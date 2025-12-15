Thomas Bach és Juan Antonio Samaranch Budapesten ünnepli a 130 éves MOB-ot

„Rendszeresen és nagy örömmel jövők Budapestre, és most, amikor a nemzetközi olimpiai mozgalom egyik alapítójának, a Magyar Olimpiai Bizottságnak a 130. évfordulóját ünnepeljük, két irányból is büszkeség tölthet minket el. Önök is büszkék lehetnek ezekre a tradíciókra, és mi is nagyon fontosnak tartjuk a magyarok szerepét az olimpiai családban” – kezdte a mondandóját a NOB-alelnöke, Juan Antonio Samaranch egy nagy adag dicsérettel, amely, ahogy ő fogalmazott, nem elfogultságon, hanem tapasztalatokon alapszik. Arról is hosszasan beszélt, hogy melyek azok a kivételes adottságok, amelyek miatt Budapest eddig is és a jövőben is az olimpiai mozgalom figyelmének közepében lehet.

„Először is egészen kivételes sportolói vannak ennek az apró nemzetnek, és tudjuk, hogy népességarányosan nincs még egy olyan sikeres nemzet a nyári olimpiákon, mint az önöké. Ha mindez nem lenne elég, elképesztő kapacitásaik vannak és kivételes tehetségük is ahhoz, hogy megrendezzék a világ legszínvonalasabb világeseményeit, ahogy ezt az elmúlt tizenöt évben mindezt többször tökéletesen be is bizonyították – folytatta Samaranch, majd egy harmadik szempontra is kitért. – A közönségük sport iránti szeretete páratlan, ami nem csak abban mutatkozik meg, ahogy a sajátjaikat képesek buzdítani egy világeseményen, de az is ritka, hogy ennyire értsék a sportokat, és ilyen lelkesen éltessék a külföldiek legjobbjait is. Ez egészen nagyvonalú és ritka sportszeretetre vall, vagyis mindezen erények kombinációja önöket a világ egyik legfontosabb sportnemzetévé emeli.”

Csisztu Zsuzsa és Juan Antonio Samaranch (Fotó: Árvai Károly)

„Budapest egy szóval? Gyönyörű” – adott szívet melengető választ Thomas Bach, a NOB korábbi elnöke arra a kérdésre, hogy mi ugrik be neki elsőre a magyar fővárosról.

„Itthon érzem magam, mindig is szerettem a magyar fővárosba jönni, mert Budapest egyszerűen gyönyörű, és nemcsak a város kivételes, hanem benne az emberek, akik olyan különlegessé teszik ezt a helyet” – folytatta a német sportdiplomata, aki a legutóbbi budapesti látogatása során megkapta a Magyar Érdemrend nagykeresztje kitüntetést, a külföldieknek adható legmagasabb állami elismerést, amelyet a Sándor Palotában Sulyok Tamás köztársasági elnöktől vehetett át.

Thomas Bach az esetleges budapesti olimpiai pályázati erényeiről és a magyar olimpiai múlt megkérdőjelezhetetlen értékeiről is beszélt, amikor azokra a kérdésekre vártunk választ tőle, hogy mik lehetnek egy közép-európai ország, vagy egy régió erényei egy pályázat során, amikor esetleg akkora hatalmak jönnek szembe, mint India, Németország, vagy a sporteseményekben újdonsült nagyhatalomként megjelenő Katar.

„Persze a források fontosak, de nem egyedüli szempontok, mivel az Agenda 2020 és fenntarthatóságot előtérbe helyező programunk számos olyan értéket mérlegel, amelyek önöknél gazdagon fellelhetőek: a meglévő és hihetetlenül dinamikusan fejlődő infrastruktúra, a nemzet sportszeretete, a szervezési gyakorlat és még sorolhatnám, úgyhogy ezek együtt nagyon pozitív irányba mutatnak, és ehhez csak gratulálni tudok a magyar barátaimnak” – folytatta Bach, aki természetesen további személyes benyomásairól is beszélt a Nemzeti Sportnak.

Csisztu Zsuzsa és Thomas Bach (Fotó: Árvai Károly)

A napokban jelentkezünk a két sportdiplomatával készült terjedelmesebb interjúval is.