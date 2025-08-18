Nem született döntés a zöld-fehér rangadón, az Elche bravúrponttal tért vissza a La Ligába

Telt ház fogadta az élvonalba kétévadnyi szünet után visszatérő Elchét, amely megilletődötten kezdte a találkozót az előzetesen esélyesebbnek vélt Betis ellen. A harmatos hazai kezdést sikeresen kiaknázta Manuel Pellegrini együttese, s a 21. percben Riquelme ugratta ki Aitor Ruibalt, aki elhúzta a labdát a kapujából kirontó Dituro mellett, majd a hálóba gurított. A veterán argentin kapust nem fogta meg a kapott gól, s a folytatásban megakadályozta az andalúzok gólszerzési kísérleteit.

A szünet után fokozatosan vette át a meccs irányítását a labdát egyébként is sokat birtokló Elche, s a 81. percben az egyenlítés is összejött neki: szemrevaló akció végén jókora adag szerencsével került a labda Germán Valera elé, aki egy védő lába között lőtt a kapu jobb oldalába, kiharcolva a döntetlent (a jelenlegi állás szerint) a liga második leggyengébb keretével rendelkező újoncnak. 1–1

SPANYOL LA LIGA

1. FORDULÓ, hétfői mérkőzés

Elche–Real Betis 1–1 (Valera 81., ill. Ruibal 21.)

KEDDEN JÁTSSZÁK

21.00: Real Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2)

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK

Espanyol–Atlético Madrid 2–1 (Rubio 73., Milla 84., ill. J. Álvarez 37.)

Celta Vigo–Getafe 0–2 (Liso 47., Uche 72.)

Athletic Bilbao–Sevilla 3–2 (N. Williams 36. – 11-esből, Szannadi 43., R. Navarro 81., ill. Lukebakio 60., Agoumé 72.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Mallorca–Barcelona 0–3 (Raphinha 7., Ferran Torres 23., Yamal 90+4.)

Kiállítva: Morlanes (33., Mallorca), Muriqi (39., Mallorca)

Alavés–Levante 2–1 (T. Martínez 36., Tenaglia 90+2., ill. Toljan 68.)

Valencia–Real Sociedad 1–1 (D. López 57., ill. Kubo 60.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Girona–Rayo Vallecano 1–3 (Roca 57., ill. De Frutos 18., Á. García 20., Palazón 45. – 11-esből)

Kiállítva: Gazzaniga (43., Girona)

Villarreal–Real Oviedo 2–0 (Etta Eyong 29., Gueye 36.)

Kiállítva: A. Reina (27., Real Oviedo)