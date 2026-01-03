NHL: 36 ezer néző előtt nyert a New York Rangers

Az NHL legutóbbi játéknapján egy kivétellel csak vendégsikerek születtek. Hazai jégen csupán a St. Louis Bluesnak sikerült győzni egy kiélezett meccsen, Brayden Schenn hajrában lőtt góljával 4–3-ra. A Seattle szétlövéssel kerekedett felül 4–3-ra Vancouverben, míg a New York Rangers a Florida Panthers, a Minnesota Wild pedig az Anaheim Ducks vendégeként tudott úgy nyerni, hogy öt gólt is szerzett.

A Rangers az első floridai szabadtéri, úgynevezett „winter classic” NHL-mérkőzésen nagyon simán, 5–1-re diadalmaskodott Miamiban, a loanDepotban 36 153 néző előtt, a mesterhármast jegyző Mika Zibanejad vezérletével, aki két gólpasszt is kiosztott. Zibanejad öt ponttal szabadtéri rekordot állított fel.

NHL

ALAPSZAKASZ

St. Louis Blues–Vegas Golden Knights 4–3

Florida Panthers–New York Rangers 1–5

Anaheim Ducks–Minnesota Wild 2–5

Vancouver Canucks–Seattle Kraken 3–4 – szétlövéssel