Nem jutottak tovább az Afrikai Nemzetek Kupáján, az egész gaboni csapatot eltiltották

2026.01.01. 16:11
Könnyen lehet, hogy utoljára volt válogatott Pierre-Emerick Aubameyang (Fotó: AFP)
Gabon ANK Pierre-Emerick Aubameyang Afrikai Nemzetek Kupája
Az ország kormánya az egész gaboni labdarúgó-válogatottat eltiltotta, miután a csapat nem jutott tovább a csoportjából a marokkói Afrikai Nemzetek Kupáján.

A sportért felelős miniszter, Simlicee-Désiré Mamboula közölte, emellett a teljes szakmai stábot menesztették, két játékost, Bruno Ecuélé Mangát és Pierre-Emerick Aubameyangot pedig kizárták a nemzeti együttesből.

Gabon már az első két csoportmeccse után elvesztette az esélyét a továbbjutásra, a szerdai utolsó mérkőzésén, a tartalékosan felálló, címvédő elefántcsontpartiak ellen azonban 2–0-ra vezetett, de végül 3–2-re kikapott, így az utolsó helyen végzett.

A korábban a kontinens legjobbjának választott Aubameyang a szövetséggel kötött megállapodása nyomán már két forduló után visszatért francia klubjához, az Olympique Marseille-hez, hogy kezeltesse combsérülését. A történtek fényében elképzelhető, hogy a 36 éves játékos nem szerepel többet hazája válogatottjában.

 

