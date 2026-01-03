A Kisvárda megerősítette, Révész Attila marad vezetőedző is

Nemzeti Sportrádió

2026.01.03. 10:43
A Kisvárda FC jövő héten kezdi el a téli felkészülést Révész Attila irányításával (Fotó: kisvardafc.hu)
A tavaszi szezonban is a sportigazgató Révész Attila marad a Kisvárda Master Good labdarúgócsapatának vezetőedzője – erősítette meg a klub a honlapján.

 

Révész Attila decemberben már nyilatkozott arról, hogy várhatóan a tavaszi szezonban is ő marad a Kisvárda vezetőedzője, és ezt idei első hírében a klub honlapja is megerősítette.

 

Labdarúgó NB I
2025.12.23. 15:29

Révész Attila nagy valószínűséggel tavasszal is marad a Kisvárda vezetőedzője

A szakember az ünnepek előtti napokban a játékosokkal kapcsolatos megbeszéléseken vett részt.

 

„NB I-es csapatunk – amelynek tagjai a karácsony utáni időszakra már kaptak elvégzendő egyéni edzésprogramot – tagjai január 5-én hétfőn találkoznak újra. A felkészülést továbbra is a Révész Attila sportigazgató-vezetőedző vezette szakmai stáb dirigálja, nem változik tehát a felállás” – írja a kisvardafc.hu. 

Kisvárdán Gerliczki Máté vezetőedző szeptember végi távozásakor még az volt a terv, hogy Révész Attila csak ideiglenesen irányítja majd az NB I-es csapatot, de miután nem talált megfelelő szakembert a posztra, továbbra is a sportigazgató dirigálja a csapatot vezetőedzőként is. 

A klub honlapja ismertette a téli felkészülés programot is. Január 6-án indul Törökországba az együttes, Antalya vonzáskörzetében edzőtáborozik majd egy hétig. Ez idő alatt három edzőmeccs szerepel a tervezett programban: a cseh Dukla Praha, a szerb Radnicski Kragujevac és a magyar válogatott Mocsi Attila klubja, a török Rizespor ellen.

A Kisvárda 18 forduló után 27 pontjával a hatodik helyéről várja a január 24-i folytatást, amely előtt egy játékost már igazolt a télen, a szerb védőt, Nikola Radmanovacot. 

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL
Érkezők: Nikola Radmanovac (szerb, Csingtao Hajniu – Kína, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatérhetnek:
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Nazar Koljada (magyar-ukrán)
Kiszemeltek:
Távozók:  
Kölcsönbe távozók:  
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

NB I Kisvárda Révész Attila
