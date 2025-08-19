La Liga: kiállt a Mallorca mellett Xabi Alonso

Még nem zárult le az első forduló a spanyol élvonalban, de a játékvezetés máris a kritikák kereszttüzébe került – ezúttal a Barcelona Mallorcán szerzett második gólja borzolta a kedélyeket országszerte.

A 3–0-s katalán sikerrel végződő mérkőzés 23. percében – 1–0-s Barca-vezetésnél – a Baleár-szigetekiek védője, Antonio Raillo „belenézett” Lamine Yamal lövésébe, majd elterült a földön. A lent maradó játékos láttán Juan Martínez Munuera játékvezető szájába is vette a sípot, ám meggondolta magát, és továbbengedte a vendégek akcióját, amelynek végén Ferrán Torres a kapuba talált, s a bíró meg is adta gólt.

A véleményes ítélet láttán a házigazdák vezetőedzője, Jagoba Arrasate tajtékzott – kapott is egy sárga lapot Munuerától –, s később is hangot adott elégedetlenségének.

„Azt hiszem, mindenki látta, mi történt. A múlt héten mindnyájunknak elmagyarázták, hogy a fejsérülésnél megáll a játék, és az előttem álló negyedik játékvezető szólt is Munuerának, hogy állítsa meg a meccset. A bíró a szájába vette a sípot. Mindenki azt gondolta, hogy megfújja, aztán a legnagyobb csodálkozásunkra megadta a gólt – nem igazán értem, miért. Utána odajött hozzám – amit egyébként köszönök –, és elmagyarázta nekem, hogy a játékos nem szédült meg, s amikor valaki a földre kerül, nem lehet tudni, hogy megszédült-e vagy sem. Tiltakoztunk, mert helytelenül ítélték meg az esetet. Az ilyesmi felbosszant, irritál, feldühít” – jelentette ki a tréner a mérkőzést követően.

Ahogyan az ilyenkor lenni szokott, az ítélet kedvezményezettjének legnagyobb riválisánál, a Real Madridnál is megszólaltak, ezúttal maga a vezetőedző, Xabi Alonso sietett támogatni mallorcai kollégáját a Diario AS-nek adott nyilatkozatában.

„Nem tisztem kommentálni, ami más csapatok mérkőzésén történik, de hallottam, amit Arrasate mondott, és elég jól elmagyarázta a dolgokat” – szólt a Real mesterének sommás véleménye.

Xabi Alonso a spanyol bajnokságban kedd este mutatkozik be vezetőedzőként, csapata 21 órától az Osaunát fogadja a Bernabéuban.