A Kisvárda megerősítette, Révész Attila marad vezetőedző is

„NB I-es csapatunk – amelynek tagjai a karácsony utáni időszakra már kaptak elvégzendő egyéni edzésprogramot – tagjai január 5-én hétfőn találkoznak újra. A felkészülést továbbra is a Révész Attila sportigazgató-vezetőedző vezette szakmai stáb dirigálja, nem változik tehát a felállás” – írja a kisvardafc.hu.

Kisvárdán Gerliczki Máté vezetőedző szeptember végi távozásakor még az volt a terv, hogy Révész Attila csak ideiglenesen irányítja majd az NB I-es csapatot, de miután nem talált megfelelő szakembert a posztra, továbbra is a sportigazgató dirigálja a csapatot vezetőedzőként is.

A klub honlapja ismertette a téli felkészülés programot is. Január 6-án indul Törökországba az együttes, Antalya vonzáskörzetében edzőtáborozik majd egy hétig. Ez idő alatt három edzőmeccs szerepel a tervezett programban: a cseh Dukla Praha, a szerb Radnicski Kragujevac és a magyar válogatott Mocsi Attila klubja, a török Rizespor ellen.

A Kisvárda 18 forduló után 27 pontjával a hatodik helyéről várja a január 24-i folytatást, amely előtt egy játékost már igazolt a télen, a szerb védőt, Nikola Radmanovacot.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL

Érkezők: Nikola Radmanovac (szerb, Csingtao Hajniu – Kína, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Nazar Koljada (magyar-ukrán)

Kiszemeltek: –

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –