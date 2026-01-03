A hónap utánpótlásedzője: december jelöltjei

A hónap utánpótlásedzője díj odaítélésekor figyelembe veszik az adott időszak világversenyein, nemzetközi eseményein, legjelentősebb hazai viadalain, bajnokságain elért eredményeket, de a díjra történő jelölésnél ugyancsak döntő szempont volt a kiválasztott szakmai múltja, megfelelő edzői végzettsége, példaértékű nevelőmunkája. A díjazottakról a kuratórium képviselőiből álló kuratórium hamarosan dönt; a győztes 250 ezer forintos pénzdíjazásban részesül.

A díj ötödik évadának (amely 2025 szeptemberétől 2026 augusztusáig tart) negyedik kiírásában úszó-, ökölvívó- és jégkorongedző került a jelöltek közé. Íme, december hónap kiválasztottjai!

GÜTTLER KÁROLY, a Kőbánya SC 57 éves úszóedzője viszonylag későn, 35 esztendősen fejezte be versenyzői pályafutását. A kétszeres olimpiai és világbajnoki ezüstérmes mellúszó klasszist az aktív éveit követően az Magyar Úszó Szövetség utánpótlás-kapitánynak kérte fel, és egy évtizeden keresztül irányította a korosztályos válogatottakat. Megbízatása 2013-ben ért véget, azóta abban a Kőbánya SC-ben dolgozik edzőként, amelyben korábban tizenhét éven át úszott. Turi György mellett a „nagy”, vagyis a versenyzői csoport edzéseit vezényelte, amelyben olyan kiváló úszók fordultak meg, mint Cseh László, Sárkány Zalán, Telegdy Ádám, Késely Ajna vagy Szilágyi Liliána. Jelenleg mások mellett a hazai úszósport egyik kiemelt ígéretének, Sárkány Zéténynek a felkészülését vezeti kollégájával, Pulai Bencével.

Decemberben az utánpótláskorú úszók rövid pályás országos bajnokságán

Sárkány Zétény hét egyéni aranyérmet szerzett,

amellyel a gyermekkorosztály legeredményesebb versenyzője lett.

Güttler Károly és Kőbánya SC úszóreménységei Forrás: M4 Sport/Jövünk! magazin

Güttler Károly:

Meg kell találni az egyensúlyt a haverkodás és a fegyelmezés között,

mert ez ma már csak így működik a gyerekekkel. A feladatot úgy tudnám ábrázolni, mint egy sínpárt: az sem jó, ha túl közel mész, ahogyan az sem, ha túl távol maradsz. Fontos, hogy a fiatalok azt érezzék, mi is mindent megteszünk a sikerükért, és hiszünk bennük.

Sárkány Zétény kérdeztük mesteréről:

„Nem mindenki mondhatja el magáról, hogy kétszeres olimpiai és világbajnoki ezüstérmes az edzője. Karcsi bá’ nagy példakép, aki mindig tud bennünket motiválni.”

KONKOLI GYULA, a kecskeméti Belvárosi Boksz Klub és a Halker-Király Team 52 éves ökölvívóedzője tíz éven át versenyszerűen bokszolt, majd ökölvívóbíró lett. Egyik alapítója a kecskeméti klubnak, 2018 óta edzősködik is, a bátyja, Konkoly István halála után pedig átvette az egyesületben a gyerekek képzését. A Belvárosi Boksz Klub – amelyben Konkoli hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozik – két évvel ezelőtt együttműködési szerződést kötött a csepeli Halker-Király Teammel, utóbbi egyesület anyagi támogatást nyújt a BBK-nak, amelynek sportolói immár a Halker-Király színeiben versenyeznek, de továbbra is Kecskeméten edzenek. A negyedik éve a korosztályos válogatottban is szereplő Czifra Istvánt Konkoli kezdte el edzeni hét esztendővel ezelőtt, a mai napig együtt dolgoznak, a 16 éves bunyós korosztályos magyar bajnok, több nagy nemzetközi versenyt (például Bornemissza-emlékversenyt és Zagreb Opent) nyert már; harmadszor szerepelt Európa-bajnokságon, 2024-ben a juniorok között ötödik lett. Rajta kívül Bank Somát Konkoli U15-ös magyar bajnoki címig vezette 2025-ben, ő a korosztály Eb-jéről betegség miatt maradt le.

Decemberben – 2025 utolsó korosztályos világversenyén – a Németországban megrendezett U17-es Európa-bajnokságon

Czifra István a magyar csapatból egyedüliként állhatott fel a dobogó legfelső fokára.

A 63 kilogrammos kategóriában sorrendben grúz, francia, német, majd ukrán ellenfelet győzött le, az utóbbi siker már a döntőbe jutást jelentette számára. A fináléban román riválisát egyhangú pontozással verte, és szerezte meg a korosztály Európa-bajnoki címét.

Mester és tanítványa: Konkoli Gyula és az U17-es Eb aranyérmes bokszoló, Czifra István Forrás: Facebook

Konkoli Gyula:

„Mivel hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozom, azt tartom a legfontosabbnak az edzősködésben, hogy rendes embereket faragjak belőlük. Szeretném őket jó útra terelni, és ott is tartani. Számos olyan bokszolót láttam, aki eredményes volt, aztán elkallódott, leginkább azért, mert olyan környezetből érkezett, amelyből nehéz kitörni, és sok rossz hatás érte. Azt akarom, hogy a fiatalok lássák, muszáj tanulni, és hogy kell a rendszer az életükbe.

Próbálok utat mutatni, ez a leglényegesebb.

A kisebbségből jövő gyerekek sem születnek rossznak, de általában a közvetlen környezetük elragadja őket, legyen szó bűnözésről, drogokról. Ez ellen küzdök.”

Az U17-es Európa-bajnok Czifra István így nyilatkozott a nevelőedzőjéről:

„Nagyon egy hullámhosszon vagyunk Gyula bával, remek szakember és remek ember. Ha ő nincs, az én életem sem ilyen lenne. Kedves, odafigyel, de közben megvan benne a megfelelő szigor.”

TOKAJI VIKTOR, az U20-as férfi jégkorong-válogatott 48 éves szövetségi edzője, a FEHA19 akadémiai felnőttcsapatának vezetőedzője, a felnőttválogatott másodedzője kiváló játékoskarriert tudhat maga mögött: kilencszeres magyar bajnok, hatszoros Magyar-kupa-győztes és 222-szer szerepelt a válogatottban. Az edzősködés úgy kezdődött számára, hogy a 2015-ös, krakkói divízió I/A-csoportos világbajnokságot – csapatkapitányként – sérülés miatt ki kellett hagynia, ám a szakmai stáb tagjaként ő is jelen volt Lengyelországban, ahol a válogatott másodszor is kiharcolta az A-csoportba jutást. A visszavonulása után az edzői team állandó tagja lett. 2017-től a MAC utánpótlásedzőjeként, illetve az U18-as válogatott másodedzőjeként dolgozott. A MAC-nál később felkerült a szlovák Extraligában szereplő felnőttcsapathoz segédedzőként Majoross Gergely vezetőedző (a jelenlegi szövetségi kapitány) mellé. Öt évvel ezelőtt Tokajit a DVTK első csapatának élére nevezték ki, a miskolciaknál két és fél szezont töltött. 2023 óta a fehérvári akadémián dolgozik; előbb az U20-as csapatot irányította, majd immár második éve az Erste Ligásban szereplő nagycsapatot vezeti. Ezzel párhuzamosan 2017-től 2024-ig volt az U18-as válogatott másodedzője, míg jelenleg az U20-as nemzeti csapat szakvezetője, illetve a felnőttválogatott szakmai stábjának is tagja. Legnagyobb sikerei közé tartozik, hogy a nagyválogatottal két A-csoportos világbajnokságon is szerepelhetett, és a tavalyi, dániai elit-vb-n ő is részese volt a történelmi bennmaradásnak. Az U18-asokkal hét korosztályos vb-n járt segédedzőként, míg az U20-asokat – immár vezetőedzőként – feljuttatta a divízió I/A-csoportba. A nagyjából tízéves edzői pályafutása alatt számos neves játékossal foglalkozott éveken át, a mostani felnőttválogatottak közül néhány név a teljesség igénye nélkül: Terbócs István, Fejes Nándor, Nagy Krisztián, Garát Zsombor.

Decemberben a Milánóban rendezett divízió I/B-csoportos világbajnokságon szerepelt a Tokaji Viktor vezette U20-as férfiválogatott, amely

rendkívül meggyőző teljesítménnyel megnyerte a tornát, és kiharcolta a feljutást.

Ezzel a juniorok a 2024-es kiesés után most rögtön visszakerültek a harmadosztályból a másodikba. A magyar fiúk a litvánok, az észtek, a lengyelek és japánok legyőzése mellett csupán egyetlen vereséget szenvedtek (a házigazda olaszoktól), az aranyérem megszerzése azonban nem forgott veszélyben.

Tokaji Viktor (a háttérben) irányításával kiharcolta a feljutást az U20-as jégkorong-válogatott a vb-n Forrás: MJSZ

Tokaji Viktor:

„A fő feladatomnak azt tartom edzőként, hogy a jégkorongot felhasználva jobb embereket neveljek. Egyben megadjam a tanítványaimnak a lehetőséget arra, hogy

a sporton keresztül képesek legyen kiteljesedni, kihozni magukból a legtöbbet, és megismerni önmagukat.

Tehát, az elsődleges cél, hogy értékes embereket adjunk a társadalomnak, ha pedig kiváló jégkorongozók is lesznek belőlük, és sikerül benntartani őket a sportágban, az csak a hab a tortán. Nekem nem feltétlenül a győzelem jelenti a legnagyobb sikert, sokkal inkább az, ha olyat adhattam a játékosaimnak, amivel ők valóban többek lettek, és azokkal a tulajdonságokkal, értékekkel tudnak majd gazdálkodni a későbbi életük során. Tudatos, felelősségteljes, igényes és csapatban jól dolgozó fiatalokat igyekszem nevelni. Edzőként az elhivatottság és az aprólékosság a legfontosabb jellemvonás, amit képviselni próbálok és megkövetelni minden csapatomnál.”

Az U20-as válogatott csapatkapitánya, Lobenwein Bálint ezt mondta a szakvezetőről:

„Nagyjából négy évvel ezelőtt ismertem meg őt a korábbi válogatottbeli programok alkalmával, és azóta ez már a harmadik világbajnokság volt, amelyen az ő kezei alatt játszhattam. Azt gondolom, hogy a csapatai sikerességének fő kulcsa az általa belefektetett energia, mert ő tényleg mindent belead az adott kihívás leküzdésébe, és még ha valami félre is csúszik az adott pillanatban, az sem szegi a kedvét. A mostani csapattal az évadan részt tudtunk venni néhány tornán, amelyek előtt és alatt is már hatalmas terhelést kaptunk, hogy azzal is próbáljuk lemodellezni a vébé zsúfolt programját. Rengeteg taktikai megbeszélés, videóelemzés, egyéni beszélgetés tarkította ezeket a heteket, és ezek mind-mind formálták a csapatot. Rengeteg munkát tett bele a vébéfelkészülésbe az ő vezetésével a stáb egésze meg valamennyi játékos is, és a közös erőfeszítés meg is hozta a gyümölcsét.”

(Kiemelt képünkön balról: Güttler Károly, Konkoli Gyula és Tokaji Viktor)