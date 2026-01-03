Két kiesés, majd biztató építkezés

NAGY REMÉNYEKKEL VÁRHATTA női válogatottunk a 2025-ös évet, hiszen az esztendő első felében két fontos erőfelmérő várt a csapatra, februárban az olimpiai selejtező, majd áprilisban az A-csoportos világbajnokság.

Az olimpiai selejtező végső szakaszában, a mindent eldöntő torna utolsó, ki-ki mérkőzésén Németországban a hazai együttes ellen lépett jégre az akkor még Pat Cortina irányította válogatott, a kiélezett találkozón 2–1-re nyertek a németek. Emlékezhetünk, hogy az összecsapás utolsó pillanataiban Baker Taylor lövése a német kapuban kötött ki, ám a pakk már időn túl csúszott át a gólvonalon, így a találat érvénytelen volt.

Sokk és csalódottság látszott a lányokon, ami végül az A-csoportos világbajnokságra is rányomta a bélyegét. Csehországban négy mérkőzésen egyetlen gólt szerzett a válogatott és kiesett.

Mindenkinek jól jött a nyári szünet, amely szintén nem volt eseménytelen. A válogatott csapatkapitánya, Garát-Gasparics Fanni bejelentette, hogy gyermeket vár, a szövetség pedig a távozó Pat Cortina helyére Delaney Collinst nevezte ki.

Irányításával az első tornákon még akadozott a gépezet, ám az év utolsó megméretésén biztató volt a játék, a csapat magja együtt maradt, és egyre több fiatal harcolt ki magának helyet. 2026-ban egy nagy esemény vár a magyar válogatottra, az áprilisi divízió 1/A-s világbajnokság, amelynek Budapest lesz a házigazdája.

EZ TÖRTÉNT 2025-BEN FEBRUÁR 6–9. Az olimpiai selejtezősorozat utolsó állomásán, Németországban az ötkarikás részvétel volt a tét, a mieink sorrendben Szlovákiával, Ausztriával és Németországgal csaptak össze, és elbukták az olimpiai részvételt.

MÁRCIUS 12. A magyar bajnoki döntőt a Hokiklub Budapest nyerte meg a MAC-cal szemben, az aranyéremről a mindent eldöntő harmadik összecsapás döntött, 3–2-re nyert a Hokiklub.

ÁPRILIS 9–14. A magyar női jégkorong-válogatott az előző évi klagenfurti ezüstérmével kivívta a jogot arra, hogy 2025-ben az A-csoportban szerepelhessen. A mieink Ceské Budejovicében próbáltak az elitben maradni, ám négy mérkőzés alatt egyetlen gólt szereztek, és pont nélkül estek ki.

JÚLIUS 22. A Magyar Jégkorongszövetség bejelentette, hogy az addigi másodedző, Delaney Collins veszi át Pat Cortinától a szövetségi kapányi posztot.

AUGUSZTUS 28–31. A franciaországi Albertville városában kezdte meg az új idényt válogatottunk Delaney Collins irányításával. A csapat három vereséggel zárt, Franciaországtól, Németországtól és Japántól egyaránt kikapott.

OKTÓBER 19. 2018, 2020, 2022 és 2023 után a HKB Budapest ismét megnyerte az EWHL Eurocupot. A Mika Väärälä vezette együttes a fináléban a Memmingent győzte le.

NOVEMBER 5–8. A felkészülési tornák újabb állomásán ezúttal Németországban, a Deutsch­land-kupán szerepelt a válogatott, amelyen egy győzelemmel és két vereséggel zárt.

DECEMBER 11–13. Tornagyőzelemmel búcsúztatta az évet Delaney Collins együttese Franciaországban.

EZ VÁR RÁNK 2026-BAN ÁPRILIS 12–18. Női válogatottunk tavasszal hazai jégen, Budapesten próbál visszajutni az elitbe, Franciaországgal, Kínával, Szlovákiával, Olaszországgal, valamint Norvégiával kell megküzdenie a feljutást érő első két hely valamelyikéért.

AZ ÉV JÁTÉKOSA (Fotó: Árvai Károly) ODNOGA Lotti (Skellefteå AIK) A 26 éves játékos 2024-ben is a legjobb lett. Az olimpiai selejtezőtornán egy góllal és egy assziszt­tal zárt, a világbajnokságon is biztos pontja volt a magyar védelemnek, majd az őszi tornákon kilenc ponttal segítette a csapatot. Nyáron Svédországon belül váltott klubot, az SDE HF-ból Skellefteához igazolt, amelyné eddig 12 pontot szorgoskodott össze.

AZ ÉV LÉGIÓSA Emily Baxter (MAC Budapest) A 25 éves csatár nyáron érkezett, korábban csak Kanadában játszott. Az első európai félévében kiegyensúlyozottan teljesített, az EWHL-ben 12 mérkőzésen 19 pontot szerzett, a magyar bajnokságban petig 5 találkozón hatot.