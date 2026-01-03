Van Veen még időben abbahagyta Anderson játékának csodálatát

Gian van Veen kilencszettes mérkőzésen lépett tovább Gary Anderson ellen, és bejutott a döntőbe. A mérkőzés után a holland kiválóság boldogan értékelt.

„Gyerekként álmodni sem mertem volna arról, hogy döntőbe jutok. Minden egyes másodpercét élveztem az elődöntőnek. Gary fantasztikusan játszott, különösen az ötödik szettben, amikor egy tíznyilas leggel kezdett, és dobott egy 170-et is. De ennek ellenére így is sikerült hoznom a szettet.”

Van Veen hozzátette, nem örült neki, hogy a közönség ellene drukkolt, ám nem hibáztatja őket, hogy Gary Andersont szerették volna a döntőben látni. Ő maga is csodálattal nézte a skót legendát a meccs közben is, de rájött, hogy ezt abba kell hagynia.

„Rengeteg triplát dobott, én pedig élveztem a játékát. Egy vb-elődöntőben nem szabad ezt csinálni, én azonban ilyen vagyok. Szeretek dartsozni, ám emellett szeretem nézni a legendák játékát is. Aztán rájöttem, hogy nem szabad ezt csinálnom.”

A holland dühös volt magára, amiért a hetedik szettben engedte Anderssonnak, hogy 4:3-ra feljöjjön, mert nem tudott kiszállni dupla nyolcról. De a következő játszmában 5:3-ra növelte az előnyét.

„Akkor mondtam azt magamnak, hogy meg tudom csinálni, és ez nagyon jó érzéssel töltött el a következő szettben.”

Van Veennek elmondása szerint hatalmas önbizalmat ad, hogy száz fölötti átlaga van a tornán, és háromszor is 170-ről szállt ki.

„Az elődöntő nagyon hosszú volt, de így is 103-as átlagot hoztam, és jó volt a kiszállózásom is. Luke Littler az első szettől kezdve nyomás alá fog helyezni. Valószínűleg ő fog jobban tömegelni, nekem pedig meg kell ragadnom a lehetőségeimet. Hogy most már én vagyok az első számú holland játékos? Amíg versenyben vagyok, mindig csak a következő meccs foglalkoztat, nem nézegettem a telefonomat és a közösségi médiát sem.”

Van Veen beszélt a korábbi mentális betegségéről, amit leküzdött, és most itt van a világbajnoki döntőben. Sokat jelentettek számára Gary Anderson szavai, aki a meccs után azt mondta, hogy most már nyerje is meg a döntőt. A skót mellett egy másik korábbi világbajnokot, Luke Humphriest is elbúcsúztatta a fináléig tartó útja során.

„Ha szombaton megnyerem a világbajnokságot, nem hiszem, hogy bárki úgy érezné, érdemtelenül lettem első. Az, hogy ilyen játékosokat győztem le, jól mutatja, hogy a nagyszínpadon is elbírom a nyomást.”