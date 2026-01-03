Két kiesés, majd biztató építkezés
NAGY REMÉNYEKKEL VÁRHATTA női válogatottunk a 2025-ös évet, hiszen az esztendő első felében két fontos erőfelmérő várt a csapatra, februárban az olimpiai selejtező, majd áprilisban az A-csoportos világbajnokság.
Az olimpiai selejtező végső szakaszában, a mindent eldöntő torna utolsó, ki-ki mérkőzésén Németországban a hazai együttes ellen lépett jégre az akkor még Pat Cortina irányította válogatott, a kiélezett találkozón 2–1-re nyertek a németek. Emlékezhetünk, hogy az összecsapás utolsó pillanataiban Baker Taylor lövése a német kapuban kötött ki, ám a pakk már időn túl csúszott át a gólvonalon, így a találat érvénytelen volt.
Sokk és csalódottság látszott a lányokon, ami végül az A-csoportos világbajnokságra is rányomta a bélyegét. Csehországban négy mérkőzésen egyetlen gólt szerzett a válogatott és kiesett.
Mindenkinek jól jött a nyári szünet, amely szintén nem volt eseménytelen. A válogatott csapatkapitánya, Garát-Gasparics Fanni bejelentette, hogy gyermeket vár, a szövetség pedig a távozó Pat Cortina helyére Delaney Collinst nevezte ki.
Irányításával az első tornákon még akadozott a gépezet, ám az év utolsó megméretésén biztató volt a játék, a csapat magja együtt maradt, és egyre több fiatal harcolt ki magának helyet. 2026-ban egy nagy esemény vár a magyar válogatottra, az áprilisi divízió 1/A-s világbajnokság, amelynek Budapest lesz a házigazdája.
|EZ TÖRTÉNT 2025-BEN
|FEBRUÁR 6–9. Az olimpiai selejtezősorozat utolsó állomásán, Németországban az ötkarikás részvétel volt a tét, a mieink sorrendben Szlovákiával, Ausztriával és Németországgal csaptak össze, és elbukták az olimpiai részvételt.
MÁRCIUS 12. A magyar bajnoki döntőt a Hokiklub Budapest nyerte meg a MAC-cal szemben, az aranyéremről a mindent eldöntő harmadik összecsapás döntött, 3–2-re nyert a Hokiklub.
ÁPRILIS 9–14. A magyar női jégkorong-válogatott az előző évi klagenfurti ezüstérmével kivívta a jogot arra, hogy 2025-ben az A-csoportban szerepelhessen. A mieink Ceské Budejovicében próbáltak az elitben maradni, ám négy mérkőzés alatt egyetlen gólt szereztek, és pont nélkül estek ki.
JÚLIUS 22. A Magyar Jégkorongszövetség bejelentette, hogy az addigi másodedző, Delaney Collins veszi át Pat Cortinától a szövetségi kapányi posztot.
AUGUSZTUS 28–31. A franciaországi Albertville városában kezdte meg az új idényt válogatottunk Delaney Collins irányításával. A csapat három vereséggel zárt, Franciaországtól, Németországtól és Japántól egyaránt kikapott.
OKTÓBER 19. 2018, 2020, 2022 és 2023 után a HKB Budapest ismét megnyerte az EWHL Eurocupot. A Mika Väärälä vezette együttes a fináléban a Memmingent győzte le.
NOVEMBER 5–8. A felkészülési tornák újabb állomásán ezúttal Németországban, a Deutschland-kupán szerepelt a válogatott, amelyen egy győzelemmel és két vereséggel zárt.
DECEMBER 11–13. Tornagyőzelemmel búcsúztatta az évet Delaney Collins együttese Franciaországban.
|EZ VÁR RÁNK 2026-BAN
|ÁPRILIS 12–18. Női válogatottunk tavasszal hazai jégen, Budapesten próbál visszajutni az elitbe, Franciaországgal, Kínával, Szlovákiával, Olaszországgal, valamint Norvégiával kell megküzdenie a feljutást érő első két hely valamelyikéért.
|AZ ÉV JÁTÉKOSA
ODNOGA Lotti (Skellefteå AIK)
A 26 éves játékos 2024-ben is a legjobb lett. Az olimpiai selejtezőtornán egy góllal és egy assziszttal zárt, a világbajnokságon is biztos pontja volt a magyar védelemnek, majd az őszi tornákon kilenc ponttal segítette a csapatot. Nyáron Svédországon belül váltott klubot, az SDE HF-ból Skellefteához igazolt, amelyné eddig 12 pontot szorgoskodott össze.
|AZ ÉV LÉGIÓSA
Emily Baxter (MAC Budapest)
A 25 éves csatár nyáron érkezett, korábban csak Kanadában játszott. Az első európai félévében kiegyensúlyozottan teljesített, az EWHL-ben 12 mérkőzésen 19 pontot szerzett, a magyar bajnokságban petig 5 találkozón hatot.
|AZ ÉV EDZŐJE
Delaney Collins (női válogatott)
A 48 éves szakember 2021 óta tagja a válogatott szakmai stábjának, 2025 nyarától pedig ő felel a szakmai munkáért. Az idény első tornáján még akadozott a gépezet, de az utolsó megméretésen már látszott, merre tart a csapat. Az igazi erőfelmérő az áprilisi hazai világbajnokság lesz, ahol nem lehet más a cél, mint a feljutás.