iván Martín passzát váltotta a gólra. A mérkőzésre ekkor jellemző volt, hogy a Celta többet birtokolta a labdát, többet is lőtt kapura, ám az igazán veszélyes helyzeteket inkább a vendégek alakították ki.

A második félidőre azonban már egészen brutális fölénybe kerültek a hazaiak, ám a szinte csak védekező Gironát a jól védő Paulo Gazzanigán kívül a szerencse is segítette. Így történt ez a 75. percben is, amikor az argentin kapus csúnyán aláfutott egy beívelésnek, ám a vigóiak csereként beállt svéd védője, Carl Starfelt hiába érkezett a lehető legjobb ütemben, fejese elkerülte a teljesen üresen maradt kaput. A Celta fölénye 92. percben érett góllá, akkor a Javi Ruedával szemben elkövetett szabálytalanság nyomán megítélt büntetőt Borja Iglesias értékesítette, s állította be az 1–1-es, egyik csapatnak sem igazán jó végeredményt.

SPANYOL LA LIGA

4. FORDULÓ

Celta Vigo–Girona 1–1 (Borja Iglesias 90+2. – 11-esből, ill. Vanat 12.)

Szombaton játszották

Getafe–Oviedo 2–0 (Mario Martín 45+4., Mayoral 45+9.)

Kiállítva: Vinas (80. – Oviedo)

Real Sociedad–Real Madrid 1–2 (Oyarzabal 56. – 11-esből, ill. Mbappé 12., Güler 44.)

Kiállítva: Huijsen (32. – Real Madrid)

Athletic Bilbao–Alavés 0–1 (Berenguer 57. – öngól)

Atlético Madrid–Villarreal 2–0 (Barrios 9., Nicolás González 52.)