A Kisvárda megerősítette, Révész Attila marad vezetőedző is

Révész Attila decemberben már nyilatkozott arról, hogy várhatóan a tavaszi szezonban is ő marad a Kisvárda vezetőedzője, és ezt idei első hírében a klub honlapja is megerősítette.
„NB I-es csapatunk – amelynek tagjai a karácsony utáni időszakra már kaptak elvégzendő egyéni edzésprogramot – tagjai január 5-én hétfőn találkoznak újra. A felkészülést továbbra is a Révész Attila sportigazgató-vezetőedző vezette szakmai stáb dirigálja, nem változik tehát a felállás” – írja a kisvardafc.hu.
Kisvárdán Gerliczki Máté vezetőedző szeptember végi távozásakor még az volt a terv, hogy Révész Attila csak ideiglenesen irányítja majd az NB I-es csapatot, de miután nem talált megfelelő szakembert a posztra, továbbra is a sportigazgató dirigálja a csapatot vezetőedzőként is.
A klub honlapja ismertette a téli felkészülés programot is. Január 6-án indul Törökországba az együttes, Antalya vonzáskörzetében edzőtáborozik majd egy hétig. Ez idő alatt három edzőmeccs szerepel a tervezett programban: a cseh Dukla Praha, a szerb Radnicski Kragujevac és a magyar válogatott Mocsi Attila klubja, a török Rizespor ellen.
A Kisvárda 18 forduló után 27 pontjával a hatodik helyéről várja a január 24-i folytatást, amely előtt egy játékost már igazolt a télen, a szerb védőt, Nikola Radmanovacot.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL
Érkezők: Nikola Radmanovac (szerb, Csingtao Hajniu – Kína, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérhetnek: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Nazar Koljada (magyar-ukrán)
Kiszemeltek: –
Távozók: –
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –