Megvédte Xabi Alonsót a Barca egykori sztárja is

A 44 éves szakember most olyan helyről kapott támogatást, ahonnan a legkevésbé várta volna: a franciák volt világbajnok játékosa, az FC Barcelona futballistájaként két spanyol bajnoki címet, egy Bajnokok Ligája- és egy Spanyol Kupa-trófeát nyerő Thierry Henry mondta el véleményét az ügyben.

„Nem tudom, mit akar és mit nem akar kezdeni a labdával, de mindig röhejesnek tartom, amikor egy edző állása hat hónapnyi munka után veszélybe kerül. Személy szerint nem értek egyet az ilyesmivel” – mondta a CBS Sporton a jelenleg az egyik legtekintélyesebb szakkommentátorként számontartott egykori sztárfutballista.

„Persze azt tudjuk, hogy amikor olyan kluboknál dolgozol, mint a Real Madrid vagy a Barcelona, egy nap rossz hírre ébredsz – folytatta Henry. – Nem a tréner munkáját kell megkérdőjelezni, ha olyan helyzetbe kerül, mint most Alonso, hanem időt kell adni neki. Gareth Bale elmondta: egy ilyen helyen sokkal inkább menedzsernek, mint edzőnek kell lenni. Én más véleményen vagyok, de így mennek a dolgok a Real Madridnál.”

“I find it always ludicrous that a manager can be in trouble after being six months in a job. I don’t personally agree with that.”



Thierry Henry on the pressure facing Xabi Alonso at Real Madrid 🗣️ pic.twitter.com/8GmjbwCI75 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 10, 2025

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) 1–2 (1–2)

Madrid, Santiago Bernabéu Stadion. Vezette: Turpin (francia)

Real Madrid: Courtois – Valverde, Asencio (Endrick, 79.), Rüdiger, Carreras – Tchouaméni, Ceballos (Brahim Díaz, 67.) – Rodrygo, Jude Bellingham, Vinícius Júnior – Gonzalo García (Güler, 58.). Vezetőedző: Xabi Alonso

Man. City: Donnarumma – Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol, O'Reilly – Bernardo Silva, Nico González, Foden (Reijnders, 70.) – Cherki (Savinho, 70.), Doku (Aké, 88.) – Haaland (Marmus, 70.). Menedzser: Pep Guardiola

Gólszerző: Rodrygo (28.), ill. O'Reilly (35.), Haaland (43. – 11-esből)