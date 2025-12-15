Nemzeti Sportrádió

Bundesliga-csapat kispadjára ül le Juan Carlos Pastor

2025.12.15.
Juan Carlos Pastor nyáron veszi át a német csapat irányítását (Fotó: Getty Images)
A TSV Hannover-Burgdorf kézilabdacsapata hétfőn bejelentette, hogy a 2026–2027-es idénytől Juan Carlos Pastor lesz az együttes vezetőedzője.

Juan Carlos Pastorral kétéves szerződést kötött a TSV Hannover-Burgdorf, a spanyol szakember nyáron Christian Prokop helyét veszi át a csapat kispadján – közölte a német klub a honlapján.

„Nagy örömmel köszöntjük Pastort klubunkban, aki nemzetközileg elismert edző. Új lendületet ad majd a csapatnak és a klubnak a következő idényben. A legmagasabb szinten szerzett széles körű tapasztalatának köszönhetően pontosan tudja, hogyan kell egy csapatot fejleszteni, s az üldözői szerepkörből kimozdítani, valamint azzal is tisztában van, hogyan kell világszínvonalú játékosokat képezni” – nyilatkozta Sven-Sören Christophersen sportigazgató.

„Attól a pillanattól fogva, hogy lehetőségem nyílt csatlakozni a klubhoz, úgy éreztem, ez a megfelelő hely a karrierem folytatására – mondta Juan Carlos Pastor. Nem hezitáltam, mert meggyőzött a klub erős lábakon álló sportprojektje, stabilitása és a további növekedésre irányuló egyértelmű törekvése. Nagy potenciállal rendelkező csapatot látok, elkötelezett játékosokkal és olyan szurkolótáborral, amely él-hal a kézilabdáért. Nagyon hálás vagyok a klubvezetés belém vetett bizalmáért, és remélem, meg tudom ezt hálálni az elkövetkező időszakban. Ugyanazokban az értékekben hiszünk: a kemény munkában, a fegyelemben, a küzdőszellemben, és egyaránt világos elképzelésünk van arról, milyen úton szeretnénk járni.”

Az 57 éves edző először szülővárosa csapatát, a Valladolidot irányította 2013-ig, közben 2004 és 2008 között a spanyol válogatott szövetségi kapitánya volt, amellyel 20 évvel ezelőtt világbajnok lett, majd Eb-ezüstérmes és olimpiai bronzérmes. A szakember 2013-tól tíz éven át volt a Pick Szeged edzője, s három bajnoki címet és egy Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett vele, illetve első idényében megnyerte az EHF-kupát. Pastor legutóbb az egyiptomi válogatott szövetségi kapitányaként dolgozott, amellyel az olimpián és a világbajnokságon is az 5. helyen végzett, míg tavaly megnyerte az Afrikai Nemzetek Kupát – idén nyáron távozott posztjáról.

A hannoveri csapat az előző idényben a 6. helyen végzett a Bundesligában, a mostani évadban viszont csak a 10. helyen áll, a Német Kupából pedig már kiesett a nyolcaddöntőben, ellenben az Európa-ligában első helyen jutott tovább csoportjából.

 

