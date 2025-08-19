La Liga: kiállt a Mallorca mellett Xabi Alonso

Még nem zárult le az első forduló a spanyol élvonalban, de a játékvezetés máris a kritikák kereszttüzébe került – ezúttal a Barcelona Mallorcán szerzett második gólja borzolta a kedélyeket országszerte.
A 3–0-s katalán sikerrel végződő mérkőzés 23. percében – 1–0-s Barca-vezetésnél – a Baleár-szigetekiek védője, Antonio Raillo „belenézett” Lamine Yamal lövésébe, majd elterült a földön. A lent maradó játékos láttán Juan Martínez Munuera játékvezető szájába is vette a sípot, ám meggondolta magát, és továbbengedte a vendégek akcióját, amelynek végén Ferrán Torres a kapuba talált, s a bíró meg is adta gólt.
A véleményes ítélet láttán a házigazdák vezetőedzője, Jagoba Arrasate tajtékzott – kapott is egy sárga lapot Munuerától –, s később is hangot adott elégedetlenségének.
„Azt hiszem, mindenki látta, mi történt. A múlt héten mindnyájunknak elmagyarázták, hogy a fejsérülésnél megáll a játék, és az előttem álló negyedik játékvezető szólt is Munuerának, hogy állítsa meg a meccset. A bíró a szájába vette a sípot. Mindenki azt gondolta, hogy megfújja, aztán a legnagyobb csodálkozásunkra megadta a gólt – nem igazán értem, miért. Utána odajött hozzám – amit egyébként köszönök –, és elmagyarázta nekem, hogy a játékos nem szédült meg, s amikor valaki a földre kerül, nem lehet tudni, hogy megszédült-e vagy sem. Tiltakoztunk, mert helytelenül ítélték meg az esetet. Az ilyesmi felbosszant, irritál, feldühít” – jelentette ki a tréner a mérkőzést követően.
Ahogyan az ilyenkor lenni szokott, az ítélet kedvezményezettjének legnagyobb riválisánál, a Real Madridnál is megszólaltak, ezúttal maga a vezetőedző, Xabi Alonso sietett támogatni mallorcai kollégáját a Diario AS-nek adott nyilatkozatában.
„Nem tisztem kommentálni, ami más csapatok mérkőzésén történik, de hallottam, amit Arrasate mondott, és elég jól elmagyarázta a dolgokat” – szólt a Real mesterének sommás véleménye.
Xabi Alonso a spanyol bajnokságban kedd este mutatkozik be vezetőedzőként, csapata 21 órától az Osaunát fogadja a Bernabéuban.
SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ, keddi mérkőzés
21.00: Real Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2)
HÉTFŐN JÁTSZOTTÁK
Elche–Real Betis 1–1 (Valera 81., ill. Ruibal 21.)
VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK
Espanyol–Atlético Madrid 2–1 (Rubio 73., Milla 84., ill. J. Álvarez 37.)
Celta Vigo–Getafe 0–2 (Liso 47., Uche 72.)
Athletic Bilbao–Sevilla 3–2 (N. Williams 36. – 11-esből, Szannadi 43., R. Navarro 81., ill. Lukebakio 60., Agoumé 72.)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Mallorca–Barcelona 0–3 (Raphinha 7., Ferran Torres 23., Yamal 90+4.)
Kiállítva: Morlanes (33., Mallorca), Muriqi (39., Mallorca)
Alavés–Levante 2–1 (T. Martínez 36., Tenaglia 90+2., ill. Toljan 68.)
Valencia–Real Sociedad 1–1 (D. López 57., ill. Kubo 60.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Girona–Rayo Vallecano 1–3 (Roca 57., ill. De Frutos 18., Á. García 20., Palazón 45. – 11-esből)
Kiállítva: Gazzaniga (43., Girona)
Villarreal–Real Oviedo 2–0 (Etta Eyong 29., Gueye 36.)
Kiállítva: A. Reina (27., Real Oviedo)